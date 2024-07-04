https://ukraina.ru/20240704/1056066896.html

Путин заявил, что ждет мирный план Трампа по Украине

Путин заявил, что ждет мирный план Трампа по Украине - 04.07.2024 Украина.ру

Путин заявил, что ждет мирный план Трампа по Украине

Российская сторона серьезно относится к заявлениям лидирующего кандидата на пост президента США Дональда Трампа об имеющемся мирном плане для завершения боевых действий на Украине. Об этом 4 июля после заседания ШОС заявил президент России Владимир Путин

2024-07-04T17:52

2024-07-04T17:52

2024-07-04T17:55

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Он указал, что пока не знаком с возможными предложениями Трампа, но признался, что не сомневается в том, что бывший хозяин Белого дома говорит о стремлениях к миру на Украине искренне. "То, что господин Трамп как кандидат в президенты заявляет о том, что он готов и хочет остановить войну на Украине, мы к этому относимся вполне серьезно. Я не знаком, разумеется, с его возможными предложениями по поводу того, как он собирает это сделать. И это, конечно, ключевой вопрос. Но я не сомневаюсь, что он говорит это искренне. И мы это поддержим", – цитирует главу государства РИА Новости. Накануне Владимир Зеленский призвал Трампа немедленно озвучить свой мирный план, потому как ему в случае чего следует быть готовым к тому, что для урегулирования конфликта Украина утратит государственность.Подробнее о том, что будет с Россией, если в США победит Трамп читайте в интервью директора Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елены Паниной на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240703/1056005322.html

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новости, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, переговоры, сво