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Рогов: группировка ВСУ попала в полукотёл западнее Курахово
Рогов: группировка ВСУ попала в полукотёл западнее Курахово - 13.01.2025 Украина.ру
Рогов: группировка ВСУ попала в полукотёл западнее Курахово
В окружении с трёх сторон находится группировка украинской армии в районе села Дачное западнее города Курахово (ДНР). Об этом 13 января заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
2025-01-13T12:44
2025-01-13T12:44
2025-01-13T12:44
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"Враг в районе Дачного попал, по сути, в полукотел. Дачное уже окружено с трех сторон, сейчас от Шевченко и Сухих Ялов идет продвижение друг к другу подразделений наших войск, после чего котел захлопнется. Речь идет как минимум о более чем тысяче боевиков ВСУ, которые в этой части еще точно остаются", - заявил Рогов.Издание РИА "Новости" напомнило, что Минобороны России сообщало 6 января о взятии российскими войсками под контроль Курахово – крупного населённого пункта в юго-западной части Донбасса. Город имеет важное оперативное значение. Он расположен в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска)..Тем временем: Армия России освободила Песчаное в ДНР
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новости, россия, курахово, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины, сво, днр, окружение, всу
Новости, Россия, Курахово, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, СВО, ДНР, окружение, ВСУ
Рогов: группировка ВСУ попала в полукотёл западнее Курахово
В окружении с трёх сторон находится группировка украинской армии в районе села Дачное западнее города Курахово (ДНР). Об этом 13 января заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.