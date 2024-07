https://ukraina.ru/20240716/1056279973.html

От Пенса к Вэнсу: Трамп выбрал своим вице-президентом "деревенщину" из "ржавого пояса"

В ночь на 16 июля по московскому времени съезд Республиканской партии США утвердил кандидата в президенты Соединенных Штатов, им ожидаемо стал Дональд Трамп. Интрига заключалась в том, кто вместе с ним пойдет на выборы в качестве кандидата в вице-президенты. В итоге номинацию получил 39-летний сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/10/1056280330_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b081c74c7d2d98333c0b9cce77da308a.jpg.webp

"Рабоче-крестьянский" кандидатКандидат в вице-президенты от республиканцев был неизвестен практически до самого последнего момента. Незадолго до старта партийного съезда, Трамп в социальной сети Truth Social объявил, что им станет именно Вэнс.По словам бывшего и, возможно, будущего президента США, сенатор от Огайо – наиболее подходящий человек на эту должность. Данное решение, отметил Трамп, было принято "после долгих размышлений".Он подчеркнул, что у Вэнса "была очень успешная деловая карьера в области технологий и финансов". В ходе кампании кандидат в вице-президенты будет уделять внимание "американским рабочим и фермерам в Пенсильвании, Мичигане, Висконсине, Огайо, Миннесоте и далеко за их пределами", добавил Трамп.Элегия деревенщиныУпоминание рабочего класса в связке с Вэнсом не случайно. Республиканец – уроженец небольшого города Мидлтаун, Огайо. Этот штат является частью так называемого ржавого пояса – регионов США, в которых когда-то были сосредоточены гиганты американской тяжелой промышленности.В 1970-е гг. в стране начался кризис, производство пришло в упадок. Сотни тысяч людей потеряли работу. Семья будущего сенатора на себе ощутила последствия слома эпох: детство Вэнса прошло в бедности, а его мать искала забвения в наркотиках, из-за чего мальчика воспитывала в основном бабушка.В 2016 году, будучи уже успешным бизнесменом, Вэнс опубликовал книгу мемуаров о своих детских годах, где он также затронул тему социальных и экономических проблем в американской глубинке, населенной "хиллбиллами" (в дословном переводе с английского – "Билл с холма", то есть деревенщина, житель сельской местности горных районов).Произведение получило название Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis ("Элегия деревенщины: воспоминания о семье и культуре во время кризиса"). Воспоминания Вэнса стали бестселлером. В 2020 году книга получила экранизацию с Эмми Адамс и Гленн Клоуз. Картина также имела успех, получив две номинации на "Оскар".Из морпехоты – в Кремниевую долинуВэнс родился 2 августа 1984 года. Изначальное его имя – Джеймс Дональд Боумен. Позднее его мать вышла замуж во второй раз, а будущий республиканец получил новое имя – Джейм Дэвид Хеймел. Наконец, в третий раз он сменил фамилию уже самостоятельно – в честь деда Джеймса Ли Вэнса.После окончания школы, Вэнс поступил в полном соответствии с известной американской рекламой: "Хочешь увидеть мир – запишись в морскую пехоту". В качестве морпеха он отправился в 2003 году в Ирак, где служил в подразделении, отвечающем за связи с общественностью.В 2007 году он вернулся на гражданку, чтобы получить высшее образование. Окончил университет штата Огайо, изучал политологию и философию. В 2013-м Вэнс успешно завершил обучение в Йельской школе права – юридического факультета одноименного университета.Далее он какое-то время работал адвокатом в юридической фирме в Иллинойсе, после чего переехал в Кремниевую долину. В 2017 году Вэнс стал деловым партнером соучредителя медийного конгломерата AOL Стива Кейса в венчурной компании Revolution LLC, деятельность которой была направлена на оздоровление экономической ситуации в городах "ржавого пояса".В 2022 году Вэнс сумел обойти на выборах опытного политика из Огайо, демократа Тима Райана и занять место сенатора от этого региона.Женат, трое детей. Постоянно проживает в Цинциннати. От "американского Гитлера" до спасителя страныВэнс – член Республиканской партии. Примечательно, что изначально он был противником Трампа. СМИ напомнили его высказывание, в котором он назвал того "американским Гитлером".Все изменилось в 2020 году, когда Вэнс перешел от критики к полной поддержке Трампа. Сам сенатор признался, что не ожидал, что именно ему предложат стать вице-президентом.По словам Вэнса, баллотироваться вместе с Трампом для него большая честь."Просто переполнен благодарностью. Какая честь баллотироваться рядом с президентом Дональдом Трампом. Он принес мир и процветание однажды, и с вашей помощью он сделает это снова. Вперед к победе!" - написал он в соцсети Х.На выборах в 2016 году в паре с Трампом в качестве вице-президента шел Майк Пенс. По мнению ряда экспертов, он не был единомышленником Трампа, а исполнял своеобразную роль "смотрящего" за президентом-республиканцем.Отчасти это нашло подтверждение в событиях, связанных со штурмом Капитолия после проигрыша Трампом президентских выборов в 2020 году. Тогда Трамп обвинил Пенса в том, что у того "не хватило смелости", чтобы пересмотреть итоги выборов и защитить Конституцию, на что тот в ответ раскритиковал президента и отписался от него в соцсетях.На этот раз, судя по всему, Трамп не намерен совершать ту же ошибку и набирает команду из верных себе людей."Мне все равно, что происходит на Украине"Вэнс известен также как убежденный сторонник урезания американской помощи Украине. Еще до того, как его объявили кандидатом в вице-президенты, он критиковал Джо Байдена и его администрацию за поддержку Киева.В январе прошлого года Вэнс возглавил группу конгрессменов, которые выступали за предоставление подробных отчетов по военной помощи Украине. Он признавал, что Соединенные Штаты являются союзником Украины, однако Вашингтон "дал достаточно денег" и дальнейшую помощь "нужно урезать".Кроме того, в одном из интервью Вэнс заявил, что конфликт на Украине рано или поздно закончится переговорами, а Киеву придется смириться с тем, что ряд территорий этой страны отойдут России.Он также отмечал, что ему "все равно, что происходит на Украине".Свою точку зрения на российско-украинский конфликт он подтвердил в интервью Fox News уже после объявления кандидатом в вице-президенты.По его словам, говоря о помощи Украине, США должны задаться вопросами: "Какова цель? Чего мы пытаемся достичь?""Дональд Трамп пообещал отправиться на переговоры с Россией и украинцами, чтобы быстро завершить эту проблему и чтобы Америка смогла фокусироваться на реальной проблеме, которой является Китай", - отметил Вэнс.Реакция ДемпартииВыдвижение Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты прокомментировали в Белом доме. Действующий глава государства Джо Байден назвал сенатора "клоном Трампа".Как пишет издание Politico, нынешний вице-президент Камала Харрис позвонила Вэнсу и оставила ему сообщение с поздравлением, а также предложением провести дебаты на телевидении. Как передает CNN, звонок от Харрис поступил с незнакомого номера, поэтому республиканец не взял трубку.Телеканал NBC News утверждает, что в штабе демократов готовят план пиар-кампании против Вэнса. По информации журналистов, ему будут создавать образ радикала, критиковать за поддержку запрета абортов и убеждать американцев в том, что Вэнс – не самостоятельная фигура, а приложение к Трампу.О том, как покушение на Трампа повлияло на его шансы в президентской гонке, - в материале издания Украина.ру "Пуля просвистела над ухом Трампа и попала точно в цель. В совершенно другую".

