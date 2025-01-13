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В Кремле прокомментировали быстрое присвоение звания Героя России якутскому штурмовику
В Кремле прокомментировали быстрое присвоение звания Героя России якутскому штурмовику - 13.01.2025 Украина.ру
В Кремле прокомментировали быстрое присвоение звания Героя России якутскому штурмовику
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов об оперативности присвоения звания Героя России ефрейтору из Якутии Андрею Григорьеву, который уничтожил противника в рукопашном бою
2025-01-13T15:01
2025-01-13T15:01
2025-01-13T15:01
новости
якутия
россия
кремль
дмитрий песков
штурмовик
герой россии
звание
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Он добавил, что Кремль положительно оценивает планы реализации в Якутии кадровой программы для участников специальной военной операции под названием "Якутия - земля героев".С бойцом уже встретился губернатор Якутии Айсен Николаев, он вручил Григорьеву именной нож, а также подчеркнул, что доброволец совершает не первый подвиг: ранее он пробрался в тылу врага, где уничтожил несколько украинских солдат, бронетехнику, а также взорвал склад боеприпасов ВСУ.О подвиге якутского добровольца Андрея Григорьева стало известно в начале января, когда мир облетели два видео (ОБА 18+), снятые с разных ракурсов, где российский боец из Якутии в ходе ножевого боя победил пытавшегося его убить вэсэушника, который ранее разделался с сослуживцем Григорьева.Эта история закончилась словами умирающего украинского военного: "Дай я уйду спокойно... Дай я умру. Я хочу уйти сам. Спасибо тебе".Другие события дня - в материале "Слуга" исчезнет, Киев добивает энергетику Европы, Маск против Стармера. Главное на Украине на 13.00.
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новости, якутия, россия, кремль, дмитрий песков, штурмовик, герой россии, звание
Новости, Якутия, Россия, Кремль, Дмитрий Песков, штурмовик, Герой России, звание
В Кремле прокомментировали быстрое присвоение звания Героя России якутскому штурмовику
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов об оперативности присвоения звания Героя России ефрейтору из Якутии Андрею Григорьеву, который уничтожил противника в рукопашном бою