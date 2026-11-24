https://ukraina.ru/20261124/ukraina-podryvaet-mirovuyu-prodovolstvennuyu-bezopasnost-zapad-molchit-1084711685.html

Украина подрывает мировую продовольственную безопасность, Запад обвиняет Россию

Украина подрывает мировую продовольственную безопасность, Запад обвиняет Россию - 24.11.2026 Украина.ру

Украина подрывает мировую продовольственную безопасность, Запад обвиняет Россию

На фоне обвинений России в подрыве глобальной продовольственной безопасности со стороны Киева и его европейских соратников заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева указала, что осложняет ситуацию прежде всего сам ЕС и остающиеся безнаказанными действия Украины

2026-11-24T18:36

2026-11-24T18:36

2026-11-24T18:38

эксклюзив

россия

украина

совет безопасности оон

продовольствие

зерно

черное море

всу

вс рф

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В понедельник, 23 ноября, по запросу Латвии при поддержке Панамы и Либерии состоялось заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое ситуации на Украине, с акцентом на проблемы гражданского судоходства.В начале своего выступления заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева подчеркнула, что "ящик Пандоры" открыла не Россия, и для особо забывчивых напомнила, как в июне глава киевского режима Владимир Зеленский отдал приказ систематически бить по российской экспортной и гражданской энергетической инфраструктуре, включая НПЗ, а также по судам в Чёрном море, которые перевозили абсолютно мирные грузы. Тогда он прямым текстом заявил, что Вооружённым силам Украины поставлена задача нанести ущерб экономике РФ.Только с июля 2026 года, по информации Минобороны России, в акваториях Средиземного, Чёрного, Азовского, Каспийского и Балтийского морей мишенью киевского режима стали свыше 200 коммерческих судов.Об опасной тенденции расширения террористической активности на Балтийский регион, по словам Евстигнеевой, свидетельствует инцидент, произошедший 21 ноября: российский сухогруз Sparta II, следовавший из Санкт-Петербурга в Калининград, подвергся атаке двух беспилотников в Финском заливе, в международных водах в трёх морских милях от границы РФ. В результате на борту возник пожар, судно получило повреждения и потеряло возможность самостоятельно продолжать движение, один моряк получил лёгкие травмы.А на Западе никого не смущает, что ВСУ перешли к тактике тотального неизбирательного уничтожения гражданских судов в разных частях мирового океана – разумеется, кураторов Зеленского устраивало положение вещей, при котором ущерб наносился преимущественно России, сказала дипломат.Ярким тому подтверждением стали выступления европейских участников заседания. Так, представитель Франции утверждал, что именно от России зависит, воспользуется ли она шансом не деэскалацию, а его коллега из Великобритании назвала удары России по энергосистеме Украины военными преступлениями. Почему-то об атаках ВСУ по российским объектам, которые наносились первыми, западные деятели ничего подобного не говорят.Однако, как отметила Евстигнеева, всполошились в Киеве и на Западе лишь тогда, когда ВС РФ начали отвечать, приступив к подавлению боевого потенциала ВСУ, в том числе за счёт поражения задействованных в военной логистике судов и портовой инфраструктуры. А также – объектов двойного назначения на Украине, связанных с военно-промышленным комплексом киевского режима."Коллеги, мы бьём исключительно по объектам, напрямую поставляющим соответствующую продукцию для ВСУ, которые затем осуществляют теракты против российских граждан. Делаем это максимально аккуратно и проявляем сдержанность, поскольку бережём жизни людей. <…> Подчеркну также, что мы не наносим ударов по судам, которые не задействованы в обеспечении украинских оборонных интересов, а также в перевозке грузов военного и двойного назначения в интересах ВСУ", – заявила Евстигнеева.По её словам, показательно, что чем больше удары ВС РФ блокировали поставки вооружений для украинских боевиков через порты Чёрного моря, тем громче звучали призывы к "морскому", "энергетическому" и "воздушному" перемириям."Это означает, что черноморский канал "накачки" киевского режима оружием оказался настолько важен для его кураторов, что для снижения интенсивности наших ударов они были готовы пойти на любые недобросовестные манипуляции", – объяснила заместитель постоянного представителя РФ при ООН.Примечательно, что ни в одном из навязываемых российской стороне т. н. "перемирий" не прописаны механизмы, которые бы гарантировали, что на Украину не будет поставляться оружие морским путём, а Россия сможет беспрепятственно осуществлять свой экспорт, включая сельхозпродукцию и нефть, по Чёрному морю, отметила Евстигнеева."Это лишний раз подтверждает то, что в Киеве и западных столицах по-прежнему стремятся добиться от России односторонних уступок, разговаривая с нами на языке ультиматумов", – подчеркнула она.Представитель Панамы призвал использовать в качестве ориентира для обеспечения безопасного судоходства Черноморскую зерновую инициативу 2022 года, результаты которой, по его словам, были положительными, хоть и временными.Что касается поставок сельхозпродукции через Чёрное море, – да, они осложнились, Москва не ставит этот факт под сомнение, отметила Евстигнеева, но вот что уместно вспомнить:"В результате реализации первой части договорённостей, отвечавшей интересам Киева, в нуждающиеся страны поступило лишь 3% экспортированного зерна, львиная же его доля "осела" в странах Европы. Выполнению её второй части – нормализации поставок российских удобрений и продовольствия на мировые рынки – воспрепятствовали западные страны. "Инициатива" действовала исключительно в интересах режима Зеленского, в то время как обязательства в отношении России даже близко не были выполнены. Более того, под её прикрытием страны НАТО активно снабжали Киев вооружениями. Когда западные политики в следующий раз будут пытаться убедить мир в том, что от украинского агроэкспорта зависит судьба беднейших стран мира, вспомните о том, что до 70% украинской сельхозпродукции идёт, прежде всего, в страны ЕС и Запада".Истинные цели этой якобы благородной инициативы озвучил сам Зеленский ещё в октябре 2023 года: наполнять бюджет и финансировать фронт. Ни слова о нуждающихся в Африке."Коллеги, я остановилась на этом подробно, чтобы ни у кого из присутствующих не осталось сомнений в том, что мы не пойдём ни на какую новую "зерновую сделку", на практике означающую не что иное, как схему "украинское продовольствие в обмен на западные вооружения", – подчеркнула российский дипломат.Европейцы в ходе заседания продолжали твердить, что якобы действия российских войск приводят к тяжёлому положению в странах Ближнего Востока и Африки, поскольку их население недополучает украинское зерно."Украина – один из ведущих мировых сельхозпроизводителей, экспортирующих пшеницу и зерновые в страны Африки, Ближнего Востока, Южной Азии. Именно эти люди больше всего страдают от серьёзного нарушения Россией поставок российского зерна", – заявила представительница Великобритании.Вторил им даже исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Люк Линдберг: "Зерно из [черноморского] региона необходимо для многих стран, включая Сомали, которая страдает от риска голода, и для Йемена, который импортирует 90% продовольствия. Склады зерна на Украине наполнены, в то время как семьи в Судане и в Южном Судане страдают от катастрофического голода. Это не проблема производства, это проблема политическая. Зерно существует, но оно не доставляется тем, кому оно нужно".10 миллионов тонн российского и украинского зерна не поступает на глобальные рынки: этого было бы достаточно, чтобы накормить 44 миллиона человек, добавил он.Конечно же, эту риторику поддержал и представитель делегации Украины. А ещё обвинил Россию в "похищении украинского зерна". Речь шла, естественно, о тех регионах, которые по итогам референдумов перешли из состава Украины в состав РФ, пользуясь закреплённым в Уставе ООН правом на самоопределение народов. Однако эти реалии Киев, конечно, не признаёт, как и западные политики и даже представители ООН. Так, выступавшая первой заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари Ди Карло говорила и Крыме и Севастополе "во временной оккупации", а также выражала поддержку территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ, указывая на готовность Всемирной Организации поддерживать все усилия для достижения этих целей.В свою очередь Евстигнеева напомнила, что Россия никогда не уклонялась и не уклоняется от предметного диалога по содействию глобальной продовольственной безопасности, а выступает одним из важнейших гарантов, поставляя сельхозсырьё и продовольствие в 160 стран мира, вопреки всем вызовам в экономической, логистической, торговой и геополитической сферах."В звучащих сегодня громких заявлениях о необходимости нормализации судоходства в Чёрном море упускается главное: современные вызовы в области продовольственной безопасности – это прямое следствие действий Киева, вседозволенность и безнаказанность которого – результат безответственной политики Запада. Лицемерно замалчиваются главные причины возникших на мировом рынке продуктов питания проблем, прежде всего создаваемые ЕС логистические барьеры и незаконные односторонние санкции в отношении наших экономических операторов, в том числе сельскохозяйственного сектора", – заявила она.И, обращаясь к европейским коллегам, сказала, что они могут сколько угодно созывать подобные заседания под благородным предлогом, но ситуация не изменится, как им и самим прекрасно известно, до тех пор, пока Киев наконец не откажется от попыток подорвать глобальную энергетическую и продовольственную безопасность.

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эксклюзив, россия, украина, совет безопасности оон, продовольствие, зерно, черное море, всу, вс рф