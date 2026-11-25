https://ukraina.ru/20261125/my-vtrom-opredelim-kakoe-u-nas-budet-buduschee--lukashenko-1084718595.html

Мы втроём определим, какое у нас будет будущее — Лукашенко

Мы втроём определим, какое у нас будет будущее — Лукашенко - 25.11.2026 Украина.ру

Мы втроём определим, какое у нас будет будущее — Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будущее региона будут определять три главных проживающих в нём славянских народа — России, Украины и Белоруссии

2026-11-25T01:38

2026-11-25T01:38

2026-11-25T01:38

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украина

владимир зеленский

минск

чем закончится война на украине

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В интервью французскому журналу Le Point Лукашенко отметил, что эти страны "быстрее бы договорились... об окончании войны и о будущем обустройстве", чем при участии европейцев."Мы втроём определим, какое у нас будет будущее — Украины, Беларуси и России. Мы три славянских народа. Наша главная будет [роль]. Здесь, в этом регионе, три главных славянских народа исторически и сейчас будут решать, как жить дальше", — сказал он.Лукашенко вновь заявил, что войну на Украине "надо остановить" и предложил Владимиру Зеленскому отправиться вместе с ним в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.Подробнее о предложениях президента Белоруссии - материале "Альтернативы миру нет": Лукашенко пригласил всех в Минск и заявил, что Трамп спас мир от ядерной войны.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261103/alternativy-miru-net-lukashenko-priglasil-vsekh-v-minsk-i-zayavil-chto-tramp-spas-mir-ot-yadernoy-voyny-1084248557.html

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