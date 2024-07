Пуля просвистела над ухом Трампа и попала точно в цель. В совершенно другую

https://ukraina.ru/20240715/1056269813.html

Покушение на бывшего президента США Дональда Трампа только прибавило ему очков в предвыборной гонке, но обнажила серьёзные проблемы страны, с которыми справиться сейчас практически невозможно

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0f/1056270188_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_10928e390c0dd579f4735aa80713accd.jpg

Ситуация в США достигла апогея – насилие ради политической победы стало нормой13 июля, всего за два дня до национального съезда партии, 45-й президент США Дональд Трамп мог повторить судьбу отца одного из своих конкурентов по предвыборной гонке – генерального прокурора Роберта Кеннеди, баллотировавшегося в президенты от демократов, которого убили во время одного из предвыборных мероприятий 1968 года. По счастливому стечению обстоятельств всё обошлось, и Трамп отделался ранением уха. По словам политика, его спасло то, что он вовремя не повернул голову вправо, чтобы прочитать надписи на плакатах о нелегальных мигрантах, иначе бы покушение стало успешным. Даже врач бывшего главы государства сказал, что никогда не видел, чтобы кто-то выживал после стрельбы из винтовки AR-15, назвав чудом, что Трамп остался жив.Как бы ужасно это ни звучало, но покушения на Трампа ждали. Так часто в информационном пространстве говорили о ликвидации 45-го президента, что уже никто не удивлялся, в прессе даже рассматривали варианты, как именно могут убрать неудобного для американского политического истеблишмента миллиардера, вновь рвущегося к власти.Однако стрельбу на предвыборном митинге в Пенсильвании устроило не "глубинное государство", это был 20-летний снайпер-одиночка, правоохранительные органы не установили никаких его связей с террористическими организациями или иностранными государствами. И всё же как раз-таки на deep state в том числе лежит огромная ответственность за произошедшее. Всего этого не было бы, если бы политическая напряжённость в американском обществе ни достигла такого уровня: в опросе, проведённом на следующий день после покушения на Трампа, 67% американцев заявили, что нынешний политический климат в США делает политически мотивированное насилие более вероятным, чем обычно.Демократы смаковали эту тему, как только могли. Первым с предложением устранить Трампа ещё 20 ноября (аккурат в день рождения нынешнего президента страны Джо Байдена) прошлого года выступил конгрессмен-демократ Дэн Голдман, наследник компании Levi Strauss, дальше с подобными призывами выступили политолог Роберт Каган (он же муж наведывавшейся на Майдан сотрудницы Госдепа Виктории Нуланд), бывшая конгрессвумен Лиз Чейни (дочь бывшего вице-президента США Дика Чейни)."Месяцами наши люди слышат, как политики и пресса обзывают Трампа "Гитлером", а Республиканскую партию — нацистским движением. Кое для кого остановить Трампа — вроде как остановить Гитлера в 1933 году. Конгрессмен-демократ из Нью-Йорка Дэн Голдман провозгласил, что Трамп "не просто негоден, а деструктивен для нашей демократии и должен быть ликвидирован". Позже он извинился. [Но] другие говорят, что "Трамп разрушит весь мир", если его не остановить", - подчеркнул профессор права Университета Джорджа Вашингтона Джонатан Терли в комментарии изданию The Hill.Более того, даже предвыборный штаб Байдена подхватил этот тезис и сделал его фактически центральным в избирательной риторике действующего президента. На первых теледебатах Байден стращал сограждан, что в случае победы его предшественника Соединённые Штаты вообще перестанут существовать, называл его преступником и говорил, что он "продаёт своё президентство тому, кто больше заплатит". Как итог – уже к концу октября 41% сторонников Байдена считал, что насилие оправдано, чтобы помешать республиканцам достичь своих целей. На этом фоне не отставали и республиканцы – 38% сказали то же самое относительно демократов. И всё это тогда, когда количество оружия на руках американцев впервые превысило отметку в 500 млн единиц. Чем дальше в предвыборной гонке, тем сильнее обострялась ситуация.Байдену пришлось прикусить языкИ вот когда то, о чём буквально грезили демократы, произошло, демократам пришлось притихнуть. После покушения на Трампа Байден прервал отпуск и вернулся в Белый дом, чтобы по такому случаю выступить перед нацией с обращением из Овального кабинета (третьим за весь период его правления)."В Америке нет места такого рода насилию, да и вообще любому насилию, без исключений. Точка. Мы не можем позволить себе, чтобы насилие становилось нормой. Политическая риторика в стране накалилась, её необходимо охладить. Единство - наиболее призрачная цель из всех, но ничто сейчас не важно так, как единство", - заявил президент.По его словам, политика должна быть ареной для мирных дебатов, отстаивания правосудия и принятия решений во имя демократии и независимости. И всё же ни преминул возможностью уколоть оппонентов, напомнив о покушение на мужа бывшего председателя Палаты представителей Нэнси Пелоси, угрозах сотрудникам избирательных комиссий, случаях нападений на законодателей, в которых демократы обвиняют республиканцев.Байден даже позвонил своему заклятому оппоненту, с которым они не виделись с осени 2020 года до состоявшихся 27 июня дебатах, где и руки друг другу не подали. Разговор президентов, по словам источника газеты The Wall Street Journal, был коротким и уважительным. Сам Трамп оценил звонок Байдена и сказал в интервью The New York Post, что тот был очень мил. Солидарность выразила и первая леди Джилл Байден, позвонив супруге предыдущего американского лидера Мелании Трамп.После покушения, как рассказали источники телеканала CNN, демократы задумались о смене предвыборной тактики, отказавшись от личных нападок на Трампа и сосредоточившись только на политических разногласиях, и вообще обсуждали, насколько допустимо словесно задевать его в ближайшие дни. Штаб Байдена даже приостановил показ агитационных роликов, сообщает The Wall Street Journal. А ведь на критике бывшего президента фактически и строилась риторика демократов.Сотрудница конгрессмена-демократа из Миссисипи Жаклин Марсо имела неосторожность на своей странице в соцсети выразить надежду, что человек, который захочет совершить покушение на Трампа, "в следующий раз не промахнётся", за что мгновенно была уволена.Байден в обращении объявил, что распорядился провести тщательные и быстрое расследование произошедшего, а также поручил Секретной службе принять все необходимые меры, чтобы обеспечить Трампу полную защиту. На следующий же день начальник службы отчитался, что всё сделано, а также сообщил, что его ведомство работает с властями всех уровней для предотвращения подобных инцидентов в будущем.Наверно, пуля должна была пролететь в нескольких сантиметрах от виска республиканца, чтобы поступило распоряжение об усилении мер безопасности. Пять раз отказ в охране силами Секретной службы США получил другой кандидат в президенты – юрист Роберт Кеннеди-младший. Глава Министерства внутренней безопасности (которому подчиняется Секретная служба) Алехандро Майоркас официально уведомил, что по итогам консультаций с консультативным комитетом высших руководителей Конгресса и сержантом по вооружениям Сената решено, что охрана политику не требуется. А он ведь получил множество угроз жизни, однако этого недостаточно – министерство установило целый ряд критериев для предоставления охраны кандидатам в президенты силами Секретной службы:· публичное выдвижение кандидатуры;· наличие "общих или конкретных угроз";· для независимых кандидатов и кандидатов от третьих лиц рейтинг минимум 20% в течение как минимум 30 дней.Роберт Кеннеди-младший – самый успешный за 32 года независимый кандидат в президенты, но его рейтинг за весь период избирательной кампании не достигал отметки 20%. Так что охрана формально ему не полагается.Символично, что Секретная служба стала предоставлять защиту кандидатам в президенты после убийства его отца в 1968 году. А его дядя Джон Кеннеди – один из четырёх президентов США, убитых в период правления. Всего же за 176 лет (с 1835 по 2011 годы) произошло 19 покушений на кандидатов в президенты, избранных и действующих президентов, в т.ч. дважды на Барака Обаму. Такая статистика подтверждает, что для внутриполитической жизни Соединённых Штатов покушения на жизнь президентов уже стали традицией, и покушение на Трампа ярко свидетельствует о том, что страна сейчас переживает период политической нестабильности.Как покушение на Трампа отразится на выборахТрампа покушение не выбило из колеи, а, наоборот, только придало ему решительности и решимости.Он знал, что такое может произойти. Как рассказал советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан, во время ужина с главой правительства Виктором Орбаном в Мар-а-Лаго за два дня до покушения бывший президент говорил, что будет сделано всё, чтобы "не дать ему вернуться и навести порядок".Трамп не стал менять планы и отправился в Милуоки на национальный съезд Республиканской партии, на котором его официально объявят кандидатом в президенты, пришлось только полностью переписать речь, сместив акцент на призыв к единству."Это шанс объединить страну. Мне был дан этот шанс. <…> Если бы [покушения] не случилось, эта речь стала бы одной из самых великолепных речей, посвящённая главным образом политике президента Джо Байдена. Если честно, теперь это будет совершенно другая речь", - сказал он в интервью изданию Washington Examiner.Однако эксперты сомневаются, что одних только призывов что Трампа, что Байдена достаточно для единения нации. Историк Оливер Бейтман из Питтсбурга в колонке для британского издания UnHerd отмечает, что в отличие от покушения на президента Рональда Рейгана в 1981 году, когда сложился национальный консенсус, произошедшее с Трампом только обнажило глубину политического раскола в Америке."После этого шокирующего события, последовали традиционные призывы к единству и борьбе с преступностью – как и после покушения на Рейгана, но в нашем расколотом политическом ландшафте это кажется всё более маловероятным. Вместо этого мы готовы к ещё большему расколу, в том числе к недобросовестной кампании. По мере того, как страна пытается преодолеть эту почти трагедию, становится ясно, что времена, когда можно было объединиться перед лицом насилия, давно прошли. Вместо этого остался унылый политический ландшафт, где даже попытка убийства становится лишь ещё одним оружием в бесконечной узкопартийной борьбе", - констатировала она.Если глобально на ситуацию в стране субботнее происшествие может не повлиять, то на расклад сил в предвыборной гонке – точно. Во время покушения Трамп проявил себя как смелый и бесстрашный политик: охранники пытались увести бывшего президента со сцены, но он высунулся сквозь плотное окружение, победно вскинул вверх сжатую в кулаке руку и прокричал "бороться!".Этот снимок уже стал эпохальным и претендует на то, чтобы появиться на предвыборных плакатах республиканцев. А если расположить его рядом с фотографией потерявшегося в пространстве Байдена, то эффект за счёт контраста только усилится. Футболки, кепки, наклейки на машины, флажки с изображением бывшего президента из Пенсильвании, а также слоганом "Пуленепробиваемый: Трамп 24" незамедлительно поступили в продажу в интернет-магазины, американцы выстаивали в очередях на жаре, чтобы купить мерч с символикой Трампа. Акции принадлежащей ему Truth Social сразу подорожали на 77%."Спасибо всем за ваши вчерашние мысли и молитвы, поскольку только Бог предотвратил немыслимое. Мы НЕ УСТРАШИМСЯ, а укрепимся в Вере и Решимости перед лицом Порока. В этот момент как никогда важно, чтобы мы были Едины, проявляли свой Подлинно Американский Характер, оставались Сильными и Решительными и не позволяли Злу взять Верх. Я искренне люблю нашу Страну, люблю вас всех и рад буду обратиться к нашей Великой Нации на этой неделе из Висконсина", — написал Трамп на своей странице в этой соцсети после покушения.Оценить изменение рейтинга Трампа социологи ещё не успели, но он, очевидно, вырос.Байден таким вряд ли сможет похвастаться. После дебатов крупнейшие спонсоры партии отвернулись от него, осведомлённые люди говорили, что денег в его предвыборном штабе не так много, целый ряд законодателей-демократов открыто призвали его выйти из гонки и уступить место более перспективному кандидату, хотя сложно сказать, кто бы мог, вступив в борьбу менее чем за четыре месяца до выборов, составить реальную конкуренцию Трампу. Однако после покушения на Трампа источники сообщили, что разговоры о замене Байдена прекратились. – многие демократы просто свыклись с мыслью, что победит республиканец, и теперь задумались, как бы успешнее выступить на выборах в Конгресс, которые пройдут тогда же 5 ноября.На съезде республиканцев ожидается 50 000 участников, спонсоры партии и знаменитости (глава НПО Turning Point USA Чарли Кирк, президент UFC Дана Уайт, один из лидеров евангелистов Франклин Грэм), высокопоставленные политики-республиканцы, в частности председатель Палаты представителей Майк Джонсон, губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм и её коллега из Вирджинии Гленн Янгкин. По информации агентства Bloomberg, Трамп хочет использовать фактор покушения для сплочения республиканцев, и для этого попросил выступить на съезде свою главную конкурентку по внутрипартийным праймериз – бывшего представителя США при ООН Никки Хейли, представляющую республиканцев, недовольных итогами его президентства.От Байдена же на фоне провала на дебатах отвернулись многие деятели Голливуда, например, его сторонник актёр Джордж Клуни со страниц The New York Times призвал президента отказаться от борьбы за переизбрание во имя спасения демократии, как рассказали источники издания Politico, в курсе его планов был Барак Обама, но не препятствовал публикации колонки.Звучат предположения, что запланированный на август съезд Демократической партии, на которой объявят кандидата в президенты, может повторить сценарий 1968 года: тогда активисты устроили протесты против войны во Вьетнаме, а сейчас оппоненты Байдена хотят свести на съезд более 100 тысяч пропалестинских протестующих – и снова в Чикаго.И всё это происходит в Соединённых Штатах Америки – стране, которая всегда так гордилась своими политическими традициями, и на все упрёки в несовершенстве избирательной системы, не отражающей истинных электоральных предпочтений граждан, говорили, что это исторически сложившаяся традиция, и нарушать её никто не собирается. Теперь же США – это глубоко расколотое государство, в котором политическая борьба идёт не за счёт предвыборных программ и предложений по повышению качества жизни, а самым грязными методами: скандалами, интригами, судебными разбирательствами и самое страшное – убийствами конкурентов."Покушение на убийство противоречит всему, за что мы выступаем в качестве нации. Мы не такие, это не Америка. Мы не можем позволить подобному происходить", - заявил Байден в обращении из Овального кабинета.Нет, это как раз-таки та самая Америка, какой она стала на сегодняшний день.Что стоит за покушением на 45-го президента США подробнее читайте в статье Смерть от глобалистов. Трампа предупредили, чтобы не мешал мировому господству транснационалов

