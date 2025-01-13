https://ukraina.ru/20250113/1060224346.html

"Политкорректность – просто мусор". Киселев о новом стиле в американских международных отношениях

"Политкорректность – просто мусор". Киселев о новом стиле в американских международных отношениях - 13.01.2025 Украина.ру

"Политкорректность – просто мусор". Киселев о новом стиле в американских международных отношениях

Главной темой последнего выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" стали новые принципы внешней и внутренней политики США, которые ожидаются после начала работы администрации Трампа.

2025-01-13T13:08

2025-01-13T13:08

2025-01-13T13:08

сша

канада

германия

дональд трамп

киселев

илон маск

the washington post

нато

эксклюзив

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Телеведущий, руководитель международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказало целях трампистской политики и роли Илона Маска, как агента больших перемен."Цель Трампа яснее некуда – сделать Америку дееспособной, собранной и очень рациональной", — считает Киселев.В свою очередь, это нужно для расширения влияния, в том числе территориальной экспансии (Канада, Гренландия, Панама, Мексика) и контроля над мировыми ресурсами."Тупо стать богаче", — объясняет телеведущий простым языком.Изменения в американской политике он сравнил с тем, что в известное время происходило в Германии: нужно "жизненное пространство" и не важно, у кого какие возникают исторические ассоциации.Этот момент Киселева беспокоит, но в остальном новой политике США он выражает одобрение. Прежде всего, ожиданиям того, что Трамп вернет в повестку два пола (мужской и женский), уберет мужчин из женского спорта и "выкинет из американской армии аж 15 тысяч трансгендеров". Правда здесь тоже есть нюанс — сделает он это, "чтобы готовиться к ведению боевых действий".И все же противостояние Трампа "заигравшимся американским либералам" в "гендерном" вопросе Киселев поддерживает. Он говорит, что еще недавно такая риторика в соцсетях попала бы в бан, а теперь Марк Цукерберг признает, что цензура противоречит базовым представлениям о свободе слова и жалуется на былое давление."В итоге вольно или невольно, а Цукерберг минимум десять лет боролся против Трампа, а в конце его прошлого президентского срока даже полностью забанил его. А вот сейчас – официальные извинения в Мар-а Лаго. и присяга на верность. Воистину – смена вех", — говорит телеведущий.Радует его и то, что многие известные компании публично отказываются от "мишуры в виде квот на обязательное представительство всевозможных меньшинств в своих рядах", а "бесновавшееся по полной программе" движение BLM движется к закату."Все это Трамп не забыл", — считает Киселев.Изменения затронули и основателя Amazon, владельца "рупора либеразизма" газеты The Washington Post Джеффа Безоса, который бы непримиримым противником Трампа. Теперь миллиардер "полон надежд".Разрушение Трампом "наследия Байдена" наполняет надеждой и Дмитрия Киселева. Среди такого разрушаемого наследия: отмена "абсурдного" экологического запрета бурения на шельфе арктического национального заповедника дикой природы на Аляске, а также прекращение строительства ветряков, которые "разбросаны повсюду, как бумага, как мусор в поле" и "только засоряют нашу страну".Тех, с кем борется Трамп, по мнению Киселева, объединяют "идеи тоталитарного либерализма, увлечение "зеленой" повесткой, поддержка ЛГБТ и неприятие традиционных ценностей, конечно же, русофобия и симпатии к украинскому нацизму вообще и Зеленскому в частности".Эти же "политические лузеры, которые все еще почему-то вякают от имени своих народов" имеют очень низкий рейтинг одобрения среди избирателей. У премьера Британии Стармера рейтинг 27%, у премьера Канады Трюдо — 17,4%, у канцлера ФРГ Шольца — 11%, у президента Франции Макрона — 18%. Телеведущий называет этих политиков "лидерами-самозванцами", которых поддерживал "полоумный Байден". Сейчас же они подвергаются острой критике со стороны США, прежде всего, со стороны "богатейшего человека планеты" – Илона Маска.Маск уже дважды назвал Шольца дураком и потребовал немедленной его отставки, затем придумал для Шольца унизительную кличку "Олух Срольц" (почти как "ливерная колбаса")."Маск – колоссальная медийная сила на Западе, — констатирует факт Киселев. — И когда Маск буквально выжигает друзей Макрона, то они, образно говоря, покрываются пузырями. А потом он эти пузыри еще и расцарапывает".Его объявляют сумасшедшим, расторгают с ним контракты, блокируют его министерство по повышению эффективности правительства при Трампе и расследуют его сделки, но сам Маск считает сумасшедшими тех, кто, например, довел Германию до экономического краха и поддерживает ультраправую АдГ как "последний проблеск надежды для этой страны". Поддерживает он и других правых.Сторонница атлантистской политики и вооружения Украины, ультраправый политик и итальянский премьер-министр Джорджа Мелони хвалит Маска, говоря, что он, конечно, использовал свои ресурсы для продвижения своего кандидата в президенты США, но никогда не финансирует иностранные партии, ассоциации или политических деятелей, как это делает, например, Джордж Сорос."А вот это уже покушение на святое, — считает Киселев. — Ведь что такое Сорос? Пророк и апостол нынешнего неотроцкизма – глобалистской модели мироустройства, из которой вышла вся системная элита Запада. Но отмахнуться от Мелони у нее уже не получится. Она, Орбан, в какой-то мере Макрон – вот весь список европейских лидеров, которые имеют прямой выход на Трампа".Британского премьера Стармера Маск "гробит", раскопав старое дело об изнасиловании тысячи молоденьких девочек в Англии бандой пакистанских иммигрантов, а бывший тогда прокурором Стармер ход делу не давал, буквально покрывая растлителей."Маск расправляется со старой уже западной элитой беспощадно, не оставляя шансов, — утверждает телеведущий. — Те, кто сам привык вмешиваться во внутренние дела других стран, теперь примеряют на себя роль жертв вмешательства".Ответы Маска экс-министру экономики Франции Тьерри Бретону ("Бро, иностранное вмешательство США – единственная причина того, что ты не говоришь на русском или немецком"), а также премьеру Канады Трюдо ("Девочка, ты уже не губернатор Канады, и твое мнение никого не интересует") Киселев считает "новым стилем в международных отношениях", причем явно с благословения Трампа.Это означает, что России и ее союзникам по идее многополярного мира нужно быть готовой ко всему.Еще одно впечатляющее нововведение в США — "доктрина Донро" (это как доктрина Монро, только от Дональда)."Америка, которую он снова обещает сделать снова великой, — объясняет Киселев, — должна стать больше, богаче и сильнее": на месте Мексиканского залива у Трампа залив Америки, Панама со своим каналом переименовывается в Panamagoo, Канада, утрачивая независимость, становится 51-м штатом, а "зеленая земля" Гренландия становится частью США. Причем, Трамп не дает никаких гарантий, что Штаты достигнут этих целей без применения оружия.Нарастающий конфликт с Данией из-за Гренландии Киселев объясняет тем, что "НАТО для Трампа – часть все той же инфраструктуры маразмирующего глобального дипстейта, отжившего и неэффективного". Также телеведущий напомнил первую реакцию Трампа на СВО: "Это гениально. Если можешь захватить страну, почему бы этого не сделать".Подробнее о взглядах нового главного медийного лидера США — в материале "Маск, а я тебя знаю. От ножа до Гренландии".

https://ukraina.ru/20250113/1060212603.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

сша, канада, германия, дональд трамп, киселев, илон маск, the washington post, нато, эксклюзив