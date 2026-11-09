"Чем вы лучше нас?": аргумент боевика ВСУ в требовании призывать 18-летних
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
Командир Третьего армейского корпуса и руководитель группировки войск "Центр" ВСУ Петр Горбатенко выступил за снижение мобилизационного возраста на Украине до 18 лет
Обращаясь к тем, кто воевать не хочет, Горбатенко поинтересовался:
"Люди, которые боятся мобилизации и придумывают причины, чтобы не идти — чем вы лучше нас?"
Пока это инициатива конкретного военного, а не норма. Подобные решения требуют обсуждения, правового оформления и хотя бы видимости согласия тех, кого они касаются.
Пока это инициатива конкретного военного, а не норма. Подобные решения требуют обсуждения, правового оформления и хотя бы видимости согласия тех, кого они касаются.
На Украине уже предложили запретить выезд за границу юношам с 15 лет. С такой инициативой выступил украинский банкир, вице-президент Федерации триатлона Украины Андрей Онистрат. В соцсетях задаются вопросом, почему речь идёт именно о возрасте "с 15 лет", и связывают это с утверждением, что Киев "явно намерен воевать ещё минимум 5–7 лет", пока европейцы не станут готовы к "большой войне".
А августе секретарь комитета Рады по нацбезопасности Роман Костенко сообщил, что власти обсуждают очередное ужесточение мобилизации, в том числе изменение призывного возраста.
Подписывайся на