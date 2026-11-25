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Минобороны сообщило о сбитых над Россией за сутки БПЛА

Минобороны сообщило о сбитых над Россией за сутки БПЛА - 25.11.2026 Украина.ру

Минобороны сообщило о сбитых над Россией за сутки БПЛА

Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 32 украинских беспилотника, за сутки — 731. Об этом Минобороны РФ вечером 24 ноября сообщило в своём телеграм-канале

2026-11-25T01:06

2026-11-25T01:06

2026-11-25T01:07

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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью."В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Калужской, Курской, Ростовской областей и Московского региона.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 23 ноября до 8:00 мск 24 ноября, над территориями Крыма, Брянской, Белгородской, Калужской, Орловской, Смоленской областей, Московского региона и над акваторией Чёрного моря были сбиты 699 украинских беспилотников.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами был уничтожен 731 украинский ударный БПЛА дальнего действия.Ранее сообщалось, что силы ПВО за предшествующий день перехватили и уничтожили над регионами России 87 украинских беспилотников, за сутки — 279.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261124/imeem-pravo-nanesti-udar-po-lyubomu-obektu--kashin-ob-otvete-za-krymskiy-most-1084698295.html

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