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"Чем вы лучше нас?": аргумент боевика ВСУ в требовании призывать 18-летних

"Чем вы лучше нас?": аргумент боевика ВСУ в требовании призывать 18-летних - 09.11.2026 Украина.ру

"Чем вы лучше нас?": аргумент боевика ВСУ в требовании призывать 18-летних

Командир Третьего армейского корпуса и руководитель группировки войск "Центр" ВСУ Петр Горбатенко выступил за снижение мобилизационного возраста на Украине до 18 лет

2026-11-09T19:33

2026-11-09T19:33

2026-11-09T19:22

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Обращаясь к тем, кто воевать не хочет, Горбатенко поинтересовался: "Люди, которые боятся мобилизации и придумывают причины, чтобы не идти — чем вы лучше нас?" Пока это инициатива конкретного военного, а не норма. Подобные решения требуют обсуждения, правового оформления и хотя бы видимости согласия тех, кого они касаются. На Украине уже предложили запретить выезд за границу юношам с 15 лет. С такой инициативой выступил украинский банкир, вице-президент Федерации триатлона Украины Андрей Онистрат. В соцсетях задаются вопросом, почему речь идёт именно о возрасте "с 15 лет", и связывают это с утверждением, что Киев "явно намерен воевать ещё минимум 5–7 лет", пока европейцы не станут готовы к "большой войне". А августе секретарь комитета Рады по нацбезопасности Роман Костенко сообщил, что власти обсуждают очередное ужесточение мобилизации, в том числе изменение призывного возраста.

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