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В МИД России вызвали временную поверенную в делах Латвии

В МИД России вызвали временную поверенную в делах Латвии - 24.11.2026 Украина.ру

В МИД России вызвали временную поверенную в делах Латвии

Временную поверенную в делах Латвии в России Р. Красовску вызвали в МИД РФ. Причина — требование Риги прекратить трудовые отношения с местными сотрудниками Отдела социального обеспечения при консульском отделе российского посольства в Риге. Встреча состоялась 23 ноября

2026-11-24T17:37

2026-11-24T17:37

2026-11-24T17:37

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В МИД России пояснили, что из-за этого под угрозой оказывается выплата военных пенсий. Их сотрудники отдела перечисляют по соглашению между правительствами России и Латвии от 30 апреля 1994 года. Речь идёт о социальной защите российских военных пенсионеров и членов их семей, живущих в Латвии.Латвийской дипломатке вручили ноту. В ней Россия предлагает возобновить переговоры о трудоустройстве местного персонала в посольство Латвии в Москве — в соответствии с российским законодательством. Также предложено обсудить изменения в соглашение и уточнить статус сотрудников отдела соцобеспечения. Если их уволят, механизм выплат перестанет работать. Это создаст серьёзные проблемы для почти 6 тысяч военных пенсионеров и членов их семей в Латвии, среди которых есть и граждане России, и граждане Латвии.Российская сторона призвала Ригу оценить гуманитарные последствия такого шага. Для многих получателей пенсия — единственный источник дохода. В МИД подчеркнули, что нельзя допустить серьёзных социальных проблем для пожилых людей, одной из самых уязвимых групп населения.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Украина — не главный приз: Кушнер раскрыл настоящую цель переговоров. Хроника событий на утро 24 ноября

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новости, россия, рига, латвия, джаред кушнер, мид