https://ukraina.ru/20240719/1056334180.html

"На Банковой истерика". Украинские эксперты о политической смерти Зеленского

"На Банковой истерика". Украинские эксперты о политической смерти Зеленского - 19.07.2024 Украина.ру

"На Банковой истерика". Украинские эксперты о политической смерти Зеленского

На Украине вдруг начали задумываться над тем, не наблюдается ли в стране настоящая узурпация власти – правда, открыто говорят об этом лишь единицы. Просчитывают, как скажется на киевских "элитах" возможный приход к власти в США Дональда Трампа. И гадают, нет ли в Киеве причастных к покушению на кандидата в президенты США.

2024-07-19T07:33

2024-07-19T07:33

2024-07-19T07:33

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Об узурпации власти говорит, в частности, бывший депутат Верховной Рады Тарас Черновил. Он отметил, что в украинской Конституции все ясно написано, после 20 мая Зеленский "реально нелегитимный" и должен был передать власть спикеру парламента, но не сделал этого."Все то, что происходит после 20 мая – это узурпация власти, это преступление, которое одобрила вся наша элита и все наши "журнашлюшки", - заявил Черновил, слова которого приводят украинские паблики. Политик подчеркнул, что на Украине открыто говорить об этом решаются лишь несколько человек из тех, к чьему мнению прислушивается общество, а вот вся украинская пресса давно "ходит на задних лапках".Ранее Черновил отмечал, что в соцсетях стали старательно вычищать комментарии с указаниями на нелегитимность украинского лидера. По его мнению, причина проста - офису Зеленского "стало страшно, что народ видит, что король голый". И всю критику из соцсетей удаляют с целью не акцентировать внимание на незаконности пребывания Зеленского на посту.Но если бы только это. В интервью интернет-каналу "Newsroom" политик заявил, что Зеленский, по его мнению, находится под воздействием неких "веществ" и просто не способен принимать какие-то адекватные решения."То есть, это статья Конституции, предусматривающая, что президент Украины может утратить пост президента по медицинским показателям. Только никто этого не будет делать. Для этого нужны соответствующая воля и в Верховной раде, и многих других людей", - сказал Черновил. Он добавил, что "власть постепенно перехватил (глава ОП – Ред.) Ермак", потому "вряд ли Зеленский руководит чем-то в Украине".Экс-нардеп подчеркнул, что на Украине теперь разрушена вся система институтов власти – "и эта страна не имеет шансов быть ни в ЕС, ни в НАТО до тех пор, пока это все не будет отремонтировано". Кто будет ремонтировать – не уточнил.Черновил также выступил против идеи мирных переговоров с Россией, против мирного договора, поскольку мир, по его мнению, "это капитуляция, в нашем случае, это отказ от территорий, отказ от НАТО, отказ от вооруженных сил и от много чего другого". То есть, экс-нардеп предлагает украинцам бесконечную войну ради националистических миражей.Напомним, срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. В Москве считают, что единственной легитимной властью на Украине в настоящее время является парламент и спикер Рады.По-прежнему обсуждают перспективы прихода к власти в США Трампа и Вэнса и последствия этого для Киева. Как заявил в эфире одного из ютуб-каналов экс-депутат Верховной Рады и участник карательной АТО на Донбассе Игорь Мосийчук*, уже сейчас "на Банковой истерика", и кое-кому в случае избрания Трампа надо будет паковать чемоданы."Потому что финансовая, экономическая, военная и тому подобная зависимость, в которую залез режим Зеленского к Соединённым Штатам, даёт право говорить, что избрание президента США будет автоматически означать — если это будет Трамп — политическую смерть Зеленского и его команды. Потому что никто прощать ничего не собирается", - заявил политик.Тем более никто и ничего прощать не будет, если в деле о покушении на Трампа появится украинский след, Председатель Совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в обращении к Дональду Трампу написал, что такой след может появиться."Уважаемый господин Трамп, вы стали личным врагом украинского неонациста Зеленского, и этот негодяй не остановится ни перед чем для того, чтобы помешать вам выиграть президентские выборы. Думаю, что в деле о покушении на вас появится украинский след", — говорится в обращении, опубликованном на сайте движения."В своих предвыборных выступлениях Вы неоднократно заявляли о том, что сможете принести на многострадальную украинскую землю мир. Но этот мир означает потерю власти нацистским режимом Зеленского и его американскими кураторами из администрации Байдена. Именно из-за этого они никогда не дадут украинскому народу долгожданного мира, ведь в этом случае они потеряют не только власть, но и свободу. Спасаясь от правосудия и неотвратимого возмездия, они готовы развязать Третью мировую войну", - предостерегает глава "Другой Украины".Медведчук также отметил, что "нападения на политиков, выступающих за переговоры и достижение мира на Украине, складываются в систему, которой управляют с целью сорвать этот процесс"."И тут надо серьезно проанализировать, кому выгодно сорвать движение к разрядке и прекращению кровопролития. Без сомнения, главным выгодополучателем продолжения войны является преступный режим Зеленского, который лишится поддержки при смене власти в США и понесет заслуженное наказание за свои преступления", - считает политик.Ранее о возможности украинского следа в деле о покушении на Трампа заявил экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. Он в своем блоге предположил, что в данном случае действовал не безумец-одиночка, но могли, например, в Киеве попытаться сделать такой "подарок" Байдену.Подробнее о происходящем на Украине и вокруг нее читайте в статье Владимира Скачко "Граффити правды. Честные художники знают о неонацистах в Украине и США всё"* Внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20240718/1056326506.html

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