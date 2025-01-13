В Думе РФ предупредили Европу после атаки ВСУ на "Турецкий поток"
© turkstream.infoТурецкий поток газопровод
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Украинская попытка атаковать компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток" недалеко от Анапы - это угроза Европе. Такое мнение 13 января в беседе с журналистами издания "Лента.ру" высказал депутат Госдумы РФ Андрей Колесник
"Но это не против нас, мы то найдем, куда газ свой применить. Это Украина уже начала воевать против Европы", сказал он, отметив, что Европа сама виновата, так как это результат поставок оружия Киеву.
В понедельник, 13 января, Министерство обороны РФ сообщило о том, что на днях вооруженные силы Украины попытались атаковать дронами компрессорную станцию "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края.
Уточняется, что эта станция обеспечивает подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток", и целью украинской провокации было прекращение поставок голубого топлива из РФ в европейские страны.
Параллельно американское издание Bloomberg констатировало, что энергетический голод в Европе, происходящий на фоне отказа Киева от транзита российского ресурса, угрожает спровоцировать глобальную борьбу за газ.
По мнению авторов издания, в результате масштабного передела рынка больше всего пострадают более бедные страны от Азии до Южной Америки. В частности, Индия, Бангладеш и Египет, уверены американские журналисты, не смогут себе позволить голубое топливо по новой цене, которая очевидно взлетит в сложившихся обстоятельствах.
Ранее депутат Госдумы РФ от крымского региона, член комитета парламента по безопасности Михаил Шеремет выразил уверенность, что решение киевского режима прекратить транзит российского газа - месть Владимира Зеленского Евросоюзу.
"Решением оставить без газа промышленность стран Евросоюза, а население - без тепла зимой, Зеленский отплатил злой монетой своим европейским партнерам, обрекая экономики их стран на разрушение. Решение киевского режима о прекращении транзита стала шоком для стран Евросоюза и ударом в спину. Украинский шантажист и террорист Зеленский в очередной раз шокировал Европу, ставя под вопрос ее будущее и дальнейшее существование как союза в целом", - сказал Шеремет.
"Турецкий поток" - экспортный трубопровод, состоящий из двух ниток: одна ведет в Турцию, вторая - в страны Южной и Юго-Восточной Европы. После того, как 1 января Киев прекратил транзит российского газа в Европу через свою территорию, для ряда стран ЕС "Турецкий поток" остался единственной1 возможностью получать голубое топливо по старой цене.
13:00"Слуга" исчезнет, Киев добивает энергетику Европы, Маск против Стармера. Главное на Украине на 13.00Команда Владимира Зеленского сменит бренд "Слуга народа". Продвижение ВС РФ. ВСУ попытались атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани. Американский миллиардер Илон Маск обвинил премьер-министра Великобритании Кира Стармера во вмешательстве в выборы в США
Подробнее об энергетической войне и роли Киева в ней – в материале Марины Поляковой Первые жертвы энергетического кризиса в Приднестровье. Как власти Украины и Молдавии провоцируют Россию.