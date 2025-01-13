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Дочь Фарион оценила жизнь матери в гривнах

Дочь Фарион оценила жизнь матери в гривнах - 13.01.2025 Украина.ру

Дочь Фарион оценила жизнь матери в гривнах

Дочь нацистки и экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион София Семчишина потребовала от Вячеслава Зинченко, обвиняемого в убийстве ее матери, компенсацию в размере 15 миллионов гривен (чуть больше 36 миллионов рублей). Об этом 13 января сообщило издание "Страна.ua"

2025-01-13T14:02

2025-01-13T14:02

2025-01-13T14:03

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В июле на 60-летнюю Фарион было совершено покушение: неизвестный выстрелил ей в висок, через несколько часов после ранения экс-депутат умерла в больнице. Часть камер на месте покушения на Фарион не работала. Гава МВД Игорь Клименко объяснил это плановым отключением света.Чуть позже полиция задержала по этому делу 18-летнего Вячеслава Зинченко. Следователи пришли к выводу, что он убил Фарион на фоне национальной нетерпимости."По мнению злоумышленника, своими действиями она раскалывала народное единство – из-за этого у него возник умысел на убийство общественного деятеля", - заявили в украинской полиции.Зинченко предъявлены две статьи: умышленное убийство по мотивам национальной нетерпимости и незаконное обращение с оружием. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Сам Зинченко свою вину отрицает.Ирина Фарион считалась ультрарадикалом даже по меркам украинского национализма. Политик отличалась крайне русофобскими заявлениями и непримиримой позицией к русскому языку и всему, что связано с Россией.Например, националистка хвасталась, что ее внук бьет русскоязычных сверстников в детском саду. Также она призывала "поставить к стенке" всех русскоязычных граждан Украины.Все это сходило ей с рук, до тех пор, пока осенью прошлого года она не заявила, что русскоязычные вэсэушники не достойны называться украинцами и даже жить. В ответ замкомандира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, он же экс-командир полка "Азов"* Максим Жорин заявил, что Фарион "нужно заняться"."Привет, старая": на заявление Фарион Залужному ответил экс-командир "Азова"*В ноябре прошлого года СБУ возбудила в отношении Фарион уголовное дело по четырем статьям, а позже экс-депутата уволили с должности преподавателя Львовской политехники.Интересно, что русофобские взгляды, по крайней мере публично, Фарион исповедовала не всегда. В советское время украинская националистка состояла в комсомоле, после и в КПСС. В одной из характеристик для приема в партию сказано, что Фарион поощряла изучение русского языка среди иностранных студентов.Подробности - в материале За что боролась на и напоролась: украинские следователи озвучили мотив убийства Фарион.

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новости, украина, ирина фарион, верховная рада, игорь клименко, нацизм, нацисты, убийство