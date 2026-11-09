Если бы не Горбачев: эксперт о том, как Запад оттянул для себя мощнейший кризис - 09.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261109/esli-by-ne-gorbachev-ekspert-o-tom-kak-zapad-ottyanul-dlya-sebya-moschneyshiy-krizis-1084352834.html
Если бы не Горбачев: эксперт о том, как Запад оттянул для себя мощнейший кризис
Если бы не Горбачев: эксперт о том, как Запад оттянул для себя мощнейший кризис - 09.11.2026 Украина.ру
Если бы не Горбачев: эксперт о том, как Запад оттянул для себя мощнейший кризис
Западная экономика держится на историческом паразитировании, и сейчас ресурс для шантажа окончательно исчерпан, объясняет в интервью изданию Украина.ру подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников
2026-11-09T19:30
2026-11-09T19:30
россия
запад
европа
михаил горбачёв
гайдар
украина.ру
фсб
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/102935/07/1029350767_0:118:3223:1931_1920x0_80_0_0_d287c1401a7f4219b23577381c5c036b.jpg
Если Запад сядет с Россией за стол переговоров и признает ее интересы на Украине, он должен будет сознаться в своем полном финансовом и политическом банкротстве."Поэтому сейчас Европа напоминает игромана, который проиграл всю свои сбережения, недвижимость и украшения жены, но все равно продолжает повышать ставки. Она тоже заложила и перезаложила будущее своих поколений. Только сама еще не воюет", — считает эксперт.Колпашников проводит исторический экскурс. По его мнению, Запад всегда спасал себя за счет России. Если бы большевикам не удалось создать Советский Союз, на Западе бы не случилась Великая депрессия 1929–1933 годов, так как они продолжили бы паразитировать на развалинах Российской Империи. Позже сценарий повторился: "Если бы Горбачев не развалил Советский Союз, на Западе был бы мощнейший экономический кризис. Но он позволил Западу оттянуть этот кризис на 20 лет, паразитируя на том, что под их контроль перешла вся Восточная Европа, а в России случились реформы Чубайса и Гайдара".Теперь этот механизм сломался, и у Европы остался только один кровавый шанс отсрочить финал."И если сейчас Европа хочет пережить этот кризис, то единственный ее шанс — нанести России стратегическое поражение руками киевского режима. Если ей это не удастся, ее ждет аналог Великой депрессии, помноженный на гигантские проблемы с демографией", — отмечает подполковник.Европейским властям придется иметь дело не с обнищавшим средним классом, а "с миллионами молодых мигрантов, которые не любят страны, куда они переехали". Россия, в свою очередь, лишь приближает этот финал, работая как катализатор. "В чем основная заслуга нашего руководства? В том, что Россия стоит как скала. Держит удар и не падает. Тем самым мы приближаем мощнейший кризис на Западе. США еще как-то могут отсидеться за океаном. А вот Европа через 10-15 лет будет совершенно другой. Эта волна миграционного и экономического кризиса ее просто смоет", — подчеркивает Колпашников. Полный текст материала Кирилла Курбатова Виталий Колпашников: России надо готовиться к тому, что война на Украине не закончится до конца 2028 года на сайте Украина.ру.
россия
запад
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/102935/07/1029350767_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_45c9509628cf1b78fd6f34c15a78751b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, запад, европа, михаил горбачёв, гайдар, украина.ру, фсб, новости
Россия, Запад, Европа, Михаил Горбачёв, Гайдар, Украина.ру, ФСБ, Новости

Если бы не Горбачев: эксперт о том, как Запад оттянул для себя мощнейший кризис

19:30 09.11.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Западная экономика держится на историческом паразитировании, и сейчас ресурс для шантажа окончательно исчерпан, объясняет в интервью изданию Украина.ру подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников
Если Запад сядет с Россией за стол переговоров и признает ее интересы на Украине, он должен будет сознаться в своем полном финансовом и политическом банкротстве.
"Поэтому сейчас Европа напоминает игромана, который проиграл всю свои сбережения, недвижимость и украшения жены, но все равно продолжает повышать ставки. Она тоже заложила и перезаложила будущее своих поколений. Только сама еще не воюет", — считает эксперт.
Колпашников проводит исторический экскурс. По его мнению, Запад всегда спасал себя за счет России. Если бы большевикам не удалось создать Советский Союз, на Западе бы не случилась Великая депрессия 1929–1933 годов, так как они продолжили бы паразитировать на развалинах Российской Империи. Позже сценарий повторился:

"Если бы Горбачев не развалил Советский Союз, на Западе был бы мощнейший экономический кризис. Но он позволил Западу оттянуть этот кризис на 20 лет, паразитируя на том, что под их контроль перешла вся Восточная Европа, а в России случились реформы Чубайса и Гайдара".
Теперь этот механизм сломался, и у Европы остался только один кровавый шанс отсрочить финал.

"И если сейчас Европа хочет пережить этот кризис, то единственный ее шанс — нанести России стратегическое поражение руками киевского режима. Если ей это не удастся, ее ждет аналог Великой депрессии, помноженный на гигантские проблемы с демографией", — отмечает подполковник.

Европейским властям придется иметь дело не с обнищавшим средним классом, а "с миллионами молодых мигрантов, которые не любят страны, куда они переехали". Россия, в свою очередь, лишь приближает этот финал, работая как катализатор.

"В чем основная заслуга нашего руководства? В том, что Россия стоит как скала. Держит удар и не падает. Тем самым мы приближаем мощнейший кризис на Западе. США еще как-то могут отсидеться за океаном. А вот Европа через 10-15 лет будет совершенно другой. Эта волна миграционного и экономического кризиса ее просто смоет", — подчеркивает Колпашников.

Полный текст материала Кирилла Курбатова Виталий Колпашников: России надо готовиться к тому, что война на Украине не закончится до конца 2028 года на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияЗападЕвропаМихаил ГорбачёвГайдарУкраина.руФСБНовости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:33"Чем вы лучше нас?": аргумент боевика ВСУ в требовании призывать 18-летних
19:30Если бы не Горбачев: эксперт о том, как Запад оттянул для себя мощнейший кризис
19:00Грег Вайнер: Трамп лишился рычагов давления на Киев, но США и Китай могут дать гарантии Украине и России
18:38Сверка часов: Кушнер и Уиткофф проведут предварительные встречи с ЕС и НАТО
18:30Луиджи Тонэт – о людях и судьбах через музыку, демография Донбасса. 09 ноября 2026 года, вечерний эфир 53:50
18:30Не из соображений большой политики. Васильев о том, зачем Трампу нужна была РФ
18:01Восемь лет за чат: как на Украине теперь сажают за препятствование ТЦК
18:00Starlink больше не нужен? Рада приняла закон о Космических силах ВСУ. Итоги 9 ноября
17:56Мерц шантажирует ЕС: либо все скидываются на Украину, либо бюджет будет заблокирован
17:41Учись и живи: в чём секрет "студенческой весны" на Украине
17:36"Ведь никто не знает, где ты": Зеленского заподозрили в подготовке к побегу с Украины
17:34Избежать глобальной катастрофы: Украине нельзя позволить добраться до космоса
17:19Это "плохие парни"! Стало известно, как Киев запрещал ОБСЕ общаться с Донбассом
17:08"Выпил мою водку!" В парламенте Эстонии разгорелся алкогольный скандал
17:02Держали в собачьих будках. Украинских военных грабят и пытают свои же командиры
16:37Новая цель "идентифицирована": ГУР внесло Елену Исинбаеву в свою базу данных
16:31Киркоров под прицелом: украинская разведка открыла охоту на российских артистов
16:14Оборонный тупик: Европа предложила Киеву подождать до 2028 года
16:06Кличко рассказал Зеленскому, что делать, если тот хочет бесплатный проезд в Киеве
16:05На какой важный бункер ВСУ уронили ФАБ-3000 и как отрезается Киев от остальной Украины - Анпилогов
Лента новостейМолния