https://ukraina.ru/20261124/voennykh-deystviy-na-baltike-ne-izbezhat-kazakov-o-namereniyakh-evropy-i-vozmozhnostyakh-dlya-rossii-1084710887.html

Военных действий на Балтике не избежать: Казаков о намерениях Европы и возможностях для России

Военных действий на Балтике не избежать: Казаков о намерениях Европы и возможностях для России - 24.11.2026 Украина.ру

Военных действий на Балтике не избежать: Казаков о намерениях Европы и возможностях для России

Сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков в студии Украина.ру объяснил, почему трёхсторонняя... Украина.ру, 24.11.2026

2026-11-24T17:50

2026-11-24T17:50

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Сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков в студии Украина.ру объяснил, почему трёхсторонняя встреча в Шэньчжэне изменила глобальный геополитический вектор на десятилетия вперёд и чего ждать дальше:00:24 - Каким будет продолжение встречи лидеров России, Китая и США?16:43 - Во что Европа втягивает весь мир?21:46 - Возможно ли ещё избежать войны России с Европой?28:58 - Как изменились правила договорённостей по Украине?33:17 - О конфронтации США и Китая.ТГ-канал Александра Казакова - https://t.me/ale_kazakov

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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