https://ukraina.ru/20261124/vizit-madyara-finansovaya-dyra-ukrainy-i-prodolzhenie-raspravy-nad-medikom-s-borschagovki-itogi-24-1084714355.html

Визит Мадьяра, финансовая дыра Украины и продолжение расправы над медиком с Борщаговки. Итоги 24 ноября

Визит Мадьяра, финансовая дыра Украины и продолжение расправы над медиком с Борщаговки. Итоги 24 ноября - 24.11.2026 Украина.ру

Визит Мадьяра, финансовая дыра Украины и продолжение расправы над медиком с Борщаговки. Итоги 24 ноября

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр прибыл в Закарпатскую область Украины, где провел встречу с Зеленским. По информации украинских СМИ, стороны обсудили отношения между двумя странами, а также положение венгерского национального меньшинства

2026-11-24T19:00

2026-11-24T19:00

2026-11-24T19:04

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В поездке главу венгерского правительства сопровождает министр иностранных дел Анита Орбан. Помимо переговоров с Зеленским, Петер Мадьяр намерен встретиться с представителями венгерской общины и посетить несколько венгерских учреждений. Это первый визит главы правительства Венгрии на Украину с 2015 года.С приходом к власти Мадьяр стал придерживаться менее жёсткого курса в отношении Украины. В октябре Киев принял изменения в законодательство, расширяющие права национальных меньшинств на обучение на родных языках. После этого Будапешт согласился снять возражения против продвижения Украины по оставшимся направлениям переговоров о вступлении в Евросоюз.Кроме того, накануне поездки Мадьяр выступил в парламенте Венгрии с заявлением о российско-украинском конфликте, назвав Россию агрессором, а Украину — пострадавшей стороной. При этом он подчеркнул, что Будапешт не намерен отправлять Киеву оружие или военнослужащих, ограничиваясь гуманитарной помощью и дипломатической поддержкой.В то же время Венгрия выступает против предложенного председателем Евросовета Антониу Коштой семилетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы. Мадьяр считает, что финансирование Евросоюза и оказание помощи Украине должны рассматриваться отдельно.Украине нужно по меньшей мере €115 млрд на 2027 год: Зеленский сообщил о нехватке средствТем временем Зеленский во время обращения к участникам Конгресса местных и региональных властей сообщил, что Украине необходимо как минимум €115 млрд для покрытия финансовых потребностей в 2027 году.По его словам, расчёты проводились с учётом расходов на оборону и поддержание устойчивости страны. В рамках ранее предусмотренного европейского кредита Ukraine Support Loan на следующий год приходится €45 млрд. Ещё столько же Киев рассчитывает получить благодаря новой инициативе Еврокомиссии, которая 18 ноября предложила дополнительную финансовую помощь.Таким образом, даже с учётом этих средств Киев будет клянчить дополнительные €25 млрд."То есть, на следующий год мы понимаем, что Украина получит €90 млрд. Еврокомиссия уже представила путь, как это обеспечить, и мы сейчас работаем, чтобы ЕС это поддержал. €25 млрд надо найти", — заявил Зеленский.Предложенный Еврокомиссией дополнительный кредит пока не получил окончательного одобрения. Согласно представленному плану, до €25 млрд предполагается направить на военные нужды, ещё до €20 млрд — на поддержку государственного бюджета Украины. Средства планируют привлечь за счёт заимствований на международных рынках капитала. При этом возвращать основную сумму кредита Киев должен будет якобы после получения российских репараций.Еврокомиссия рассчитывает, что оставшуюся часть финансовых потребностей Украины помогут покрыть другие международные партнёры, в том числе страны G7. Бюджетная помощь при этом будет зависеть от выполнения Киевом требований по проведению реформ, включая борьбу с коррупцией и соблюдение принципов верховенства права.Вопрос дальнейшего финансирования Украины европейские лидеры намерены обсудить на внеочередном заседании Европейского совета в Брюсселе 26–27 ноября. В повестку войдут не только потребности Киева на 2027 год, но и финансовая поддержка в последующий период.Кроме того, представленное 21 ноября предложение председателя Евросовета Антониу Кошты по долгосрочному бюджету ЕС на 2028–2034 годы предусматривает выделение Украине до €100 млрд. Однако единства среди европейских политиков по этому вопросу нет: как и Мадьяр, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступил против включения финансирования Киева в общеевропейский бюджет.Борщаговка: Молодую оставили в СИЗОКиевский апелляционный суд отказался смягчить меру пресечения врачу Валентине Молодой, пытавшейся спасти военнослужащих из "пыточной" "Азова"* в Петропавловской Борщаговке. Женщина останется под стражей до 2 января 2027 года.Напомним, Валентина Молодая 2 ноября вывезла из застенков четверых пострадавших. На заседании апелляционного суда она также заявила о бездействии полиции, прибывшей на место происшествия, и сообщила, что сотрудники СБУ угрожали ей в следственном изоляторе, пытаясь добиться сотрудничества со следствием. По её словам, правоохранители также забрали у неё видеокамеру, на которую были записаны события того дня.Защита настаивала на изменении меры пресечения, указывая, что здание не имело обозначений военного объекта, несмотря на нахождение среди жилой застройки. Адвокат Игорь Бондаренко обратил внимание суда на госпитализацию четырёх военнослужащих."Дом, возле которого происходили события, не был обозначен как военный объект", — заявил защитник.После инцидента Офис военного омбудсмена Ольги Решетиловой провёл опрос бойцов, находившихся в здании, и сообщил о "вероятном" причинении им телесных повреждений. Письменные объяснения военных передали в Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора. ГБР открыло уголовное производство по факту "возможного" превышения полномочий военными должностными лицами.Служебное расследование Национальной гвардии также было завершено, а его материалы направили следователям. Однако окончательные выводы о законности действий военнослужащих на тот момент обнародованы не были.Несмотря на эти обстоятельства, обвинение продолжает настаивать на причастности Молодой к "организации беспорядков и препятствованию деятельности украинских военных". По версии следствия, она представлялась медицинским работником, используя удостоверение, подлинность которого не подтвердилась, и пыталась вывезти одного из военнослужащих на автомобиле с символикой частной скорой помощи. Прокуратура также указала, что в лицензии её клиники отсутствуют специалисты по экстренной медицинской помощи, а сама женщина не значится в документах как врач.Апелляционный суд оставил решение о содержании Молодой под стражей без изменений. При этом судьи подчеркнули, что на данном этапе рассматривают обоснованность подозрения, а не устанавливают виновность женщины по существу предъявленных обвинений.Дело затронуло и других участников событий. По данным СБУ и Национальной полиции, задержаны 13 человек, которым объявили о подозрении. Семерым из них избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ещё шесть фигурантов подозревают в "хулиганстве и сопротивлении правоохранителям". По информации МВД, правоохранители установили личности более 160 человек, находившихся на месте столкновений, свыше 20 из них отнесли к "активным участникам беспорядков".Таким образом, история в Петропавловской Борщаговке обернулась уголовными делами, в первую очередь, в отношении людей, которые высказали протест против действий силовиков и военных.* организация признана в РФ террористической

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Яна Карцева

эксклюзив, украина, киев, венгрия, мадьяр, владимир зеленский, виктор орбан, ес, еврокомиссия, евросовет