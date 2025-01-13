https://ukraina.ru/20250113/1060227449.html

В Думе РФ предупредили Европу после атаки ВСУ на "Турецкий поток"

В Думе РФ предупредили Европу после атаки ВСУ на "Турецкий поток" - 13.01.2025 Украина.ру

В Думе РФ предупредили Европу после атаки ВСУ на "Турецкий поток"

Украинская попытка атаковать компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток" недалеко от Анапы - это угроза Европе. Такое мнение 13 января в беседе с журналистами издания "Лента.ру" высказал депутат Госдумы РФ Андрей Колесник

2025-01-13T14:35

2025-01-13T14:35

2025-01-13T14:35

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В понедельник, 13 января, Министерство обороны РФ сообщило о том, что на днях вооруженные силы Украины попытались атаковать дронами компрессорную станцию "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края.Уточняется, что эта станция обеспечивает подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток", и целью украинской провокации было прекращение поставок голубого топлива из РФ в европейские страны.Параллельно американское издание Bloomberg констатировало, что энергетический голод в Европе, происходящий на фоне отказа Киева от транзита российского ресурса, угрожает спровоцировать глобальную борьбу за газ.По мнению авторов издания, в результате масштабного передела рынка больше всего пострадают более бедные страны от Азии до Южной Америки. В частности, Индия, Бангладеш и Египет, уверены американские журналисты, не смогут себе позволить голубое топливо по новой цене, которая очевидно взлетит в сложившихся обстоятельствах.Ранее депутат Госдумы РФ от крымского региона, член комитета парламента по безопасности Михаил Шеремет выразил уверенность, что решение киевского режима прекратить транзит российского газа - месть Владимира Зеленского Евросоюзу."Решением оставить без газа промышленность стран Евросоюза, а население - без тепла зимой, Зеленский отплатил злой монетой своим европейским партнерам, обрекая экономики их стран на разрушение. Решение киевского режима о прекращении транзита стала шоком для стран Евросоюза и ударом в спину. Украинский шантажист и террорист Зеленский в очередной раз шокировал Европу, ставя под вопрос ее будущее и дальнейшее существование как союза в целом", - сказал Шеремет."Турецкий поток" - экспортный трубопровод, состоящий из двух ниток: одна ведет в Турцию, вторая - в страны Южной и Юго-Восточной Европы. После того, как 1 января Киев прекратил транзит российского газа в Европу через свою территорию, для ряда стран ЕС "Турецкий поток" остался единственной1 возможностью получать голубое топливо по старой цене.Подробнее об энергетической войне и роли Киева в ней – в материале Марины Поляковой Первые жертвы энергетического кризиса в Приднестровье. Как власти Украины и Молдавии провоцируют Россию.

https://ukraina.ru/20250113/1060221978.html

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новости, европа, россия, киев, владимир зеленский, шеремет, ес, вооруженные силы украины, госдума, газ