https://ukraina.ru/20250113/1060231085.html

Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия отрезала Константиновку от Покровска и довела ВСУ до катастрофы

Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия отрезала Константиновку от Покровска и довела ВСУ до катастрофы - 13.01.2025 Украина.ру

Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия отрезала Константиновку от Покровска и довела ВСУ до катастрофы

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-01-13T17:39

2025-01-13T17:39

2025-01-13T17:45

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россия

украина

донбасс

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курская область

мобилизация

покровск/красноармейск

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Картографический проект LostArmour, который основывается на видеофиксации с мест, подтвердил, что армия России в Донбассе физически перерезала трассу "Покровск-Константиновка" прямо посередине между двумя этими городами. Именно по этой рокадной дороге Украина осуществляет снабжение Славянска/Краматорска из района Днепропетровска. При этом мне трудно сказать, будет ли противник бросаться в яростные контратаки, чтобы отбить у нас эту трассу, оголяя при этом другие участки донбасской дуги.Дело в том, что киевский режим ставит во главу угла политические задачи, полностью игнорируя военную составляющую. Достаточно вспомнить последнее наступление противника на хутор Бердин в Курской области. Все же считали это отвлекающим ударом или обманывающей нас операцией, но с момента этого рывка прошло больше недели и главная операция, которая должна была поменять картину происходящего, так и не началась.Более того, даже если бы у этой операции был какой-то успех, она бы поменяла ситуацию только в политическом плане. Украина могла бы к инаугарации Трампа рассказывать, что у них есть некие территориальные приобретения. А теперь понятно, что это был рывок последней надежды, в котором противник просто сжег батальонно-тактическую группу – одну из немногих, которые у него оставались в резерве.Зато позиции, которые можно было держать достаточно долго и тем самым замедлить эту войну на истощение (те же Курахово и Селидово), ВСУ сдали относительно быстро. Потому что киевский режим между обороной Донбасса и "наступлением" сделал ставку на "наступление". И я правда не знаю, будет ли противник отбивать у нас эту рокаду.По правилам военной науки, это делать надо. Сейчас в отсутствие шоссейных дорог ВСУ приходится двигаться по грунтам. Этот чернозем слабо проходим для гусеничной техники – в этой жутчайшей распутице вязнет все. Конечно, эту рокаду отбивать надо, потому что снабжение Константиновки, Краматорска и Славянска висит на объездных путях и проселках (это дополнительный крюк в несколько десятков километров), которые будут под угрозой нашего обходного маневра.Мы же сейчас рассекаем все оборонительные порядки ВСУ.Практика такого вклинения во вражеские позиции и раздвигания этого плацдарма в разные стороны – это и есть "цветок". Недавно так неожиданно раскрылся "цветок Шевченко". ВСУ попадаются в эту нехитрую военную ловушку.Согласно военной теории, вам нужно нанести фланговые удары и купировать такой прорыв. Но киевский режим никогда такой практики не показывал. Я вообще не помню, чтобы противник делал такого рода оперативные шаги.Да, на тактическом уровне можно спорить, у кого эффективнее дроны, но на оперативном уровне Украина проигрывает двух-трех ходовым операциям России. Это недопустимо, если вы хотите свести войну к почетной ничье. И сейчас уже ни о какой ничье речи не идет. Украина действительно подошла к пределу своих военных возможностей. Это видно по динамике ее ситуации с восполнением техникой и живой силой – основного критерия длительной войны, в которую превратилась СВО.Заботу об оружии и боеприпасах Украина сразу взвалила на чужие плечи. Теперь она ноет по поводу того, что Запад ей что-то невовремя поставляет. А личный состав – это уже забота Украины. И теперь мы видим, что мобилизация живой силы на Украине тоже подошла к своему пределу.По официальным украинским данным, киевский режим мобилизует около 20 тысяч человек в месяц. Это соотносится с масштабами российского набора контрактников. Учитывая нынешнее население Украины и оборонительные бои – это вроде бы немало. Но по тем же официальным украинским данным, около 17 тысяч человек получили статус СЗЧ (самовольное оставление части). Причем это официальные дела, открытые украинской прокуратурой (первый факт СЗЧ уголовно не наказывается). То есть киевский режим набрал 20 тысяч человек, из которых 17 тысяч тут же утекли в виде дезертиров.В результате, только по этим данным, пополнение ВСУ составляет всего лишь 3 тысячи человек в месяц. Про потери противника убитыми и ранеными я вообще не говорю. Армия врага начинает физически уменьшатся, а это уже катастрофа.Если раньше ВСУ держали оборону, медленно отступая, то декабрьская цифра по дезертирам – это приговор для них. Проблема же не просто в том, что кто-то ушел. Это примерно работает так.Сидит в окопе Грицко. Рядом с ним сидели Тарас и Мыкола. Тарас и Мыкола сбежали, а Грицко думает: "Я что, рыжий что ли? Наверное, мне тоже надо валить". То есть именно "пятисотые" наносят больше морального урона остальным бойцам, чем "двухсотые" (лежат в окопе) и "трехсотые" (лежат в окопах и при этом кричат от боли). "Пятисотый" - это "двести" плюс "триста".То есть проблема ВСУ не в том, что они потеряли в Донбассе важную рокаду. ВСУ системно и быстро теряют свою боеспособность и веру к победе. В таких условиях государство долго обороняться не может.И судя по всему, российское командование не будет класть своих солдат ради освобождения территорий. Главная наша задача – морального духа врага. Если враг побежит, его даже уничтожать не потребуется. И мы к этому близки именно в силу деградации украинского тыла и фронта.

https://ukraina.ru/20220305/1033447461.html

https://ukraina.ru/20250109/1060165842.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

эксклюзив, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, курская область, мобилизация, покровск/красноармейск