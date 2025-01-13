Медведчук рассказал, что не понимает "команда людоедов под руководством Зеленского" - 13.01.2025 Украина.ру
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Медведчук рассказал, что не понимает "команда людоедов под руководством Зеленского"
Медведчук рассказал, что не понимает "команда людоедов под руководством Зеленского" - 13.01.2025 Украина.ру
Медведчук рассказал, что не понимает "команда людоедов под руководством Зеленского"
Нынешнее руководство Украины во главе с Владимиром Зеленским скатывается в терроризм. Об этом 13 января в опубликованной статье на сайте движения "Другая Украина" заявил его лидер Виктор Медведчук
2025-01-13T12:15
2025-01-13T12:16
новости
украина
запад
сша
владимир зеленский
виктор медведчук
игорь кириллов
упц
сбу
кит келлог
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В своей публикации Медведчук обратил внимание на ряд ретрактов украинских спецслужб. Среди них – убийство в Москве генерала Игоря Кириллова.Председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл тоже усмотрел в убийстве генерала Кириллова и других терактах, а такде в терроре духовенсва и мирян УПЦ "террористическую направленность властей и спецслужб неонацистского противостоящего нашей стране режима.При этом он сослался на мнение отставного американского генерала Кита Келлога - будущего спецпосланника по Украине избранного президента США Дональда Трампа. Келлог предупреждал об опасности расширения поля боя за счёт таких терактов, как убийство Кириллова."Однако команда наркомана Зеленского не понимает, почему нельзя совершать преступления, если они этого хотят. В мировых СМИ замечена фатальная закономерность: теракты происходят в те моменты, когда Украина несет колоссальные потери и отступает", - обратил внимание Медведчук."Если Россия побеждает на поле боя, то Украина Зеленского в условиях военного поражения скатывается в терроризм. В СМИ появилась информация, что Андрей Ермак дал указание ГУР и СБУ нарастить количество операций и диверсий на территории России перед инаугурацией Трампа. По его указанию спецслужбы подготовили на территории России несколько волн террора, чтобы создать яркую картинку своих возможностей, а также активизировали все спящие ячейки", - заметил Медведчук.По его мнению, подобная активность никак не отдалит военное поражение киевской хунты. При этом Запад поддерживает терроризм Зеленского, заметил Медведчук, сославшись на публикации в прессе США.Зеленский ведет себя как мировой террорист, шантажирующий США и Венгрию, указывая этим странам, как им надо вести переговорный процесс, уверен Медведчук."Зеленский и его банда искренне не понимают никаких переговорных позиций, кроме как говорить с партнером с позиции силы", - подчеркнул лидер "Другой Украины".Он также обратил внимание на отсутствие у преступного режима Зеленского сил для реализации своих намерений. По оценкам Медведчука, Украина сегодня представляет не военный лагерь, а концентрационный, из которого граждане хотят сбежать любой ценой."Не преуспевающая на поле боя Украина Зеленского становится центром мирового терроризма. Оружие, которое Зеленский выклянчивает у коллективного Запада, вдруг оказывается у террористов в других точках земного шара. Украина прямо поддерживает боевиков из вооруженных формирований сирийской оппозиции, поставляя им беспилотники. С таким заявлением выступил официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса Исламской Республики Иран Ибрагим Резаи", - констатировал Медведчук.Он обвинил Зеленского во лжи, разворовывании западной помощи и неадекватности, вызванной наркотической зависимостью.По его информации, нелегитимного наркомана хотят убрать с помощью выборов, которые он ранее игнорировал. Однако на Западе могут пойти и на новый госпереворот, считает Медведчук."Так что, сколько Зеленскому и его своре остается кошмарить остальной мир, и, в первую очередь, украинский народ, никто точно не знает. Как видим, Зеленский сегодня раздражает слишком многих, начиная с руководства Ирана и заканчивая командой Трампа, не говоря уже о России", - отметил лидер "Другой Украины".Тем временем Медведев оценил "начало активностей команды Трампа на украинском треке"
https://ukraina.ru/20250113/1060220508.html
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новости, украина, запад, сша, владимир зеленский, виктор медведчук, игорь кириллов, упц, сбу, кит келлог, дональд трамп, сво, терроризм, наркомания, наркозависимость, россия, иран, венгрия
Новости, Украина, Запад, США, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Игорь Кириллов, УПЦ, СБУ, Кит Келлог, Дональд Трамп, СВО, терроризм, наркомания, наркозависимость, Россия, Иран, Венгрия

Медведчук рассказал, что не понимает "команда людоедов под руководством Зеленского"

12:15 13.01.2025 (обновлено: 12:16 13.01.2025)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкИнтервью В. Медведчука агентству РИА Новости
Интервью В. Медведчука агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Нынешнее руководство Украины во главе с Владимиром Зеленским скатывается в терроризм. Об этом 13 января в опубликованной статье на сайте движения "Другая Украина" заявил его лидер Виктор Медведчук
В своей публикации Медведчук обратил внимание на ряд ретрактов украинских спецслужб. Среди них – убийство в Москве генерала Игоря Кириллова.
Председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл тоже усмотрел в убийстве генерала Кириллова и других терактах, а такде в терроре духовенсва и мирян УПЦ "террористическую направленность властей и спецслужб неонацистского противостоящего нашей стране режима.
"Команда людоедов под руководством Зеленского совершенно не понимает, что в очередной раз подставила коллективный Запад перед Кремлем, а потому представителям США пришлось оправдываться", - отметил Медведчук.
При этом он сослался на мнение отставного американского генерала Кита Келлога - будущего спецпосланника по Украине избранного президента США Дональда Трампа. Келлог предупреждал об опасности расширения поля боя за счёт таких терактов, как убийство Кириллова.
"Однако команда наркомана Зеленского не понимает, почему нельзя совершать преступления, если они этого хотят. В мировых СМИ замечена фатальная закономерность: теракты происходят в те моменты, когда Украина несет колоссальные потери и отступает", - обратил внимание Медведчук.
Компрессорные станции Казачья и Русская в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
10:42
Украинские БПЛА атаковали компрессорную станцию "Турецкого потока"ПВО России сбила все украинские беспилотники, которые 11 января пытались повредить инфраструктуру газопровода "Турецкий поток". Об этом 13 января сообщило Минобороны РФ.
"Если Россия побеждает на поле боя, то Украина Зеленского в условиях военного поражения скатывается в терроризм. В СМИ появилась информация, что Андрей Ермак дал указание ГУР и СБУ нарастить количество операций и диверсий на территории России перед инаугурацией Трампа. По его указанию спецслужбы подготовили на территории России несколько волн террора, чтобы создать яркую картинку своих возможностей, а также активизировали все спящие ячейки", - заметил Медведчук.
По его мнению, подобная активность никак не отдалит военное поражение киевской хунты. При этом Запад поддерживает терроризм Зеленского, заметил Медведчук, сославшись на публикации в прессе США.
Зеленский ведет себя как мировой террорист, шантажирующий США и Венгрию, указывая этим странам, как им надо вести переговорный процесс, уверен Медведчук.
"Зеленский и его банда искренне не понимают никаких переговорных позиций, кроме как говорить с партнером с позиции силы", - подчеркнул лидер "Другой Украины".
Он также обратил внимание на отсутствие у преступного режима Зеленского сил для реализации своих намерений. По оценкам Медведчука, Украина сегодня представляет не военный лагерь, а концентрационный, из которого граждане хотят сбежать любой ценой.
Знак на пограничной службы Украины - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
10:30
Группа украинских пограничников сдалась в российский пленШесть украинских пограничников сдались в плен российским военнослужащим на границе с Белгородской областью накануне Рождества. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник в российских силовых структурах.
"Не преуспевающая на поле боя Украина Зеленского становится центром мирового терроризма. Оружие, которое Зеленский выклянчивает у коллективного Запада, вдруг оказывается у террористов в других точках земного шара. Украина прямо поддерживает боевиков из вооруженных формирований сирийской оппозиции, поставляя им беспилотники. С таким заявлением выступил официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса Исламской Республики Иран Ибрагим Резаи", - констатировал Медведчук.
Он обвинил Зеленского во лжи, разворовывании западной помощи и неадекватности, вызванной наркотической зависимостью.
"Сначала он воровал средства, выделяемые для транспортной инфраструктуры, вместо того чтобы строить дороги; сегодня он занимается терроризмом, поскольку это легче, чем воевать. По этой же причине Зеленский не желает начала мирного процесса, поскольку это требует напряжения интеллекта, которого у наркомана совершенно не осталось. Зато во время ломки у него получаются прекрасные истерики и приступы воинственности", - сообщил Медведчук.
По его информации, нелегитимного наркомана хотят убрать с помощью выборов, которые он ранее игнорировал. Однако на Западе могут пойти и на новый госпереворот, считает Медведчук.
"Так что, сколько Зеленскому и его своре остается кошмарить остальной мир, и, в первую очередь, украинский народ, никто точно не знает. Как видим, Зеленский сегодня раздражает слишком многих, начиная с руководства Ирана и заканчивая командой Трампа, не говоря уже о России", - отметил лидер "Другой Украины".
Тем временем Медведев оценил "начало активностей команды Трампа на украинском треке"
 
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