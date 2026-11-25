https://ukraina.ru/20261125/ya-emu-chto-chemodan-zelenskiy-otkazalsya-ot-predlozheniya-lukashenko-1084719434.html

"Я ему что, чемодан?": Зеленский отказался от предложения Лукашенко

"Я ему что, чемодан?": Зеленский отказался от предложения Лукашенко - 25.11.2026 Украина.ру

"Я ему что, чемодан?": Зеленский отказался от предложения Лукашенко

Владимир Зеленский крайне болезненно отреагировал на предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко вместе прилететь в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным

2026-11-25T03:31

2026-11-25T03:31

2026-11-25T03:33

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О своём отказе глава киевского режима заявил журналистам после встречи с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром."Он предлагает меня забрать. Я ему что, чемодан? Забрать меня на самолёт и улететь. В Москву — зачем? Это просто несерьёзный разговор", — возмутился Зеленский.Ранее Лукашенко заявил, что готов отправиться вместе с Зеленским в Москву для переговоров с Путиным."Мы с Зеленским могли бы сесть в самолёт и прилететь в Москву. Я — как гарант безопасности", — сказал Лукашенко.Об оценке президентом Белоруссии роли трёх славянских народов и места Европы в урегулировании конфликта - в публикации Мы втроём определим, какое у нас будет будущее — Лукашенко.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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