https://ukraina.ru/20250113/1060226927.html
Дочь Фарион оценила жизнь матери в гривнах
Дочь Фарион оценила жизнь матери в гривнах - 13.01.2025 Украина.ру
Дочь Фарион оценила жизнь матери в гривнах
Дочь нацистки и экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион София Семчишина потребовала от Вячеслава Зинченко, обвиняемого в убийстве ее матери, компенсацию в размере 15 миллионов гривен (чуть больше 36 миллионов рублей). Об этом 13 января сообщило издание "Страна.ua"
2025-01-13T14:02
2025-01-13T14:02
2025-01-13T14:03
новости
украина
ирина фарион
верховная рада
игорь клименко
нацизм
нацисты
убийство
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В июле на 60-летнюю Фарион было совершено покушение: неизвестный выстрелил ей в висок, через несколько часов после ранения экс-депутат умерла в больнице. Часть камер на месте покушения на Фарион не работала. Гава МВД Игорь Клименко объяснил это плановым отключением света.Чуть позже полиция задержала по этому делу 18-летнего Вячеслава Зинченко. Следователи пришли к выводу, что он убил Фарион на фоне национальной нетерпимости."По мнению злоумышленника, своими действиями она раскалывала народное единство – из-за этого у него возник умысел на убийство общественного деятеля", - заявили в украинской полиции.Зинченко предъявлены две статьи: умышленное убийство по мотивам национальной нетерпимости и незаконное обращение с оружием. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Сам Зинченко свою вину отрицает.Ирина Фарион считалась ультрарадикалом даже по меркам украинского национализма. Политик отличалась крайне русофобскими заявлениями и непримиримой позицией к русскому языку и всему, что связано с Россией.Например, националистка хвасталась, что ее внук бьет русскоязычных сверстников в детском саду. Также она призывала "поставить к стенке" всех русскоязычных граждан Украины.Все это сходило ей с рук, до тех пор, пока осенью прошлого года она не заявила, что русскоязычные вэсэушники не достойны называться украинцами и даже жить. В ответ замкомандира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, он же экс-командир полка "Азов"* Максим Жорин заявил, что Фарион "нужно заняться"."Привет, старая": на заявление Фарион Залужному ответил экс-командир "Азова"*В ноябре прошлого года СБУ возбудила в отношении Фарион уголовное дело по четырем статьям, а позже экс-депутата уволили с должности преподавателя Львовской политехники.Интересно, что русофобские взгляды, по крайней мере публично, Фарион исповедовала не всегда. В советское время украинская националистка состояла в комсомоле, после и в КПСС. В одной из характеристик для приема в партию сказано, что Фарион поощряла изучение русского языка среди иностранных студентов.Подробности - в материале За что боролась на и напоролась: украинские следователи озвучили мотив убийства Фарион.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, ирина фарион, верховная рада, игорь клименко, нацизм, нацисты, убийство
Новости, Украина, Ирина Фарион, Верховная Рада, Игорь Клименко, нацизм, нацисты, убийство
Дочь Фарион оценила жизнь матери в гривнах
14:02 13.01.2025 (обновлено: 14:03 13.01.2025)
Дочь нацистки и экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион София Семчишина потребовала от Вячеслава Зинченко, обвиняемого в убийстве ее матери, компенсацию в размере 15 миллионов гривен (чуть больше 36 миллионов рублей). Об этом 13 января сообщило издание "Страна.ua"
В июле на 60-летнюю Фарион было совершено покушение: неизвестный выстрелил ей в висок, через несколько часов после ранения экс-депутат умерла в больнице. Часть камер на месте покушения на Фарион не работала. Гава МВД Игорь Клименко
объяснил это плановым отключением света.
Чуть позже полиция задержала по этому делу 18-летнего Вячеслава Зинченко. Следователи пришли к выводу, что он убил Фарион на фоне национальной нетерпимости.
"По мнению злоумышленника, своими действиями она раскалывала народное единство – из-за этого у него возник умысел на убийство общественного деятеля", - заявили в украинской полиции.
Зинченко предъявлены две статьи: умышленное убийство по мотивам национальной нетерпимости и незаконное обращение с оружием. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Сам Зинченко свою вину отрицает.
Ирина Фарион
считалась ультрарадикалом даже по меркам украинского национализма. Политик отличалась крайне русофобскими заявлениями и непримиримой позицией к русскому языку и всему, что связано с Россией
.
Например, националистка хвасталась, что ее внук бьет русскоязычных сверстников в детском саду. Также она призывала "поставить к стенке" всех русскоязычных граждан Украины
.
Все это сходило ей с рук, до тех пор, пока осенью прошлого года она не заявила, что русскоязычные вэсэушники не достойны называться украинцами и даже жить. В ответ замкомандира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ
, он же экс-командир полка "Азов
"* Максим Жорин заявил, что Фарион "нужно заняться".
В ноябре прошлого года СБУ
возбудила в отношении Фарион уголовное дело по четырем статьям, а позже экс-депутата уволили с должности преподавателя Львовской политехники.
Интересно, что русофобские взгляды, по крайней мере публично, Фарион исповедовала не всегда. В советское время украинская националистка состояла в комсомоле, после и в КПСС. В одной из характеристик для приема в партию сказано, что Фарион поощряла изучение русского языка среди иностранных студентов.