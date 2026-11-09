https://ukraina.ru/20261109/esli-by-ne-gorbachev-ekspert-o-tom-kak-zapad-ottyanul-dlya-sebya-moschneyshiy-krizis-1084352834.html

Если бы не Горбачев: эксперт о том, как Запад оттянул для себя мощнейший кризис

Если бы не Горбачев: эксперт о том, как Запад оттянул для себя мощнейший кризис - 09.11.2026 Украина.ру

Если бы не Горбачев: эксперт о том, как Запад оттянул для себя мощнейший кризис

Западная экономика держится на историческом паразитировании, и сейчас ресурс для шантажа окончательно исчерпан, объясняет в интервью изданию Украина.ру подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников

2026-11-09T19:30

2026-11-09T19:30

2026-11-09T19:30

россия

запад

европа

михаил горбачёв

гайдар

украина.ру

фсб

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/102935/07/1029350767_0:118:3223:1931_1920x0_80_0_0_d287c1401a7f4219b23577381c5c036b.jpg

Если Запад сядет с Россией за стол переговоров и признает ее интересы на Украине, он должен будет сознаться в своем полном финансовом и политическом банкротстве."Поэтому сейчас Европа напоминает игромана, который проиграл всю свои сбережения, недвижимость и украшения жены, но все равно продолжает повышать ставки. Она тоже заложила и перезаложила будущее своих поколений. Только сама еще не воюет", — считает эксперт.Колпашников проводит исторический экскурс. По его мнению, Запад всегда спасал себя за счет России. Если бы большевикам не удалось создать Советский Союз, на Западе бы не случилась Великая депрессия 1929–1933 годов, так как они продолжили бы паразитировать на развалинах Российской Империи. Позже сценарий повторился: "Если бы Горбачев не развалил Советский Союз, на Западе был бы мощнейший экономический кризис. Но он позволил Западу оттянуть этот кризис на 20 лет, паразитируя на том, что под их контроль перешла вся Восточная Европа, а в России случились реформы Чубайса и Гайдара".Теперь этот механизм сломался, и у Европы остался только один кровавый шанс отсрочить финал."И если сейчас Европа хочет пережить этот кризис, то единственный ее шанс — нанести России стратегическое поражение руками киевского режима. Если ей это не удастся, ее ждет аналог Великой депрессии, помноженный на гигантские проблемы с демографией", — отмечает подполковник.Европейским властям придется иметь дело не с обнищавшим средним классом, а "с миллионами молодых мигрантов, которые не любят страны, куда они переехали". Россия, в свою очередь, лишь приближает этот финал, работая как катализатор. "В чем основная заслуга нашего руководства? В том, что Россия стоит как скала. Держит удар и не падает. Тем самым мы приближаем мощнейший кризис на Западе. США еще как-то могут отсидеться за океаном. А вот Европа через 10-15 лет будет совершенно другой. Эта волна миграционного и экономического кризиса ее просто смоет", — подчеркивает Колпашников. Полный текст материала Кирилла Курбатова Виталий Колпашников: России надо готовиться к тому, что война на Украине не закончится до конца 2028 года на сайте Украина.ру.

россия

запад

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, запад, европа, михаил горбачёв, гайдар, украина.ру, фсб, новости