Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия отрезала Константиновку от Покровска и довела ВСУ до катастрофы - 13.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250113/1060231085.html
Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия отрезала Константиновку от Покровска и довела ВСУ до катастрофы
Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия отрезала Константиновку от Покровска и довела ВСУ до катастрофы - 13.01.2025 Украина.ру
Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия отрезала Константиновку от Покровска и довела ВСУ до катастрофы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-01-13T17:39
2025-01-13T17:45
эксклюзив
россия
украина
донбасс
вооруженные силы украины
курская область
мобилизация
покровск/красноармейск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/05/1057266526_1:0:1288:724_1920x0_80_0_0_f8b46e0202438dad92e8b9faaa07edbd.jpg
Картографический проект LostArmour, который основывается на видеофиксации с мест, подтвердил, что армия России в Донбассе физически перерезала трассу "Покровск-Константиновка" прямо посередине между двумя этими городами. Именно по этой рокадной дороге Украина осуществляет снабжение Славянска/Краматорска из района Днепропетровска. При этом мне трудно сказать, будет ли противник бросаться в яростные контратаки, чтобы отбить у нас эту трассу, оголяя при этом другие участки донбасской дуги.Дело в том, что киевский режим ставит во главу угла политические задачи, полностью игнорируя военную составляющую. Достаточно вспомнить последнее наступление противника на хутор Бердин в Курской области. Все же считали это отвлекающим ударом или обманывающей нас операцией, но с момента этого рывка прошло больше недели и главная операция, которая должна была поменять картину происходящего, так и не началась.Более того, даже если бы у этой операции был какой-то успех, она бы поменяла ситуацию только в политическом плане. Украина могла бы к инаугарации Трампа рассказывать, что у них есть некие территориальные приобретения. А теперь понятно, что это был рывок последней надежды, в котором противник просто сжег батальонно-тактическую группу – одну из немногих, которые у него оставались в резерве.Зато позиции, которые можно было держать достаточно долго и тем самым замедлить эту войну на истощение (те же Курахово и Селидово), ВСУ сдали относительно быстро. Потому что киевский режим между обороной Донбасса и "наступлением" сделал ставку на "наступление". И я правда не знаю, будет ли противник отбивать у нас эту рокаду.По правилам военной науки, это делать надо. Сейчас в отсутствие шоссейных дорог ВСУ приходится двигаться по грунтам. Этот чернозем слабо проходим для гусеничной техники – в этой жутчайшей распутице вязнет все. Конечно, эту рокаду отбивать надо, потому что снабжение Константиновки, Краматорска и Славянска висит на объездных путях и проселках (это дополнительный крюк в несколько десятков километров), которые будут под угрозой нашего обходного маневра.Мы же сейчас рассекаем все оборонительные порядки ВСУ.Практика такого вклинения во вражеские позиции и раздвигания этого плацдарма в разные стороны – это и есть "цветок". Недавно так неожиданно раскрылся "цветок Шевченко". ВСУ попадаются в эту нехитрую военную ловушку.Согласно военной теории, вам нужно нанести фланговые удары и купировать такой прорыв. Но киевский режим никогда такой практики не показывал. Я вообще не помню, чтобы противник делал такого рода оперативные шаги.Да, на тактическом уровне можно спорить, у кого эффективнее дроны, но на оперативном уровне Украина проигрывает двух-трех ходовым операциям России. Это недопустимо, если вы хотите свести войну к почетной ничье. И сейчас уже ни о какой ничье речи не идет. Украина действительно подошла к пределу своих военных возможностей. Это видно по динамике ее ситуации с восполнением техникой и живой силой – основного критерия длительной войны, в которую превратилась СВО.Заботу об оружии и боеприпасах Украина сразу взвалила на чужие плечи. Теперь она ноет по поводу того, что Запад ей что-то невовремя поставляет. А личный состав – это уже забота Украины. И теперь мы видим, что мобилизация живой силы на Украине тоже подошла к своему пределу.По официальным украинским данным, киевский режим мобилизует около 20 тысяч человек в месяц. Это соотносится с масштабами российского набора контрактников. Учитывая нынешнее население Украины и оборонительные бои – это вроде бы немало. Но по тем же официальным украинским данным, около 17 тысяч человек получили статус СЗЧ (самовольное оставление части). Причем это официальные дела, открытые украинской прокуратурой (первый факт СЗЧ уголовно не наказывается). То есть киевский режим набрал 20 тысяч человек, из которых 17 тысяч тут же утекли в виде дезертиров.В результате, только по этим данным, пополнение ВСУ составляет всего лишь 3 тысячи человек в месяц. Про потери противника убитыми и ранеными я вообще не говорю. Армия врага начинает физически уменьшатся, а это уже катастрофа.Если раньше ВСУ держали оборону, медленно отступая, то декабрьская цифра по дезертирам – это приговор для них. Проблема же не просто в том, что кто-то ушел. Это примерно работает так.Сидит в окопе Грицко. Рядом с ним сидели Тарас и Мыкола. Тарас и Мыкола сбежали, а Грицко думает: "Я что, рыжий что ли? Наверное, мне тоже надо валить". То есть именно "пятисотые" наносят больше морального урона остальным бойцам, чем "двухсотые" (лежат в окопе) и "трехсотые" (лежат в окопах и при этом кричат от боли). "Пятисотый" - это "двести" плюс "триста".То есть проблема ВСУ не в том, что они потеряли в Донбассе важную рокаду. ВСУ системно и быстро теряют свою боеспособность и веру к победе. В таких условиях государство долго обороняться не может.И судя по всему, российское командование не будет класть своих солдат ради освобождения территорий. Главная наша задача – морального духа врага. Если враг побежит, его даже уничтожать не потребуется. И мы к этому близки именно в силу деградации украинского тыла и фронта.
https://ukraina.ru/20220305/1033447461.html
https://ukraina.ru/20250109/1060165842.html
россия
украина
донбасс
курская область
покровск/красноармейск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/05/1057266526_162:0:1127:724_1920x0_80_0_0_4f76f5e0b5b7239506aa49d3ff3e6cc0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, курская область, мобилизация, покровск/красноармейск
Эксклюзив, Россия, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Курская область, мобилизация, Покровск/Красноармейск

Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия отрезала Константиновку от Покровска и довела ВСУ до катастрофы

17:39 13.01.2025 (обновлено: 17:45 13.01.2025)
 
© Украина.ру / serafima091999Алексей Анпилогов (СВО)
Алексей Анпилогов (СВО) - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© Украина.ру / serafima091999
Читать в
ДзенTelegram
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Картографический проект LostArmour, который основывается на видеофиксации с мест, подтвердил, что армия России в Донбассе физически перерезала трассу "Покровск-Константиновка" прямо посередине между двумя этими городами. Именно по этой рокадной дороге Украина осуществляет снабжение Славянска/Краматорска из района Днепропетровска. При этом мне трудно сказать, будет ли противник бросаться в яростные контратаки, чтобы отбить у нас эту трассу, оголяя при этом другие участки донбасской дуги.
Алексей Анпилогов - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта 2022, 07:13
Алексей Анпилогов: кто онПолитолог, публицист
Дело в том, что киевский режим ставит во главу угла политические задачи, полностью игнорируя военную составляющую. Достаточно вспомнить последнее наступление противника на хутор Бердин в Курской области. Все же считали это отвлекающим ударом или обманывающей нас операцией, но с момента этого рывка прошло больше недели и главная операция, которая должна была поменять картину происходящего, так и не началась.
Более того, даже если бы у этой операции был какой-то успех, она бы поменяла ситуацию только в политическом плане. Украина могла бы к инаугарации Трампа рассказывать, что у них есть некие территориальные приобретения. А теперь понятно, что это был рывок последней надежды, в котором противник просто сжег батальонно-тактическую группу – одну из немногих, которые у него оставались в резерве.
Зато позиции, которые можно было держать достаточно долго и тем самым замедлить эту войну на истощение (те же Курахово и Селидово), ВСУ сдали относительно быстро. Потому что киевский режим между обороной Донбасса и "наступлением" сделал ставку на "наступление". И я правда не знаю, будет ли противник отбивать у нас эту рокаду.
По правилам военной науки, это делать надо. Сейчас в отсутствие шоссейных дорог ВСУ приходится двигаться по грунтам. Этот чернозем слабо проходим для гусеничной техники – в этой жутчайшей распутице вязнет все. Конечно, эту рокаду отбивать надо, потому что снабжение Константиновки, Краматорска и Славянска висит на объездных путях и проселках (это дополнительный крюк в несколько десятков километров), которые будут под угрозой нашего обходного маневра.
Мы же сейчас рассекаем все оборонительные порядки ВСУ.
Практика такого вклинения во вражеские позиции и раздвигания этого плацдарма в разные стороны – это и есть "цветок". Недавно так неожиданно раскрылся "цветок Шевченко". ВСУ попадаются в эту нехитрую военную ловушку.
Согласно военной теории, вам нужно нанести фланговые удары и купировать такой прорыв. Но киевский режим никогда такой практики не показывал. Я вообще не помню, чтобы противник делал такого рода оперативные шаги.
Да, на тактическом уровне можно спорить, у кого эффективнее дроны, но на оперативном уровне Украина проигрывает двух-трех ходовым операциям России. Это недопустимо, если вы хотите свести войну к почетной ничье. И сейчас уже ни о какой ничье речи не идет. Украина действительно подошла к пределу своих военных возможностей. Это видно по динамике ее ситуации с восполнением техникой и живой силой – основного критерия длительной войны, в которую превратилась СВО.
Заботу об оружии и боеприпасах Украина сразу взвалила на чужие плечи. Теперь она ноет по поводу того, что Запад ей что-то невовремя поставляет. А личный состав – это уже забота Украины. И теперь мы видим, что мобилизация живой силы на Украине тоже подошла к своему пределу.
По официальным украинским данным, киевский режим мобилизует около 20 тысяч человек в месяц. Это соотносится с масштабами российского набора контрактников. Учитывая нынешнее население Украины и оборонительные бои – это вроде бы немало. Но по тем же официальным украинским данным, около 17 тысяч человек получили статус СЗЧ (самовольное оставление части). Причем это официальные дела, открытые украинской прокуратурой (первый факт СЗЧ уголовно не наказывается). То есть киевский режим набрал 20 тысяч человек, из которых 17 тысяч тут же утекли в виде дезертиров.
В результате, только по этим данным, пополнение ВСУ составляет всего лишь 3 тысячи человек в месяц. Про потери противника убитыми и ранеными я вообще не говорю. Армия врага начинает физически уменьшатся, а это уже катастрофа.
Если раньше ВСУ держали оборону, медленно отступая, то декабрьская цифра по дезертирам – это приговор для них. Проблема же не просто в том, что кто-то ушел. Это примерно работает так.
Сидит в окопе Грицко. Рядом с ним сидели Тарас и Мыкола. Тарас и Мыкола сбежали, а Грицко думает: "Я что, рыжий что ли? Наверное, мне тоже надо валить". То есть именно "пятисотые" наносят больше морального урона остальным бойцам, чем "двухсотые" (лежат в окопе) и "трехсотые" (лежат в окопах и при этом кричат от боли). "Пятисотый" - это "двести" плюс "триста".
То есть проблема ВСУ не в том, что они потеряли в Донбассе важную рокаду. ВСУ системно и быстро теряют свою боеспособность и веру к победе. В таких условиях государство долго обороняться не может.
И судя по всему, российское командование не будет класть своих солдат ради освобождения территорий. Главная наша задача – морального духа врага. Если враг побежит, его даже уничтожать не потребуется. И мы к этому близки именно в силу деградации украинского тыла и фронта.
Карта СВО
Карта СВО
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
Сергей Полетаев (СВО) - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
9 января, 17:45
Военный эксперт Сергей Полетаев: Россия после Курахово продолжит истощать ВСУ тактическим оппортунизмом Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал сооснователь аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
ЭксклюзивРоссияУкраинаДонбассВооруженные силы УкраиныКурская областьмобилизацияПокровск/Красноармейск
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:16"Полукотёл" ВСУ под Курахово, ЕС прирастает укроскептиками. Итоги 13 января
18:07Почему Россия пока не идёт дальше? О нашей стратегии на фронте и направлениях после Курахово - Литовкин
17:39Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия отрезала Константиновку от Покровска и довела ВСУ до катастрофы
17:21Сийярто: атака ВСУ на объект "Турецкого потока" – покушение на суверенитет
16:01Бахчисарайский мир. Как османская экспансия остановилась в Среднем Поднепровье
15:53Неумолимо приближаются переговоры с США. Когда на Украине начнут делить шкуру еще не убитого медведя
15:13Алексей Арестович*: оппозиция его милости гетмана
15:01В Кремле прокомментировали быстрое присвоение звания Героя России якутскому штурмовику
14:38Победа Милановича. Почему Хорватия не стала Украиной
14:35В Думе РФ предупредили Европу после атаки ВСУ на "Турецкий поток"
14:02Дочь Фарион оценила жизнь матери в гривнах
13:54Литва потратила миллионы евро на дроны для ВСУ - Шакалене
13:30Суд рассмотрит дело коммерсанта, освоившего выделенные Минобороны РФ деньги
13:08"Политкорректность – просто мусор". Киселев о новом стиле в американских международных отношениях
13:01Песков рассказал о российско-украинском обмене пленными
13:00"Слуга" исчезнет, Киев добивает энергетику Европы, Маск против Стармера. Главное на Украине на 13.00
12:56Не вооружён и особо опасен для врагов России. Ко Дню российской печати
12:44Рогов: группировка ВСУ попала в полукотёл западнее Курахово
12:29Знатный сказочник и "украинский шептун" Трампа, которого сравнивают с Берией: кто возглавит ФБР
12:25Армия России освободила Песчаное в ДНР
Лента новостейМолния