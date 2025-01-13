https://ukraina.ru/20250113/1060224346.html
"Политкорректность – просто мусор". Киселев о новом стиле в американских международных отношениях
"Политкорректность – просто мусор". Киселев о новом стиле в американских международных отношениях - 13.01.2025 Украина.ру
"Политкорректность – просто мусор". Киселев о новом стиле в американских международных отношениях
Главной темой последнего выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" стали новые принципы внешней и внутренней политики США, которые ожидаются после начала работы администрации Трампа.
2025-01-13T13:08
2025-01-13T13:08
2025-01-13T13:08
сша
канада
германия
дональд трамп
киселев
илон маск
the washington post
нато
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/09/1044222015_0:148:3116:1901_1920x0_80_0_0_8b028815a9644d25977b64ebf7f0fae4.jpg
Телеведущий, руководитель международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказало целях трампистской политики и роли Илона Маска, как агента больших перемен."Цель Трампа яснее некуда – сделать Америку дееспособной, собранной и очень рациональной", — считает Киселев.В свою очередь, это нужно для расширения влияния, в том числе территориальной экспансии (Канада, Гренландия, Панама, Мексика) и контроля над мировыми ресурсами."Тупо стать богаче", — объясняет телеведущий простым языком.Изменения в американской политике он сравнил с тем, что в известное время происходило в Германии: нужно "жизненное пространство" и не важно, у кого какие возникают исторические ассоциации.Этот момент Киселева беспокоит, но в остальном новой политике США он выражает одобрение. Прежде всего, ожиданиям того, что Трамп вернет в повестку два пола (мужской и женский), уберет мужчин из женского спорта и "выкинет из американской армии аж 15 тысяч трансгендеров". Правда здесь тоже есть нюанс — сделает он это, "чтобы готовиться к ведению боевых действий".И все же противостояние Трампа "заигравшимся американским либералам" в "гендерном" вопросе Киселев поддерживает. Он говорит, что еще недавно такая риторика в соцсетях попала бы в бан, а теперь Марк Цукерберг признает, что цензура противоречит базовым представлениям о свободе слова и жалуется на былое давление."В итоге вольно или невольно, а Цукерберг минимум десять лет боролся против Трампа, а в конце его прошлого президентского срока даже полностью забанил его. А вот сейчас – официальные извинения в Мар-а Лаго. и присяга на верность. Воистину – смена вех", — говорит телеведущий.Радует его и то, что многие известные компании публично отказываются от "мишуры в виде квот на обязательное представительство всевозможных меньшинств в своих рядах", а "бесновавшееся по полной программе" движение BLM движется к закату."Все это Трамп не забыл", — считает Киселев.Изменения затронули и основателя Amazon, владельца "рупора либеразизма" газеты The Washington Post Джеффа Безоса, который бы непримиримым противником Трампа. Теперь миллиардер "полон надежд".Разрушение Трампом "наследия Байдена" наполняет надеждой и Дмитрия Киселева. Среди такого разрушаемого наследия: отмена "абсурдного" экологического запрета бурения на шельфе арктического национального заповедника дикой природы на Аляске, а также прекращение строительства ветряков, которые "разбросаны повсюду, как бумага, как мусор в поле" и "только засоряют нашу страну".Тех, с кем борется Трамп, по мнению Киселева, объединяют "идеи тоталитарного либерализма, увлечение "зеленой" повесткой, поддержка ЛГБТ и неприятие традиционных ценностей, конечно же, русофобия и симпатии к украинскому нацизму вообще и Зеленскому в частности".Эти же "политические лузеры, которые все еще почему-то вякают от имени своих народов" имеют очень низкий рейтинг одобрения среди избирателей. У премьера Британии Стармера рейтинг 27%, у премьера Канады Трюдо — 17,4%, у канцлера ФРГ Шольца — 11%, у президента Франции Макрона — 18%. Телеведущий называет этих политиков "лидерами-самозванцами", которых поддерживал "полоумный Байден". Сейчас же они подвергаются острой критике со стороны США, прежде всего, со стороны "богатейшего человека планеты" – Илона Маска.Маск уже дважды назвал Шольца дураком и потребовал немедленной его отставки, затем придумал для Шольца унизительную кличку "Олух Срольц" (почти как "ливерная колбаса")."Маск – колоссальная медийная сила на Западе, — констатирует факт Киселев. — И когда Маск буквально выжигает друзей Макрона, то они, образно говоря, покрываются пузырями. А потом он эти пузыри еще и расцарапывает".Его объявляют сумасшедшим, расторгают с ним контракты, блокируют его министерство по повышению эффективности правительства при Трампе и расследуют его сделки, но сам Маск считает сумасшедшими тех, кто, например, довел Германию до экономического краха и поддерживает ультраправую АдГ как "последний проблеск надежды для этой страны". Поддерживает он и других правых.Сторонница атлантистской политики и вооружения Украины, ультраправый политик и итальянский премьер-министр Джорджа Мелони хвалит Маска, говоря, что он, конечно, использовал свои ресурсы для продвижения своего кандидата в президенты США, но никогда не финансирует иностранные партии, ассоциации или политических деятелей, как это делает, например, Джордж Сорос."А вот это уже покушение на святое, — считает Киселев. — Ведь что такое Сорос? Пророк и апостол нынешнего неотроцкизма – глобалистской модели мироустройства, из которой вышла вся системная элита Запада. Но отмахнуться от Мелони у нее уже не получится. Она, Орбан, в какой-то мере Макрон – вот весь список европейских лидеров, которые имеют прямой выход на Трампа".Британского премьера Стармера Маск "гробит", раскопав старое дело об изнасиловании тысячи молоденьких девочек в Англии бандой пакистанских иммигрантов, а бывший тогда прокурором Стармер ход делу не давал, буквально покрывая растлителей."Маск расправляется со старой уже западной элитой беспощадно, не оставляя шансов, — утверждает телеведущий. — Те, кто сам привык вмешиваться во внутренние дела других стран, теперь примеряют на себя роль жертв вмешательства".Ответы Маска экс-министру экономики Франции Тьерри Бретону ("Бро, иностранное вмешательство США – единственная причина того, что ты не говоришь на русском или немецком"), а также премьеру Канады Трюдо ("Девочка, ты уже не губернатор Канады, и твое мнение никого не интересует") Киселев считает "новым стилем в международных отношениях", причем явно с благословения Трампа.Это означает, что России и ее союзникам по идее многополярного мира нужно быть готовой ко всему.Еще одно впечатляющее нововведение в США — "доктрина Донро" (это как доктрина Монро, только от Дональда)."Америка, которую он снова обещает сделать снова великой, — объясняет Киселев, — должна стать больше, богаче и сильнее": на месте Мексиканского залива у Трампа залив Америки, Панама со своим каналом переименовывается в Panamagoo, Канада, утрачивая независимость, становится 51-м штатом, а "зеленая земля" Гренландия становится частью США. Причем, Трамп не дает никаких гарантий, что Штаты достигнут этих целей без применения оружия.Нарастающий конфликт с Данией из-за Гренландии Киселев объясняет тем, что "НАТО для Трампа – часть все той же инфраструктуры маразмирующего глобального дипстейта, отжившего и неэффективного". Также телеведущий напомнил первую реакцию Трампа на СВО: "Это гениально. Если можешь захватить страну, почему бы этого не сделать".Подробнее о взглядах нового главного медийного лидера США — в материале "Маск, а я тебя знаю. От ножа до Гренландии".
https://ukraina.ru/20250113/1060212603.html
сша
канада
германия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/09/1044222015_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_dcab1d1ed14edabe0923f7550c3dbff4.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, канада, германия, дональд трамп, киселев, илон маск, the washington post, нато, эксклюзив
Телеведущий, руководитель международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал
о целях трампистской политики и роли Илона Маска
, как агента больших перемен.
"Цель Трампа яснее некуда – сделать Америку дееспособной, собранной и очень рациональной"
, — считает Киселев.
В свою очередь, это нужно для расширения влияния, в том числе территориальной экспансии (Канада
, Гренландия, Панама
, Мексика
) и контроля над мировыми ресурсами.
"Тупо стать богаче", — объясняет телеведущий простым языком.
Изменения в американской политике он сравнил с тем, что в известное время происходило в Германии
: нужно "жизненное пространство" и не важно, у кого какие возникают исторические ассоциации.
Этот момент Киселева беспокоит, но в остальном новой политике США он выражает одобрение. Прежде всего, ожиданиям того, что Трамп вернет в повестку два пола (мужской и женский), уберет мужчин из женского спорта и "выкинет из американской армии аж 15 тысяч трансгендеров". Правда здесь тоже есть нюанс — сделает он это, "чтобы готовиться к ведению боевых действий".
И все же противостояние Трампа "заигравшимся американским либералам" в "гендерном" вопросе Киселев поддерживает. Он говорит, что еще недавно такая риторика в соцсетях попала бы в бан, а теперь Марк Цукерберг признает, что цензура противоречит базовым представлениям о свободе слова и жалуется на былое давление.
"В итоге вольно или невольно, а Цукерберг минимум десять лет боролся против Трампа, а в конце его прошлого президентского срока даже полностью забанил его. А вот сейчас – официальные извинения в Мар-а Лаго. и присяга на верность. Воистину – смена вех", — говорит телеведущий.
Радует его и то, что многие известные компании публично отказываются от "мишуры в виде квот на обязательное представительство всевозможных меньшинств в своих рядах", а "бесновавшееся по полной программе" движение BLM
движется к закату.
"Все это Трамп не забыл", — считает Киселев.
Изменения затронули и основателя Amazon, владельца "рупора либеразизма" газеты The Washington Post Джеффа Безоса,
который бы непримиримым противником Трампа. Теперь миллиардер "полон надежд".
Разрушение Трампом "наследия Байдена
" наполняет надеждой и Дмитрия Киселева. Среди такого разрушаемого наследия: отмена "абсурдного" экологического запрета бурения на шельфе арктического национального заповедника дикой природы на Аляске
, а также прекращение строительства ветряков, которые "разбросаны повсюду, как бумага, как мусор в поле" и "только засоряют нашу страну".
Тех, с кем борется Трамп, по мнению Киселева, объединяют "идеи тоталитарного либерализма, увлечение "зеленой" повесткой, поддержка ЛГБТ и неприятие традиционных ценностей, конечно же, русофобия и симпатии к украинскому нацизму вообще и Зеленскому в частности".
Эти же "политические лузеры, которые все еще почему-то вякают от имени своих народов" имеют очень низкий рейтинг одобрения среди избирателей. У премьера Британии Стармера
рейтинг 27%, у премьера Канады Трюдо
— 17,4%, у канцлера ФРГ Шольца
— 11%, у президента Франции Макрона
— 18%. Телеведущий называет этих политиков "лидерами-самозванцами", которых поддерживал "полоумный Байден". Сейчас же они подвергаются острой критике со стороны США, прежде всего, со стороны "богатейшего человека планеты" – Илона Маска.
Маск уже дважды назвал Шольца дураком и потребовал немедленной его отставки, затем придумал для Шольца унизительную кличку "Олух Срольц" (почти как "ливерная колбаса").
"Маск – колоссальная медийная сила на Западе,
— констатирует факт Киселев. — И когда Маск буквально выжигает друзей Макрона, то они, образно говоря, покрываются пузырями. А потом он эти пузыри еще и расцарапывает".
Его объявляют сумасшедшим, расторгают с ним контракты, блокируют его министерство по повышению эффективности правительства при Трампе и расследуют его сделки, но сам Маск считает сумасшедшими тех, кто, например, довел Германию до экономического краха и поддерживает ультраправую АдГ как "последний проблеск надежды для этой страны". Поддерживает он и других правых.
Сторонница атлантистской политики и вооружения Украины
, ультраправый политик и итальянский премьер-министр Джорджа Мелони
хвалит Маска, говоря, что он, конечно, использовал свои ресурсы для продвижения своего кандидата в президенты США, но никогда не финансирует иностранные партии, ассоциации или политических деятелей, как это делает, например, Джордж Сорос
.
"А вот это уже покушение на свято
е, — считает Киселев. — Ведь что такое Сорос? Пророк и апостол нынешнего неотроцкизма – глобалистской модели мироустройства, из которой вышла вся системная элита Запада. Но отмахнуться от Мелони у нее уже не получится. Она, Орбан, в какой-то мере Макрон – вот весь список европейских лидеров, которые имеют прямой выход на Трампа".
Британского премьера Стармера Маск "гробит", раскопав старое дело об изнасиловании тысячи молоденьких девочек в Англии
бандой пакистанских иммигрантов, а бывший тогда прокурором Стармер ход делу не давал, буквально покрывая растлителей.
"Маск расправляется со старой уже западной элитой беспощадно, не оставляя шансов, — утверждает телеведущий. — Те, кто сам привык вмешиваться во внутренние дела других стран, теперь примеряют на себя роль жертв вмешательства".
Ответы Маска экс-министру экономики Франции Тьерри Бретону ("Бро, иностранное вмешательство США – единственная причина того, что ты не говоришь на русском или немецком"), а также премьеру Канады Трюдо ("Девочка, ты уже не губернатор Канады, и твое мнение никого не интересует") Киселев считает "новым стилем в международных отношениях", причем явно с благословения Трампа.
"Прямота, без недомолвок и лицемерной вежливости. Ни о какой политкорректности и речи нет. Политкорректность – просто мусор. Все упрощается и обнажается. Дистанция становится короче, интересы – яснее. Правил нет, церемоний тоже. Мир через силу как практика. И все ускоряется, грозя перейти в блиц".
Это означает, что России
и ее союзникам по идее многополярного мира нужно быть готовой ко всему.
Еще одно впечатляющее нововведение в США — "доктрина Донро" (это как доктрина Монро
, только от Дональда
).
"Америка, которую он снова обещает сделать снова великой,
— объясняет Киселев, — должна стать больше, богаче и сильнее"
: на месте Мексиканского залива
у Трампа залив Америки, Панама со своим каналом переименовывается в Panamagoo, Канада, утрачивая независимость, становится 51-м штатом, а "зеленая земля" Гренландия становится частью США. Причем, Трамп не дает никаких гарантий, что Штаты достигнут этих целей без применения оружия.
Нарастающий конфликт с Данией
из-за Гренландии Киселев объясняет тем, что "НАТО для Трампа – часть все той же инфраструктуры маразмирующего глобального дипстейта, отжившего и неэффективного"
.
Также телеведущий напомнил первую реакцию Трампа на СВО: "Это гениально. Если можешь захватить страну, почему бы этого не сделать".
Подробнее о взглядах нового главного медийного лидера США — в материале "Маск, а я тебя знаю. От ножа до Гренландии".