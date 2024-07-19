"На Банковой истерика". Украинские эксперты о политической смерти Зеленского - 19.07.2024 Украина.ру
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"На Банковой истерика". Украинские эксперты о политической смерти Зеленского
"На Банковой истерика". Украинские эксперты о политической смерти Зеленского - 19.07.2024 Украина.ру
"На Банковой истерика". Украинские эксперты о политической смерти Зеленского
На Украине вдруг начали задумываться над тем, не наблюдается ли в стране настоящая узурпация власти – правда, открыто говорят об этом лишь единицы. Просчитывают, как скажется на киевских "элитах" возможный приход к власти в США Дональда Трампа. И гадают, нет ли в Киеве причастных к покушению на кандидата в президенты США.
2024-07-19T07:33
2024-07-19T07:33
эксклюзив
сво
украина
владимир зеленский
сша
дональд трамп
джей ди вэнс
виктор медведчук
тарас чорновил
андрей ермак
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Об узурпации власти говорит, в частности, бывший депутат Верховной Рады Тарас Черновил. Он отметил, что в украинской Конституции все ясно написано, после 20 мая Зеленский "реально нелегитимный" и должен был передать власть спикеру парламента, но не сделал этого."Все то, что происходит после 20 мая – это узурпация власти, это преступление, которое одобрила вся наша элита и все наши "журнашлюшки", - заявил Черновил, слова которого приводят украинские паблики. Политик подчеркнул, что на Украине открыто говорить об этом решаются лишь несколько человек из тех, к чьему мнению прислушивается общество, а вот вся украинская пресса давно "ходит на задних лапках".Ранее Черновил отмечал, что в соцсетях стали старательно вычищать комментарии с указаниями на нелегитимность украинского лидера. По его мнению, причина проста - офису Зеленского "стало страшно, что народ видит, что король голый". И всю критику из соцсетей удаляют с целью не акцентировать внимание на незаконности пребывания Зеленского на посту.Но если бы только это. В интервью интернет-каналу "Newsroom" политик заявил, что Зеленский, по его мнению, находится под воздействием неких "веществ" и просто не способен принимать какие-то адекватные решения."То есть, это статья Конституции, предусматривающая, что президент Украины может утратить пост президента по медицинским показателям. Только никто этого не будет делать. Для этого нужны соответствующая воля и в Верховной раде, и многих других людей", - сказал Черновил. Он добавил, что "власть постепенно перехватил (глава ОП – Ред.) Ермак", потому "вряд ли Зеленский руководит чем-то в Украине".Экс-нардеп подчеркнул, что на Украине теперь разрушена вся система институтов власти – "и эта страна не имеет шансов быть ни в ЕС, ни в НАТО до тех пор, пока это все не будет отремонтировано". Кто будет ремонтировать – не уточнил.Черновил также выступил против идеи мирных переговоров с Россией, против мирного договора, поскольку мир, по его мнению, "это капитуляция, в нашем случае, это отказ от территорий, отказ от НАТО, отказ от вооруженных сил и от много чего другого". То есть, экс-нардеп предлагает украинцам бесконечную войну ради националистических миражей.Напомним, срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. В Москве считают, что единственной легитимной властью на Украине в настоящее время является парламент и спикер Рады.По-прежнему обсуждают перспективы прихода к власти в США Трампа и Вэнса и последствия этого для Киева. Как заявил в эфире одного из ютуб-каналов экс-депутат Верховной Рады и участник карательной АТО на Донбассе Игорь Мосийчук*, уже сейчас "на Банковой истерика", и кое-кому в случае избрания Трампа надо будет паковать чемоданы."Потому что финансовая, экономическая, военная и тому подобная зависимость, в которую залез режим Зеленского к Соединённым Штатам, даёт право говорить, что избрание президента США будет автоматически означать — если это будет Трамп — политическую смерть Зеленского и его команды. Потому что никто прощать ничего не собирается", - заявил политик.Тем более никто и ничего прощать не будет, если в деле о покушении на Трампа появится украинский след, Председатель Совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в обращении к Дональду Трампу написал, что такой след может появиться."Уважаемый господин Трамп, вы стали личным врагом украинского неонациста Зеленского, и этот негодяй не остановится ни перед чем для того, чтобы помешать вам выиграть президентские выборы. Думаю, что в деле о покушении на вас появится украинский след", — говорится в обращении, опубликованном на сайте движения."В своих предвыборных выступлениях Вы неоднократно заявляли о том, что сможете принести на многострадальную украинскую землю мир. Но этот мир означает потерю власти нацистским режимом Зеленского и его американскими кураторами из администрации Байдена. Именно из-за этого они никогда не дадут украинскому народу долгожданного мира, ведь в этом случае они потеряют не только власть, но и свободу. Спасаясь от правосудия и неотвратимого возмездия, они готовы развязать Третью мировую войну", - предостерегает глава "Другой Украины".Медведчук также отметил, что "нападения на политиков, выступающих за переговоры и достижение мира на Украине, складываются в систему, которой управляют с целью сорвать этот процесс"."И тут надо серьезно проанализировать, кому выгодно сорвать движение к разрядке и прекращению кровопролития. Без сомнения, главным выгодополучателем продолжения войны является преступный режим Зеленского, который лишится поддержки при смене власти в США и понесет заслуженное наказание за свои преступления", - считает политик.Ранее о возможности украинского следа в деле о покушении на Трампа заявил экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. Он в своем блоге предположил, что в данном случае действовал не безумец-одиночка, но могли, например, в Киеве попытаться сделать такой "подарок" Байдену.Подробнее о происходящем на Украине и вокруг нее читайте в статье Владимира Скачко "Граффити правды. Честные художники знают о неонацистах в Украине и США всё"* Внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
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эксклюзив, сво, украина, владимир зеленский, сша, дональд трамп, джей ди вэнс, виктор медведчук, тарас чорновил, андрей ермак, соскин, политика, эксперты
Эксклюзив, СВО, Украина, Владимир Зеленский, США, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Виктор Медведчук, Тарас Чорновил, Андрей Ермак, Соскин, политика, эксперты

"На Банковой истерика". Украинские эксперты о политической смерти Зеленского

07:33 19.07.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Сергей Зуев
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На Украине вдруг начали задумываться над тем, не наблюдается ли в стране настоящая узурпация власти – правда, открыто говорят об этом лишь единицы. Просчитывают, как скажется на киевских "элитах" возможный приход к власти в США Дональда Трампа. И гадают, нет ли в Киеве причастных к покушению на кандидата в президенты США.
Об узурпации власти говорит, в частности, бывший депутат Верховной Рады Тарас Черновил. Он отметил, что в украинской Конституции все ясно написано, после 20 мая Зеленский "реально нелегитимный" и должен был передать власть спикеру парламента, но не сделал этого.
"Все то, что происходит после 20 мая – это узурпация власти, это преступление, которое одобрила вся наша элита и все наши "журнашлюшки", - заявил Черновил, слова которого приводят украинские паблики. Политик подчеркнул, что на Украине открыто говорить об этом решаются лишь несколько человек из тех, к чьему мнению прислушивается общество, а вот вся украинская пресса давно "ходит на задних лапках".
Ранее Черновил отмечал, что в соцсетях стали старательно вычищать комментарии с указаниями на нелегитимность украинского лидера. По его мнению, причина проста - офису Зеленского "стало страшно, что народ видит, что король голый". И всю критику из соцсетей удаляют с целью не акцентировать внимание на незаконности пребывания Зеленского на посту.
Но если бы только это. В интервью интернет-каналу "Newsroom" политик заявил, что Зеленский, по его мнению, находится под воздействием неких "веществ" и просто не способен принимать какие-то адекватные решения.
"То есть, это статья Конституции, предусматривающая, что президент Украины может утратить пост президента по медицинским показателям. Только никто этого не будет делать. Для этого нужны соответствующая воля и в Верховной раде, и многих других людей", - сказал Черновил. Он добавил, что "власть постепенно перехватил (глава ОП – Ред.) Ермак", потому "вряд ли Зеленский руководит чем-то в Украине".
Вчера, 12:42
Трамп, Вэнс и Украина. Украинские эксперты о грозящей Киеву катастрофеНа Украине обсуждают перспективы изменения мироустройства после вполне вероятного прихода в Белый дом Дональда Трампа и думают над тем, какие могут быть последствия этого для киевского режима
Экс-нардеп подчеркнул, что на Украине теперь разрушена вся система институтов власти – "и эта страна не имеет шансов быть ни в ЕС, ни в НАТО до тех пор, пока это все не будет отремонтировано". Кто будет ремонтировать – не уточнил.
Черновил также выступил против идеи мирных переговоров с Россией, против мирного договора, поскольку мир, по его мнению, "это капитуляция, в нашем случае, это отказ от территорий, отказ от НАТО, отказ от вооруженных сил и от много чего другого". То есть, экс-нардеп предлагает украинцам бесконечную войну ради националистических миражей.
Напомним, срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. В Москве считают, что единственной легитимной властью на Украине в настоящее время является парламент и спикер Рады.
По-прежнему обсуждают перспективы прихода к власти в США Трампа и Вэнса и последствия этого для Киева. Как заявил в эфире одного из ютуб-каналов экс-депутат Верховной Рады и участник карательной АТО на Донбассе Игорь Мосийчук*, уже сейчас "на Банковой истерика", и кое-кому в случае избрания Трампа надо будет паковать чемоданы.
"Потому что финансовая, экономическая, военная и тому подобная зависимость, в которую залез режим Зеленского к Соединённым Штатам, даёт право говорить, что избрание президента США будет автоматически означать — если это будет Трамп — политическую смерть Зеленского и его команды. Потому что никто прощать ничего не собирается", - заявил политик.
Тем более никто и ничего прощать не будет, если в деле о покушении на Трампа появится украинский след, Председатель Совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в обращении к Дональду Трампу написал, что такой след может появиться.
"Уважаемый господин Трамп, вы стали личным врагом украинского неонациста Зеленского, и этот негодяй не остановится ни перед чем для того, чтобы помешать вам выиграть президентские выборы. Думаю, что в деле о покушении на вас появится украинский след", — говорится в обращении, опубликованном на сайте движения.
"В своих предвыборных выступлениях Вы неоднократно заявляли о том, что сможете принести на многострадальную украинскую землю мир. Но этот мир означает потерю власти нацистским режимом Зеленского и его американскими кураторами из администрации Байдена. Именно из-за этого они никогда не дадут украинскому народу долгожданного мира, ведь в этом случае они потеряют не только власть, но и свободу. Спасаясь от правосудия и неотвратимого возмездия, они готовы развязать Третью мировую войну", - предостерегает глава "Другой Украины".
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Вчера, 10:12
"Зеленский поставил себе шах и мат": Азаров напомнил, что Верховная Рада скоро станет "просроченной"В конце августа истекает срок действия украинского парламента, Владимир Зеленский довел страну до полной утраты глобальной власти. Таким мнением поделился в своем телеграм-канале бывший украинский премьер Николай Азаров
Медведчук также отметил, что "нападения на политиков, выступающих за переговоры и достижение мира на Украине, складываются в систему, которой управляют с целью сорвать этот процесс".
"И тут надо серьезно проанализировать, кому выгодно сорвать движение к разрядке и прекращению кровопролития. Без сомнения, главным выгодополучателем продолжения войны является преступный режим Зеленского, который лишится поддержки при смене власти в США и понесет заслуженное наказание за свои преступления", - считает политик.
Ранее о возможности украинского следа в деле о покушении на Трампа заявил экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. Он в своем блоге предположил, что в данном случае действовал не безумец-одиночка, но могли, например, в Киеве попытаться сделать такой "подарок" Байдену.
Подробнее о происходящем на Украине и вокруг нее читайте в статье Владимира Скачко "Граффити правды. Честные художники знают о неонацистах в Украине и США всё"
* Внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
 
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