Путин заявил, что ждет мирный план Трампа по Украине
17:52 04.07.2024 (обновлено: 17:55 04.07.2024)
© POOL / Перейти в фотобанкВизит президента Владимира Путина в Казахстан для участия в саммите ШОС. День второй.
© POOL
Российская сторона серьезно относится к заявлениям лидирующего кандидата на пост президента США Дональда Трампа об имеющемся мирном плане для завершения боевых действий на Украине. Об этом 4 июля после заседания ШОС заявил президент России Владимир Путин
Он указал, что пока не знаком с возможными предложениями Трампа, но признался, что не сомневается в том, что бывший хозяин Белого дома говорит о стремлениях к миру на Украине искренне.
"То, что господин Трамп как кандидат в президенты заявляет о том, что он готов и хочет остановить войну на Украине, мы к этому относимся вполне серьезно. Я не знаком, разумеется, с его возможными предложениями по поводу того, как он собирает это сделать. И это, конечно, ключевой вопрос. Но я не сомневаюсь, что он говорит это искренне. И мы это поддержим", – цитирует главу государства РИА Новости.
Накануне Владимир Зеленский призвал Трампа немедленно озвучить свой мирный план, потому как ему в случае чего следует быть готовым к тому, что для урегулирования конфликта Украина утратит государственность.
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