https://ukraina.ru/20240719/1056347111.html

Переговоры Зеленского и Трампа, смерть подростка. Главное на Украине на утро 19 июля

Переговоры Зеленского и Трампа, смерть подростка. Главное на Украине на утро 19 июля - 19.07.2024 Украина.ру

Переговоры Зеленского и Трампа, смерть подростка. Главное на Украине на утро 19 июля

Кандидат в президенты США Дональд Трамп и Владимир Зеленский запланировали переговоры. Пострадавший от украинской атаки на детскую площадку в Шебекино подросток умер в больнице

2024-07-19T09:48

2024-07-19T09:48

2024-07-19T10:01

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хроники

шебекино

украина

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владимир зеленский

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республиканская партия

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О планируемых переговорах между Трампом и Зеленским сообщил телеканал CNN. Телефонный разговор запланирован на 19 июля.Разговор Трампа и Зеленского станет их первым разговором после того, как Трамп покинул Белый дом, и состоится на фоне беспокойства в Европе относительно того, какой будет политика Трампа относительно происходящего на Украине, если он победит на президентских выборах в ноябре.Как заявил один из источников CNN, графики часто меняются. По словам собеседника, уже некоторое время ведутся дискуссии о подходящем времени для звонка между Трампом и Зеленским.Ранее, 18 июля, во время речи на съезде республиканцев принявший номинацию Республиканской партии на пост президента США Трамп вспомнил Украину, сказав, что мир на пороге Третьей мировой войны. Он пообещал изменить ситуацию."Я положу конец каждому международному кризису, созданному нынешней администрацией, включая ужасную войну с Россией и Украиной, которой бы никогда не произошло, если бы я был президентом", — заявил Трамп.Он также упомянул Ближний Восток и "конфликт, нависающий над Тайванем, Кореей, Филиппинами и всей Азией".По словам Трампа, Третья мировая война будет страшной из-за оружия, которое теперь доступно человечеству."Это оружие является уничтожающим. Пришло время перемен", – сказал он.Трамп также заявил, что может прекратить любой конфликт."Я могу остановить любую войну телефонным звонком", - отметил Трамп.При этом он сделал довольно неожиданное заявление, будто бы его, когда он был на президентском посту, боялся весь мир."Орбан сказал это. Он сказал, что Россия его (Трампа — Ред.) боялась. Китай его боялся. Все его боялись. Ничего не должно было произойти, во всем мире царил мир, а теперь мир взрывается", - отметил кандидат в президенты США.Практически одновременно обозреватель консервативного телеканала Newsmax Марк Гальперин со ссылкой на источники в Демократической партии США сообщил, что действующий американский президент Джо Байден, который, как ожидается от участия в новой президентской гонке, не будет поддерживать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.По словам Гальперина, Байден планирует снять свою кандидатуру в предстоящие выходные, вероятнее всего, в воскресенье."Для него (Байдена) уже подготовлена речь. Он продолжит работу в качестве президента. По моим сведениям, он также не будет выдвигать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис в качестве преемника. Они надеются, что он поддержит открытый процесс, съезд, на котором у вице-президента Харрис и других претендентов будет возможность выбрать кандидата", — рассказал Гальперин.Ранее издание The New York Times со ссылкой на источники в окружении Байдена сообщило, что ухудшение состояния президента США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с Трампом становится всё более тревожным. По данным источников издания, которые общались с американским президентом в последние недели и месяцы, он представал "растерянным, вялым или терявшим нить разговора". Более того, такие неприятные ситуации трудно поддаются прогнозированию, но их вероятность выше при выступлении перед большой аудиторией или в состоянии усталости.Провальные дебаты Байдена озадачили многих сторонников Демпартии, которые стали переживать по поводу того, кто же будет представлять политсилу на выборах президента США.Смерть подросткаУтром 19 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти в больнице подростка, раненного при атаке на Шебекино."11 июля Вооружёнными силами Украины был нанесён террористический удар. На площадку, где сидели 5 мальчишек было сброшено взрывное устройство. На протяжении всей недели врачи боролись за жизнь 16-летнего мальчика. Подросток получил очень серьёзные ранения, повредившие жизненно важные магистральные сосуды. Это привело к обширной кровопотере - 4 литра крови. После поступления в больницу у него дважды останавливалось сердце и медики дважды возвращали его к жизни. В ходе его лечения проводились регулярные консультации со специалистами федеральных центров. Тяжесть его состояния не позволяла отправить в Москву. К огромному горю, несмотря на все предпринятые врачами меры, спасти его не удалось. Я выражаю самые искренние соболезнования его родным и близким", - написал Гладков у себя в телеграм-канале.Удар 11 июля вызвал резонанс в России."Шебекино. Парня 8 лет получившего проникающее осколочное ранение на детской площадке в результате сброса боеприпаса с "Бабы Яги" эвакуируют в районную больницу. Он весь в крови, хнычет от боли и внезапно с гордостью выдаёт - "Я ведь теперь как солдат - "триста" и у меня первое осколочное ранение". Вот такие они - дети войны. Всегда имейте в автомобиле и дома аптечку первого эшелона. В наше время это правило. На фото очевидцы оказывают первую помощь раненым подросткам и детям которых на детской площадке атаковали украинские нацисты с дрона", - подписал фото из Шебекино российский военный эксперт Владислав Шурыгин.Российский военкор Евгений Поддубный побывал на месте событий и у себя в телеграм-канале выложил видео оттуда."Побывали на месте, где в результате террористической атаки ВСУ были ранены дети. Прифронтовой город Шебекино. Армия детоубийц и трусов нанесла удар сбросом с БпЛА по группе подростков, которые возвращались домой после тренировки. Сбросили ублюдки на головы детям гранату с коптера. Во дворе жилых домов не было ни военных ни техники. Большая удача, что в момент трагедии рядом проходил детский врач и на соседней улицы находился сотрудник Росгвардии. Они, вместе с соседями детей оказали первую помощь, передали детей врачам скорой. Один ребенок до сих пор в реанимации. Врачи продолжают борьбу за его жизнь. На месте поговорили с отцом одного из раненых мальчиков. Это трагические будни Шебекино сейчас. Город, где до СВО проживало порядка 40 тысяч сейчас в положении донецкой Горловки. От Шебекино до передка 6-8 км. То есть он находится в зоне поражения и артиллерии армии детоубийц и расчетов фпв-дронов" - подписал Поддубный видео.Украинские военные регулярно наносят удары по мирным жителям Белгородской области. При этом военного смысла в этих ударах нет.О происходящем в украинской власти - в статье Сергея Зуева ""На Банковой истерика". Украинские эксперты о политической смерти Зеленского"

https://ukraina.ru/20240718/1056340962.html

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эксклюзив, хроники, шебекино, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, республиканская партия, cnn, демократическая партия