https://ukraina.ru/20250113/1060228479.html

Алексей Арестович*: оппозиция его милости гетмана

Алексей Арестович*: оппозиция его милости гетмана - 13.01.2025 Украина.ру

Алексей Арестович*: оппозиция его милости гетмана

Украинский пропагандист Арестович уже довольно давно ведёт себя в высшей степени предосудительно. Он активнейшим образом критикует действующую власть, одним из значимых спикеров которой он ещё недавно был, и предупреждает украинцев о неизбежности военного поражения. Понятно, что он занят созданием политического имиджа, но с какой целью?

2025-01-13T15:13

2025-01-13T15:13

2025-01-13T15:13

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Многие российские наблюдатели полагают, что Арестович проводит линию, выгодную России. Это не совсем так.Да, с одной стороны, он действительно призывает признать реальность военного поражения Украины и формировать новую систему безопасности с "учётом реальных интересов РФ и Беларуси" (разумеется, так, как он их понимает, а понимает он их очень ограничено – как отказ от членства Украины в НАТО).С другой стороны, он вовсе не призывает к денацификации Украины (то, что говорит он по-русски никого вводить в заблуждение не должно) и призывает к милитаризации: "мощная силовая составляющая Украины, способная обеспечить защиту суверенитета без критического объема внешней помощи".Даже когда он говорит, что Украина, Россия и Белоруссия являются естественными союзниками, это вовсе не обязательно следует рассматривать как комплимент – это ведь и критика политики России на украинском направлении (её есть за что критиковать, но пусть этим занимаются наши блогеры, а не импортные).В общем, Арестович может показаться "пророссийской оппозицией" только в условиях тотальной зачистки оппозиционной части политического спектра Украины (конечно, был ещё казус Юрия Бойко…, но это просто смешно). При отсутствии оппозиции любая оппозиционная активность – за счастье и любая же кажется "пророссийской". На фоне Зеленского, пожалуй, даже Залужный выглядит неплохо – просто как человек, который знает цену побед и поражений и пойдёт на подписание даже невыгодных Украине мирных соглашений.Ещё один важный момент касается "переобувания" Арестовича. Надо понимать, что для блогеров смена политической линии вопрос, как правило весьма болезненный – блогер набирает под эту линию определённую аудиторию, иногда весьма значительную – с тысячами подписчиков и миллионами лайков, смена же политической линии влечёт за собой потерю этой аудитории. Новая же набирается долго и грустно – даже когда речь идёт о таком опытном манипуляторе как Арестович. Т.е., смена политического вектора обязательно должна быть оправданна каким-то "вкусняшками". А в современной Украине наиболее вероятно их получение от власти.Самый очевидный вариант состоит в том, что Арестович просто ищет себе место в политическом спектре Украины и счёл перспективной нишу "пророссийской оппозиции".Действительно, тут есть что копать – хотя социологические данные вроде бы демонстрируют в этой части электоральной карты зияющую пустоту, легко догадаться, что электорат там есть. Просто социологи его показывать не хотят, да и он показываться социологам не очень хочет – это просто небезопасно. А по мере стабилизации военно-политической ситуации эта электоральная группа будет расти. Особенно если станет понятно, что для подписания мирных соглашений нужны выборы ("РБК-Украина" пишет, что вопрос о проведении выборов может стать частью глобальной "мирной сделки").Конечно, пророссийский избиратель может вспомнить, что Росфинмониторинг внёс Арестовича в список нехороших людей… Но нет, не вспомнит – на Украине давно обращают внимание не на присутствие в списках, а на то, что человек говорит и делает. В данном случае, говорит против действующей власти и делает это из-за границы во избежание неприятных случайностей (так ещё до начала СВО запрета своей партии действовал Шарий).Правда, тут есть очевидные ограничения. В частности, после 2014 года у пророссийского кандидата на пост президента нет шансов на победу (самое лучшее на что могла рассчитывать оппозиция – второе место на выборах 2019 года, но это не получилось бы даже в случае отсутствия фактора Зеленского). Соответственно, возникает вопрос – а зачем?Ну и самое главное – мы согласны с квалификацией Росфинмониторинга и считаем Арестовича не очень хорошим человеком. Скорее даже наоборот.Давайте вспомним обстоятельства его отставки с поста советника Офиса президента (это важный момент – он советник не главы ОП, а ОП как такового) – он признал очевидный факт разрушения жилого дома в Днепропетровске в результате работы украинской ПВО и навлёк на себя гнев т.н. "активистов". Т.е., его отставка и, вероятно, последующий выезд за рубеж, не были следствием конфликта с руководством ОП.Вообще факт такого конфликта исключать было бы неправильно, но напрашивается схема, по которой Арестович и не прекращал сотрудничества с ОП. Просто сейчас ОП выгодно было бы изображать такой конфликт в расчёте на то, чтобы получить управляемую "оппозицию".Так всё выглядит логично – Арестович создаёт политическую силу, идёт на выборы, создаёт видимость демократии…С одной стороны, будут удовлетворены американские партнёры, которым обязательно надо показать демократически организованный политический процесс (напомним, что в 2014 году ни Партия регионов, ни Коммунистическая партия запрещены не были, хотя фактически были разгромлены).С другой стороны, будут удовлетворены избиратели, которые обнаружат в бюллетене политическую силу, выдвигающую нужные лозунги.Потом, правда, обнаружится, что представители этой политической силы голосуют как-то неправильно, но это нормальное явление для Украины – "пророссийская оппозиция" обычно вспоминает о своей пророссийскости перед выборами (достаточно вспомнить Януковича, который ходил на выборы с требованиями федерализации и второго государственного языка, но даже и не подумал эти требования выполнять – их реализовала за него Россия).P.S.: Если вам позвонит Алексей Арестович и попросит денег на восстановление особняка в Калифорнии, сгоревшего во время нынешних пожаров, не ведитесь – это жулик. Хотя о покупке Арестовичем особняка украинские источники действительно сообщали.* Внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

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мнения, украина, россия, алексей арестович, владимир зеленский, нато, офис президента, политика, выборы, президентские выборы