"Совершенно неоправданные надежды": Панина рассказала, что будет с Россией, если в США победит Трамп
© AP / Gerald Herbert
© AP / Gerald Herbert
Во время дебатов кандидат в президенты США Дональд Трамп сначала попытался уйти от ответа на вопрос о мирном плане президента России Владимира Путина, но затем назвал его "неприемлемым". Однако многие в Европе, в том числе премьер-министр Венгрии Орбан, до сих пор считают, что именно Трамп положит конец войне на Украине. Оправданы ли ожидания?
На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответила директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина.
"Совершенно неоправданные надежды. Это эйфория, иллюзия. Которую, к сожалению, разделяют и у нас в некоторых политических и экспертных кругах. С Трампом нам будет еще сложнее решить вопросы вокруг Украины и все, что связано с нашей безопасностью. Не случайно наш президент сказал, что для нас Байден лучше", - сказала Панина.
Она обратила внимание на то, что бывшие сотрудники администрации экс-президента США Кит Келлог и Фред Флитц предложили перемирие якобы по корейскому варианту по линии боевого столкновения, не предусматривающее денацификацию и демилитаризацию Украины.
Если Россия согласится на такой вариант, отметила Панина, Украину примут в НАТО как уже мирную страну, и на ее территории очень быстро разместят военные базы в 4-5 минутах подлета до Москвы.
Подобные уже есть в скандинавских странах, Прибалтике и Румынии, и в конце окруженную со всех сторон Россию просто будут додавливать санкциями, а в финале добьют молниеносным ударом.
"Это то, что нас ждет в случае прихода Трампа. Если сделать вывод, то нужна опора на собственные силы, поиск союзников, дипломатическая работа, серьезно подкрепленная нашим военно-промышленным потенциалом и усилением боевых действий на территории Украины. Только так можно заставить опомниться западную верхушку, внимательнее отнестись к тому, что мир стоит на пороге глобальной ядерной войны", - резюмировала Панина.
Мнение Елены Паниной по американскому вопросу в материале издания Украина.ру При Трампе мир станет еще опаснее, но Россия уже подготовила для США и Запада кощееву иглу.
Аналогичным образом относительно результатов выборов на Украине в интервью изданию Украина.ру высказался и депутат Государственной думы, руководитель фракции "Справедливая Россия-за правду" Сергей Миронов.
"Кстати, я не очень понимаю, почему у нас сложилась чуть ли не традиция симпатизировать Трампу. Думаю, наш президент не лукавил, когда говорил, что Байден нам выгоднее. Да маразм там крепчает, но в данном варианте есть хоть какая-то предсказуемость, пусть и со знаком "минус". А что может выкинуть Трамп — вообще непонятно", - сказал Миронов.
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Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом и Дональдом Трампом - состоялись дебаты.
Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.
Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.
Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.
Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.
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