"Я ему что, чемодан?": Зеленский отказался от предложения Лукашенко
03:31 25.11.2026 (обновлено: 03:33 25.11.2026)
© REUTERS / Cathal McNaughton
© REUTERS / Cathal McNaughton
Владимир Зеленский крайне болезненно отреагировал на предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко вместе прилететь в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным
О своём отказе глава киевского режима заявил журналистам после встречи с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром.
"Он предлагает меня забрать. Я ему что, чемодан? Забрать меня на самолёт и улететь. В Москву — зачем? Это просто несерьёзный разговор", — возмутился Зеленский.
Ранее Лукашенко заявил, что готов отправиться вместе с Зеленским в Москву для переговоров с Путиным.
"Мы с Зеленским могли бы сесть в самолёт и прилететь в Москву. Я — как гарант безопасности", — сказал Лукашенко.
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