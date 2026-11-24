https://ukraina.ru/20261124/derzhalis-skolko-mogli-ukrainskie-selebriti-massovo-begut-iz-kieva-1084707689.html

"Держались сколько могли": украинские селебрити массово бегут из Киева

"Держались сколько могли": украинские селебрити массово бегут из Киева - 24.11.2026 Украина.ру

"Держались сколько могли": украинские селебрити массово бегут из Киева

Из-за серьезных проблем со светом, отоплением и водоснабжением украинские знаменитости массово покидают Киев. Подробно о том, куда бегут столичные селебрити, пишет ТСН

2026-11-24T18:27

2026-11-24T18:27

2026-11-24T18:27

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Авторы публикации отмечают: одни украинские знаменитости перебираются на Западную Украину, другие предпочитают переждать тёмные времена за границей.Украинские селебрити, актёры и юмористы, которые ещё недавно собирались зимовать в столице, передумали и уже пакуют модные чемоданы.Так, актриса и телеведущая Елена Кравец, ранее жившая на Левобережье, решила перебраться в более спокойный регион. Выбор пал на Ивано-Франковск, где она уже сняла жильё и обустроила быт.О переезде Кравец рассказала поклонникам ещё в сентябре: "А теперь серьёзно… Мы с детьми временно переехали в Ивано-Франковск. Спасибо за приют и гостеприимство. Попробуем…" — написала телеведущая, муж которой служит в ВСУ.Актриса и юмористка Ирина Сопонару променяла столичные апартаменты на более безопасные Черновцы. Вместе с мужем она вернулась в родной город, где сейчас живут её родители."Держались с мужем сколько могли", — призналась юмористка поклонникам, словно оправдываясь за бегство из Киева.Сопонару, регулярно выступавшая в проектах "Квартала 95" с номерами, высмеивающими Россию, пожаловалась на блэкауты, затяжные обстрелы и нервное истощение. По её словам, из-за истощения она даже задумывалась о визите к психологу.Известный по комедийным ролям в кино и сериалах актер Назар Заднепровский из-за проблем с отоплением перебрался в Киевскую область. С семьёй он решил перезимовать в собственном таунхаусе в Ходосовке, где есть газовый котёл и инвертор.Артист посетовал, что в его квартире на Печерске из-за перебоев с электричеством серьёзные проблемы не только со светом, но и с отоплением. По его словам, в старом доме тяжело переживать блэкауты без автономного отопления.Супружеская чета актеров Екатерина Тышкевич и Валентин Тамусяк ещё в середине октября переехали в Винницу. Причина уважительная: на момент переезда Тышкевич была на последнем сроке беременности. Своё решение супруги объяснили соображениями безопасности и заботой о ребёнке.Актриса и юмористка Алина Блажкевич решила покинуть Киев вместе с семьёй. К переезду на запад страны она подошла радикально — собралась уехать из столицы вместе со всем нажитым. Но здесь её ждал неприятный сюрприз: перевозка имущества оказалась слишком дорогой. После этого Блажкевич задумалась о том, чтобы оставить часть вещей в Киеве и купить всё необходимое уже на месте.Но, впрочем, не все украинские селебрити остались на Украине. Актриса и блогер Виктория Маремуха уехала из страны и поселилась в столице Португалии. По её словам, решение было вынужденным: бывший муж артистки, француз Луи, настоял на переезде из-за сложной обстановки в столице и перебоев с электроэнергией.Также материал по теме: "Ни в одну ноту не попала": Альбину Джанабаеву высмеяли за живое пение с Меладзе в дзен-канале Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261124/okkupant-i-propagandist-ukraintsy-atakovali-brata-dzhigurdy-1084707080.html

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