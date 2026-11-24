Военных действий на Балтике не избежать: Казаков о намерениях Европы и возможностях для России
Сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков в студии Украина.ру объяснил, почему трёхсторонняя встреча в Шэньчжэне изменила глобальный геополитический вектор на десятилетия вперёд и чего ждать дальше:
00:24 - Каким будет продолжение встречи лидеров России, Китая и США?
16:43 - Во что Европа втягивает весь мир?
21:46 - Возможно ли ещё избежать войны России с Европой?
28:58 - Как изменились правила договорённостей по Украине?
33:17 - О конфронтации США и Китая.
ТГ-канал Александра Казакова - https://t.me/ale_kazakov
00:24 - Каким будет продолжение встречи лидеров России, Китая и США?
16:43 - Во что Европа втягивает весь мир?
21:46 - Возможно ли ещё избежать войны России с Европой?
28:58 - Как изменились правила договорённостей по Украине?
33:17 - О конфронтации США и Китая.
ТГ-канал Александра Казакова - https://t.me/ale_kazakov
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