Рогов: группировка ВСУ попала в полукотёл западнее Курахово - 13.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250113/1060224178.html
Рогов: группировка ВСУ попала в полукотёл западнее Курахово
Рогов: группировка ВСУ попала в полукотёл западнее Курахово - 13.01.2025 Украина.ру
Рогов: группировка ВСУ попала в полукотёл западнее Курахово
В окружении с трёх сторон находится группировка украинской армии в районе села Дачное западнее города Курахово (ДНР). Об этом 13 января заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
2025-01-13T12:44
2025-01-13T12:44
новости
россия
курахово
донецкая народная республика
владимир рогов
вооруженные силы украины
сво
днр
окружение
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/09/1060152605_0:44:1350:803_1920x0_80_0_0_167f81100248b5093597d2f2f76990d3.jpg
"Враг в районе Дачного попал, по сути, в полукотел. Дачное уже окружено с трех сторон, сейчас от Шевченко и Сухих Ялов идет продвижение друг к другу подразделений наших войск, после чего котел захлопнется. Речь идет как минимум о более чем тысяче боевиков ВСУ, которые в этой части еще точно остаются", - заявил Рогов.Издание РИА "Новости" напомнило, что Минобороны России сообщало 6 января о взятии российскими войсками под контроль Курахово – крупного населённого пункта в юго-западной части Донбасса. Город имеет важное оперативное значение. Он расположен в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска)..Тем временем: Армия России освободила Песчаное в ДНР
россия
курахово
донецкая народная республика
днр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/09/1060152605_111:0:1239:846_1920x0_80_0_0_3533c94bac80f82e2a40fda026646fc9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, курахово, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины, сво, днр, окружение, всу
Новости, Россия, Курахово, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, СВО, ДНР, окружение, ВСУ

Рогов: группировка ВСУ попала в полукотёл западнее Курахово

12:44 13.01.2025
 
© РИА Новости . Мария Марикян
- РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости . Мария Марикян
Читать в
ДзенTelegram
В окружении с трёх сторон находится группировка украинской армии в районе села Дачное западнее города Курахово (ДНР). Об этом 13 января заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Враг в районе Дачного попал, по сути, в полукотел. Дачное уже окружено с трех сторон, сейчас от Шевченко и Сухих Ялов идет продвижение друг к другу подразделений наших войск, после чего котел захлопнется. Речь идет как минимум о более чем тысяче боевиков ВСУ, которые в этой части еще точно остаются", - заявил Рогов.
Издание РИА "Новости" напомнило, что Минобороны России сообщало 6 января о взятии российскими войсками под контроль Курахово – крупного населённого пункта в юго-западной части Донбасса. Город имеет важное оперативное значение. Он расположен в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска)..
Тем временем: Армия России освободила Песчаное в ДНР
 
НовостиРоссияКураховоДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговВооруженные силы УкраиныСВОДНРокружениеВСУ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:01Песков рассказал о российско-украинском обмене пленными
13:00"Слуга" исчезнет, Киев добивает энергетику Европы, Маск против Стармера. Главное на Украине на 13.00
12:56Не вооружён и особо опасен для врагов России. Ко Дню российской печати
12:44Рогов: группировка ВСУ попала в полукотёл западнее Курахово
12:29Знатный сказочник и "украинский шептун" Трампа, которого сравнивают с Берией: кто возглавит ФБР
12:25Армия России освободила Песчаное в ДНР
12:17Форсирование Днепра и другие ближайшие цели России: "Араб" о фронте, Трампе, Украине и Приднестровье
12:15Медведчук рассказал, что не понимает "команда людоедов под руководством Зеленского"
12:02Ростислав Ищенко: Если Украина прекратит транзит российской нефти, от нее не останется даже названия
11:18Медведев оценил "начало активностей команды Трампа на украинском треке"
10:42Украинские БПЛА атаковали компрессорную станцию "Турецкого потока"
10:30Группа украинских пограничников сдалась в российский плен
10:09Задержанных в ЛНР боевиков батальона "Айдар"* осудили на 18 лет
10:08Это другое: Кулеба, нападавший на уклонистов, признался, что отговорил сына служить в ВСУ
09:38Армия России наступает северо-западней Курахово и южнее Времевки - Рогов
09:21Подполье сообщило о перемещении ВСУ в Николаевской и Херсонской областях
09:14Главное за ночь 13 января
09:05Европа спорит о месте встречи Путина и Трампа, Зеленский решил тушить США. Главное на утро 13 января
08:07Дело о Голодоморе: институционализация русофобии
07:10Мы не прикрыты с севера. Николай Доронин о борьбе России и США в Арктике после Украины
Лента новостейМолния