Трамп нанес ответный удар Вэнсом. Почему его теперь нет смысла убивать

Ставший официальным кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп определился и с вице-президентом. В случае победы Трампа им станет Джеймс Дэвид (Джей Ди) Вэнс, которому 2 августа этого года стукнет всего 40 лет.

И тогда если у демократов не получится убить Трампа до выборов, то после избрания его и убивать не стоит – на его место придет человек, о котором действующий президент США Джо Байден уже сказал: "Клон Трампа во всех вопросах. Я не вижу никакой разницы".То есть Вэнс в глазах демократов такой же решительный и рисковый. И точно так же настроенный по основным параметрам внешней и внутренней политики США, как и Трамп. И в этом есть резон. У республиканцев получается сплав молодости и старости, решительного напора и умудренного опыта. И – это главное! – последовательность и преемственность власти. В случае, если снайпер-стрелок окажется порасторопнее…До избрания младшим сенатором от штата Огайо Джей Ди работал венчурным капиталистом – в бизнесе, связанном с научно-техническим прогрессом и новыми технологиями, что само по себе предполагает и сверхприбыли, и сумасшедшие риски. Причем работал он в так называемом "ржавом" или индустриальном (фабричном) поясе Америки, — части Среднего Запада и восточного побережья США, где с начала промышленной революции XIX века и до 1970-х годов века прошлого были сосредоточены сталелитейное производство и другие отрасли американской тяжелой промышленности. Той, которая в свое время и определила первое место США в мире.Карты говорят, что в "ржавый пояс" обычно включают центральную часть штата Нью-Йорк, регионы к западу от него в штатах Пенсильвания, Огайо, Индиана, Мичиган и Иллинойс, а также населенные пункты, в которых сосредоточена горнорудная промышленность штата Миннесота. Центром Ржавого пояса считают побережье озера Эри. А на юге "ржавый пояс" примыкает к угледобывающим регионам в горах Аппалачи.Это так называемая старая традиционная рабочая Америка, с которой хотят попрощаться и банки, и стоящие за ними либералы и банкиры-глобалисты. Им, привыкшим делать деньги из воздуха и обдирать клиентов, а не производить материальные ценности, эти индустриальные заморочки ни к чему – слишком хлопотно, людей много и о них заботиться надо.Трамп так и написал о своем выборе в собственной соцсети Truth Social: "После длительных размышлений и с учетом огромных талантов многих других я решил, что человек, который лучше всего подходит для занятия должности вице-президента Соединенных Штатов, -- это сенатор Дж.Ди Вэнс из Великого штата Огайо. Дж.Ди с честью служил нашей стране в Корпусе морской пехоты, с отличием окончил Университет штата Огайо за два года и является выпускником Йельской школы права, где он был редактором Yale Law Journal и президентом Ассоциации ветеранов права Йельского университета. Книга Дж. Ди "Элегия деревенщины", написанная Дж.Ди. стала главным бестселлером и фильмом, поскольку он защищал трудолюбивых мужчин и женщин нашей страны. У Джей Ди была очень успешная деловая карьера в области технологий и финансов, и теперь, во время кампании, он будет сосредоточен на людях, за которых он так блестяще боролся, американских рабочих и фермерах в Пенсильвании, Мичигане, Висконсине, Огайо, Миннесоте и далеко за их пределами...".За работу с так называемыми простыми (с точки зрения зажравшейся элиты) людьми Джей Ди в газете Washington Post даже назвали "голосом ржавого пояса Америки". Он-де выразитель чаяний белой работающей Америки, Трамп 2.0.Но главное – в другом. Вэнс сначала, еще в 2016 году, был ярым противником Трампа и даже всячески его обзывал ("культурным героином", "опиоидом для масс" и даже "американским Гитлером"), видя в нем угрозу Америке. Но к 2018 году, наблюдая за тем, чего хочет объект его критики и чего добивается, Вэнс начал менять свое мнение, заявив, что Трамп "является одним из немногих политических лидеров в Америке, который признает разочарование, существующее в больших частях Огайо, Пенсильвании, восточного Кентукки и так далее". То есть он признал, что Трамп, отстаивающий возврат к индустриализации США, хочет "снова делать Америку великой" с правильного конца. И стал трампистом.В июле 2021 года Вэнс извинился за то, что назвал Трампа "предосудительным", и удалил из своего аккаунта в Twitter посты 2016 года с критикой в его адрес. А потом сказал, что теперь считает Трампа хорошим президентом, выразил сожаление по поводу его критики во время выборов 2016 года и повторил заявления Трампа о фальсификации выборов, заявив, что тот проиграл президентские выборы 2020 года из-за широко распространенного мошенничества с избирателями в исполнении демократов Байдена.Но самые главные слова были сказаны при оценке деятельности Майка Пенса, вице-президента при Трампе в время его первого срока в 2017-2021 годах. Тогда Пенс предал шефа, признал победу Байдена, утвердив результаты выборов, и даже осудил захват Капитолия 6 января 2021 года. А Вэнс сказал, что будь бы он на месте бывшего вице-президента США, то поступил бы по-другому и уж точно не стал бы утверждать итоги сфальсифицированных демократами президентских выборов. "Если бы я был вице-президентом, я бы сказал таким штатам, как Пенсильвания, Джорджия и многим другим, что нам нужно иметь несколько списков выборщиков, и я думаю, что Конгрессу США следовало бы бороться за это с самого начала", — заявил он в интервью ABC.Потом отношения начали складываться стремительно. Трамп, не желая повторять ошибку 2017 года, когда во власть он пошел без своей команды и верных единомышленников, озаботился поиском соратников и сошелся с Вэнсом, 15 апреля 2022 года поддержал его выдвижение сенатором от Огайо, что и позволило тому вынести в одну калитку соперника – демократа Тима Райана. Вэнс стал первым за 50 лет сенатором США от Огайо, вступившим в должность без опыта работы в правительстве, и ответил помощью в выдвижении Трампа кандидатом и в сборе денег на его кампанию. Теперь дальше они пойдут вместе. Вплоть до Белого дома.Роднит этих двух мужиков и то, что они – сэлфмэйдмены, люди, которые сами сделали себя. И если у Трампа биография более-менее приличная, с более-менее счастливым детством, хотя и он на пути к финансовым и политическим вершинам знал и взлеты и падения, банкротство и пребывание на грани его, то у Вэнс тут дело совсем швах. Рожденный во все том же Огайо, он даже свою нынешнюю фамилию приобрел и утвердил с третьего раза: родился он Баумэном, но мать после развода записала его по фамилии нового мужа – Хэймел. И только потом он взял фамилию Вэнс – в честь деда.Мамашка у Вэнса была с явной придурью и наркоманкой, которая походя издевалась над сыном, и его воспитанием занималась бабушка. Настоящая американка в классическом виде: как писал потом благодарный внук, бабуля "любила Господа", "любила слово на букву F" и владела 19 пистолетами.И потому неудивительно, что когда Вэнс написал книгу о своем таком детстве под названием "Элегия Хиллбилли" (hillbilly — жаргонное слово в США, означающее "деревенщина") или "Деревенская элегия: воспоминания о семье и культуре в кризисе" (Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis), то она была в списке бестселлеров New York Times в 2016 и 2017 годах, финалистом Дейтонской литературной премии мира за 2017 год и лауреатом премии Audie Award за художественную литературу за 2017 год.Совершенно, до неприличия продемократическая Нью-Йорк Таймс назвала этот роман "одной из шести лучших книг, помогающих понять победу Трампа". Но вот другие демократы себя не сдерживали: либеральное издание New Republic характеризовало его, как "любимого белого отребья либеральных СМИ" и "лжепророка голубой Америки". А экономист-глобалист Уильям Истерли о книге Вэнса написал: "Неаккуратный анализ групп людей — прибрежной элиты, эстакадной Америки, мусульман, иммигрантов, людей без высшего образования — стал рутиной. И это убивает нашу политику". Мол, нечего всякими там лишними людьми заниматься.Но к тому времени Вэнсу на эти уколы, в принципе, было уже наплевать. Он прошел службу в Корпусе морской пехоты, повоевал в Ираке, окончил университет штата Огайо, где изучал политологию и философию, а в 2013 году окончил Йельскую школу права. Потом поработал адвокатом в юридической фирме Sidley Austin в Иллинойсе, продолжил карьеру в Кремниевой долине и в 2017 году создал собственную венчурную фирму и почувствовал самостоятельность в полном объеме. А в 2020 году его роман экранизировал знаменитый и именитый режиссер Рон Ховард, двукратный обладатель Оскара, снявший "Игры разума", "Код да Винчи", "Ангелы и демоны" и "Инферно". А потом, как всякий конченый либерал-глобалист, все публично удивлялся по поводу превращения Вэнса из противника Трампа в его преданного сторонника.Но Вэнс, повторюсь, был удачлив. И молод. Многие обозреватели и эксперты уже поспешили сообщить, что республиканцы вытянули джокера на многие годы вперед: и в 2028 году на выборах они будут иметь уже раскрученную кандидатуру, мол, старого Трампа сменит молодой Трамп. Главное – победить в этом году.У украинских неонацистов просроченного фюрера Владимира Зеленского выдвижение Вэнса вызвало шок, трепет и недержание всех видов – к власти в США весьма вероятно очень надолго идет человек, который их если и не ненавидит, то уж точно презирает. И денег больше не даст. А они ведь без пропитания не согласны, несмотря на то, что Украина – "понад усэ" (прежде всего).Вэнс во внутренней политике выступает, как новый консерватор-республиканец, который против абортов и за крепкую семью, без всех этих толерантно-политкорректных европейских ЛГБТ-походов в Европу же через известный "портал", которыми так любят беспечно баловаться "эвропэйци" (так у них на расово правильной мове звучит слово "европейцы). А ведь неонацисты демонстративно даже отряд боевых пида.., извините, гомосексуалистов создали и послали его на фронт спецвоенной операции (СВО), чтобы только доказать свою европейскость и с мирового ЛГБТ-сообщества тоже срубить денег. На развитие, как вы понимаете, и на реформы.Вэнс против засилья и преференций эмигрантам и иммигрантам за счет прочих американцев. Он сам в 2019 году стал католиком, уйдя из протестантов-евангелистов и уверовав в учение Августина Святого (Гиппонского). У него есть жена и трое детей – нормальная консервативная американская семья.Но больше всего по киевским неонацистам бьют внешнеполитические взгляды Вэнса. Он – за лидерство Америки в мире, но против бездумного вмешательства США в чужие конфликты. В первую очередь – в украинский. А значит, Вэнс – ярый противник американской помощи Украине, которая без штатовских подачек очень быстро загнется. Вместе с неонацистами.Став сенатором он рассуждал: ""Военные цели Зеленского не соответствуют реальности, и некоторые из его ближайшего окружения сопротивляются. Это всегда должно было закончиться тем, что Россия будет контролировать часть украинской территории, а урегулирование будет достигнуто путем переговоров. Я говорил об этом в течение года. Это было очевидно для любого, кто обращал внимание на реалии на местах".А в декабре 2023 года накануне визита в США президента Украины Владимира Зеленского, который приезжал клянчить 61 млрд долл себе в кубышку якобы на войну с "Мордором-Рашкой", Вэнс в выступлении на CNN заявил: "Что наиболее отвечает интересам Америки, так это принять, что Украина уступит часть своей территории русским, и что нам нужно завершить эту войну. Когда я думаю об огромной человеческой трагедии здесь, сотни тысяч восточноевропейцев, невинных, погибли в этом конфликте. В наших и в их интересах прекратить гибель людей". То есть почти как президент России Владимир Путин или лидер КНР Си Цзиньпин с венгерским премьером Виктором Орбаном Вэнс рассуждает.В другом интервью Вэнс был еще более откровенен: "Мы фактически превратили Украину в отсталое государство. И это невозможно переоценить. Целью здесь всегда было превратить Украину в независимого союзника, который мог бы противостоять россиянам. Стоит ли ради этой цели тратить 500 млрд долларов, я не думаю, что это так. Но даже если принять эту цель за политику США, мы не достигли ничего близкого к этому. Население страны сократилось с 40 млн человек до 28 млн человек. Куча мужчин в расцвете сил… Я имею в виду, что мужчины в расцвете сил были убиты, ранены или искалечены. Они больше никогда не смогут жить. И это то, чего мы здесь достигли. Украина превратилась в заброшенное государство, которое станет постоянным клиентом бюджета США и НАТО. Но я почти шучу, когда говорю, что НАТО возьмет на себя счет, потому что мы все знаем, что они этого не сделают".Сам же попрошайнический визит Зеленского он назвал "самым позорным фарсом" за первый год своего пребывания в Сенате. И заявил, что продолжение такой политики США, кроме всего прочего, приведет к превращению Украины в постоянного клиента, неспособного выплачивать пенсии и выполнять другие государственные функции у себя дома.Более того, Вэнс отказывается признавать Путина "экзистенциальной угрозой Европе". И выступил за то, чтобы европейские страны самостоятельно занимались собственной защитой. Потому что излишние надежды на США привели к "атрофии" оборону всех евростран. "Тот факт, что он (Путин – Авт.) плохой парень, не означает, что мы не можем заниматься элементарной дипломатией и расставлять приоритеты в интересах Америки", — резюмировал он, повергая нациков и их европейских спонсоров в ужас.И именно поэтому Вэнс призывает Палату представителей блокировать помощь Киеву, чтобы США смогли заняться обеспечением безопасности собственной границы и не принимали решения о помощи зарубежным странам. Кроме, разумеется, Израиля. Поставки же американского оружия Украине давно не отвечает интересам Вашингтона и не позволяют США конкурировать с Китаем, соперничество с которым – главное. Потому что, уверен Вэнс, военный потенциал Китая будет превосходить американский через 20 лет, и США станет жертвой китайского экспансионизма.При этом Вэнс называет мысль о том, что все население Украины единогласно поддерживает противостояние России, "нелепой и абсурдной", что только подтверждает: мозг у него есть.И что Украина вместе с американскими демократами будут делать с этой двойкой Трамп-Вэнс, пока не понятно. Но учитывая пенсильванскую стрельбу по уху Трампа, это не так уж и трудно догадаться.Еще больше о новом кандидате в вице-президенты - в статье Павла Котова "От Пенса к Вэнсу: Трамп выбрал своим вице-президентом "деревенщину" из "ржавого пояса"

