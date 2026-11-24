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"Главный спонсор войны": эксперт о диалоге с Европой и угрозе военной эскалации
"Главный спонсор войны": эксперт о диалоге с Европой и угрозе военной эскалации - 24.11.2026 Украина.ру
"Главный спонсор войны": эксперт о диалоге с Европой и угрозе военной эскалации
Блок вопросов, связанных с европейской безопасностью, должен быть согласован до того, как произойдёт прекращение огня. Из-за риска прямой военной эскалации с Европой необходимо начать обсуждение уже сейчас. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин
2026-11-24T18:29
2026-11-24T18:29
2026-11-24T18:29
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Отвечая на вопрос о целесообразности встречи до смены политических элит в Европе, эксперт пояснил, что речь идёт о длительном процессе, начало которому нужно положить сейчас.Кашин заявил, что диалог с Европой — комплексный и рассчитанный на годы процесс. По его словам, первоначальные вопросы, способные привести к прекращению огня, должны обсуждаться без промедления. "Мы находимся в начале процесса", — отметил Кашин, подчеркнув, что блок вопросов по европейской безопасности согласуют до перемирия.Эксперт объяснил срочность угрозой прямой эскалации с Европой. "У нас есть риск прямой военной эскалации с Европой, много тревожных новостей поступает с Балтики", — сообщил он. Кашин привел в пример голословные обвинения Польши о якобы готовившейся провокации на границе с Калининградской областью и нападения на связанные с Россией торговые суда."Военная эскалация между Россией и НАТО никому не нужна. Об этом мы должны разговаривать, поскольку Европа является главным спонсором войны", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Василий Кашин: Россия больно ударит по Украине, которая уже стоит на грани коммунального коллапса" в дзен-канале Украина.ру.Актуальный материал по теме: "Тимофей Сергейцев: США уже нечего предложить миру, а Россия и Китай могут построить экономику нового типа" в дзен-канале Украина.ру.
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"Главный спонсор войны": эксперт о диалоге с Европой и угрозе военной эскалации
Блок вопросов, связанных с европейской безопасностью, должен быть согласован до того, как произойдёт прекращение огня. Из-за риска прямой военной эскалации с Европой необходимо начать обсуждение уже сейчас. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин
Отвечая на вопрос о целесообразности встречи до смены политических элит в Европе, эксперт пояснил, что речь идёт о длительном процессе, начало которому нужно положить сейчас.
Кашин заявил, что диалог с Европой — комплексный и рассчитанный на годы процесс.
"Следует выделять комплексный диалог, который должен разрешить проблемы между Россией и Европой в целом. Это длительный процесс, который растянется на годы", — пояснил эксперт.
По его словам, первоначальные вопросы, способные привести к прекращению огня, должны обсуждаться без промедления.
"Мы находимся в начале процесса", — отметил Кашин, подчеркнув, что блок вопросов по европейской безопасности согласуют до перемирия.
Эксперт объяснил срочность угрозой прямой эскалации с Европой. "У нас есть риск прямой военной эскалации с Европой, много тревожных новостей поступает с Балтики", — сообщил он.
Кашин привел в пример голословные обвинения Польши о якобы готовившейся провокации на границе с Калининградской областью и нападения на связанные с Россией торговые суда.
"Военная эскалация между Россией и НАТО никому не нужна. Об этом мы должны разговаривать, поскольку Европа является главным спонсором войны", — подытожил собеседник издания.