https://ukraina.ru/20250113/1052660141.html

Бахчисарайский мир. Как османская экспансия остановилась в Среднем Поднепровье

Бахчисарайский мир. Как османская экспансия остановилась в Среднем Поднепровье - 13.01.2025 Украина.ру

Бахчисарайский мир. Как османская экспансия остановилась в Среднем Поднепровье

Первым международным соглашением Москвы со сверхдержавой Нового времени (в лице Османской империи) было заключено 13 января 1681 года. Это – Бахчисарайский мирный договор

2025-01-13T16:01

2025-01-13T16:01

2025-01-13T16:01

история

история

история украины

история новороссии

руина

xvii век

московское царство

османская империя

запорожская сечь

речь посполитая

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/03/1048465802_0:155:800:605_1920x0_80_0_0_871b336e4c254faac0cfb857fe64412a.jpg

При всей скромности достижений "Бахчисарая", он стал важным элементом долгосрочной стратегии Российского государства: сбережение ресурсов, отказ от изнурительных и малоперспективных военных конфликтов при настойчивом отстаивании ключевых геополитических интересов (в данном случае – в Малороссии).Практически беспрепятственное овладение в 1672 году османами и крымцами польской Подолии вызвало большое беспокойство в Российском государстве. Перешедший на сторону Порты гетман Правобережной Украины Пётр Дорошенко не скрывал своих амбиций на захват российского Левобережья Днепра, а его покровители почти открыто обсуждали перспективы похода в украинские владения русского царя.Османам вскружила голову лёгкость овладения ими Каменец-Подольким, они явно не считали себя связанными российско-польским Андрусовским соглашением о государственном разграничении по Днепру.Попытки налаживания отношений с Москвы с новым западным соседом результатов на давали и осенью 1672 года царь Алексей Михайлович указал всем служилым людям готовиться к войне. На исходе года боярская дума в присутствии патриарха ввела чрезвычайный налог на содержание армии.Российским приготовлениям к столкновению с Турцией способствовало успешное контрнаступление поляков 1673 года и разгром корпуса Хусейн-паши под Хотином. Вскоре отряд русских регулярных войск и левобережных казаков перешёл Днепр и ликвидировал власть Дорошенко над большей частью его протурецкого гетманства. 15 марта в Переяславе собрались представители почти всех правобережных казачьих полков, заявивших о принятии верховной власти царя Алексея Михайловича.Порта повлиять на этот процесс не могла, поскольку была занята войной против Речи Посполитой.В конце июля началась осада Чигирина, где укрывался ставленник османов. Однако взять гетманскую столицу тогда не удалось ввиду прибывших на помощь Дорошенко значительных сил Крымского ханства. Более того, по итогам кампании 1674 года отряд под командованием царского воеводы Григория Ромодановского вынужден был покинуть Правобережье Днепра. Вслед за ним в пределы Российского государства устремились переселенцы, опасавшиеся расправ протурецких властей.В октябре 1676 года после двух кампаний на территории Подолии, Волыни и Галиции Порта фактически принудила Речь Посполитую капитулировать. Поляки признали османский суверенитет над большей частью Днестровско-Днепровского междуречья.Почти одновременно с этим в Чигирине прекратил сопротивление Дорошенко. Гетман Правобережной Украины передал знаки власти, вручённые ему султаном, Ромодановскому и был вывезен вглубь России.Турки уже теперь не опасаясь за свой тыл могли начать военные действия против России в Среднем Поднепровье. Занятый российскими войсками и казаками Чигирин основательно готовился к обороне.В 1677-78 годах последовало два похода османской армии с Дуная на столицу правобережного гетманства. Первый из них завершился безрезультатной осадой Чигирина, чем ни преминул воспользоваться новый русский царь Фёдор Алексеевич.Султану Мехмеду IV было предложено заключить мир. "Из древних лет Украина, которая зовётся Малою Росиею, пребывала под державою благочестивых государей, царей и великих князей российских", – говорилось в царском послании. Российская дипломатия рассчитывала, что, не сумев овладеть Чигирином Порта отступится от Правобережной Украины. Султан же в ответном письме настаивал: "украинной город Чигирин с ыными городами отдайте".Между тем многие члены султанского дивана склонялись к тому, чтобы пойти на мир с Россией и переключить основное внимание на Австрию. Ведь во владениях Габсбургов разгоралось венгерское восстание, лидеры которого обращались к Порте за помощью. Вмешательство Турции в события в центре Европы сулило гораздо большие дивиденды, чем конфликт на периферии "цивилизованного мира" в Поднепровье.Однако новый великий визирь Кара Мустафа считал, что международный престиж Османской империи требует реванша. По его настоянию был предпринят второй и по-настоящему крупномасштабный (80 тыс. человек, не считая крымской орды) поход к Чигирину.В августе 1678 года в ходе тяжёлых боёв за город османам удалось прорваться в город, который был оставлен гарнизоном. Но армию Ромодановского, занимавшую позиции вблизи Чигирина, им сокрушить не удалось. Новые турецкие атаки были отбиты, впрочем, в конце сентября после того как бои стихли русский воевода отвёл свои войска на левый берег Днепра.В следующем 1679 году из Константинополя в Москву стала поступать очень противоречивая информация. Прибывший из столицы Османской империи гонец Даудов (доставивший царское предложение о примирении) сообщал, что султан собирался захватить всю Украину (до реки Сейм). В связи с этим был даже назначен поход на Киев, но он встретил сопротивление высших чиновников и духовенства.Вместе с тем, предлагавшие своё посредничество в переговорах с Портой крымский хан и молдавский господарь, сообщали о гораздо более скромных притязаниях Порты – Правобережная Украина (без Киева).Параллельно Россией велись поиски союзников для дальнейшей войны с Турцией. Наибольшие надежды возлагались на Речь Посполитую.Король Ян Собеский предлагал создать наступательный союз, но запрашивал очень больших преференций (включая территориальные уступки – Смоленщину и Левобережную Украину). Также поляки просили об очень большой финансовой субсидии из российского бюджета. Конечно же такие условия союза были для России неприемлемы. В качестве компромиссного варианта территориального разграничения предлагался проект совместного управления Россией и Польшей Правобережной Украиной (после изгнания оттуда турок), но он был отвергнут польской стороной.Показательно, что во время русско-турецкого противостояния под Чигирином Собеский интриговал и против Москвы. Польские дипломаты настаивали на объединении усилий Речи Посполитой, Османской империи и Крымского ханства для совместного наступления на Россию. К счастью, данная инициатива у османов интереса не вызвала.Предложение о совместных действиях против Турции было сделано российским посольством Австрии. Однако император соглашался начать войну только если Россия заключит союзное соглашение и с Польшей.Видя всю бесперспективность создания антитурецкой коалиции, российское правительство выбрало "мирный трек". Его также стимулировал угроза турецкого нападения в 1679 году на Запорожскую Сечь и крымский набег на Белгородскую линию годом позже.В декабре 1680 года в Бахчисарае российскими и крымскими дипломатами был выработан проект мирного договора, который вскоре поступил на утверждение в Стамбул. Стороны соглашались на разграничение по Днепру при сохранении за Россией Киева. При этом султан категорически отказался признать верховную власть русского царя над Запорожской Сечью. Было отклонено и требование русских превратить Правобережную Украину в буферную зону между двумя державами, где запрещались бы новые поселения и активная хозяйственная деятельность.Высвободив свои военные силы Порта приступила к подготовке злополучного для себя вторжения в Австрию. На Центральную Европу переключилось внимание и польского короля – война Яна Собеского. В 1683 года ему наконец удалось достигнуть мировой славы, разгромив османскую армию под Веной. Благодаря этому произошло возвращение под власть короля Правобережной Украины.Тем не менее польский успех был скоротечен. Речь Посполитая не была в состоянии вести долгую войну против экономически мощной Османской империи. К тому же регулярные набеги крымских орд опустошали владения польско-литовского государства.Россия же в тот период вела строительство новой оборонительной линии на юге – Изюмской. Данная полоса укреплений растянулась на 400 вёрст. Благодаря ей осваивалась обширная часть бывшего Дикого поля и русские форпосты значительно приближались к Крымскому ханству. Что делало его более уязвимым.Разочаровавшись в своём восточном союзнике по Священной лиге, Австрия потребовала от Польши вовлечь в антитурецкую коалицию и Россию. Теперь Москва сама решала, стоит ли начинать новую войну Портой и на каких условиях.В подписанный спустя пять лет после "Бахчисарая" Вечный мир с Польшей вошли именно те положения, которые были отвергнуты султаном. Запорожье становилось неотъемлемой частью Российского государства, а вдоль западного побережья Днепра к югу от Киева создавалась буферная незаселённая зона. Кроме того, Речь Посполитая окончательно признавала за Россией Левобережье Днепра, Киев и Смоленщину, а также обязалась не ущемлять своих православных подданных на Правобережной Украине.

https://ukraina.ru/20220329/1033642022.html

https://ukraina.ru/20230709/1047885373.html

https://ukraina.ru/20240806/1048465975.html

https://ukraina.ru/20230208/1043353542.html

https://ukraina.ru/20240524/1046424920.html

московское царство

османская империя

речь посполитая

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Иваненко

история, история украины, история новороссии, руина, xvii век, московское царство, османская империя, запорожская сечь, речь посполитая