https://ukraina.ru/20261124/putin-predupredil-kiev-o-neizbezhnom-otvete-na-ataki-rossiyskikh-npz-1084715184.html

Путин предупредил Киев о неизбежном ответе на атаки российских НПЗ

Путин предупредил Киев о неизбежном ответе на атаки российских НПЗ - 24.11.2026 Украина.ру

Путин предупредил Киев о неизбежном ответе на атаки российских НПЗ

Россия ответит на продолжающиеся удары ВСУ по объектам топливно-энергетического комплекса. Москва также намерена усилить защиту нефтеперерабатывающих предприятий и сохранить стабильность внутреннего топливного рынка, заявил Владимир Путин на заседании президентской комиссии по вопросам развития ТЭК и экологической безопасности

2026-11-24T19:46

2026-11-24T19:46

2026-11-24T19:48

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По словам российского лидера, украинские власти продолжают наносить удары по нефтеперерабатывающим мощностям, несмотря на обращения президента США Дональда Трампа с просьбой отказаться от подобных действий."Мы видим, что киевский режим не прекращает атаки на наши перерабатывающие мощности. Кстати, несмотря на призыв и прямую просьбу президента США не делать этого, воздержаться от этих атак, киевские власти не слушают таких советов", — сказал Путин.Он подчеркнул, что Москва не намерена оставлять подобные действия без ответа. При этом президент не стал раскрывать, какие именно меры планируется принять и какие объекты могут стать их целями.Путин также напомнил о заявлениях Киева, сделанных летом, когда украинская сторона, по его словам, рассчитывала за 40 дней нанести российской экономике существенный урон. Однако, как отметил президент, реализовать этот план не удалось. "Действия Киева по эскалации, вроде плана „40 дней“, не способны нанести России критический ущерб", — заявил российский лидер. Ограничения в ЕвропеОтдельно глава государства затронул тему европейских ограничений на покупку российских энергоносителей. По его мнению, сокращение поставок российской нефти и газа в Европу в первую очередь создаст дополнительные трудности для самих европейских стран."Наших нефти и газа у них будет меньше, а проблем больше", — заявил Путин. Москва, со своей стороны, намерена искать новых покупателей и развивать сотрудничество с государствами, которые готовы поддерживать долгосрочные энергетические связи. "Мы будем расширять рынки сбыта, сотрудничать с предсказуемыми ответственными партнерами", — указал Путин.Стабилизация топливного рынкаГоворя о внутреннем топливном рынке, президент сообщил, что после октябрьского скачка стоимости бензина ситуация в большинстве регионов выровнялась. Он поручил уделять особое внимание бесперебойному снабжению потребителей и своевременно реагировать на изменение спроса и предложения.В завершение Путин заявил о необходимости развивать нефтепереработку и нефтехимию, в том числе в восточных регионах страны, а также расширять возможности транспортировки энергоресурсов. Одним из перспективных направлений он назвал Трансарктический транспортный коридор, который, по его оценке, способен существенно сократить сроки доставки грузов и расходы на логистику.

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новости, киев, москва, россия, владимир путин, дональд трамп, нпз, вооруженные силы украины