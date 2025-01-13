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Армия России освободила Песчаное в ДНР

Армия России освободила Песчаное в ДНР - 13.01.2025 Украина.ру

Армия России освободила Песчаное в ДНР

Подразделения российской войсковой группировки "Центр" освободили населённый пункт Песчаное в ДНР. Об этом 13 января сообщило Минобороны РФ.

2025-01-13T12:25

2025-01-13T12:25

2025-01-13T12:25

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"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Песчаное Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.При этом было нанесено поражение живой силе и технике восьми механизированных бригад ВСУ и двух бригад Нацгвардии в районах населённых пунктов Дзержинск, Щербиновка, Димитров, Воздвиженка, Лысовка, Нововасилевка, Петропавловка и Новоелизаветовка (ДНР)."Противник потерял свыше 615 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая бронетранспортеры М113 производства США, VAB производства Франции и бронеавтомобиль "MaxxPro" американского производства", - констатировали в Минобороны России.Там также учли среди потерь ВСУ уничтоженными девять орудий полевой артиллерии. В их числе 155-мм САУ Braveheart британского производства и 155-мм гаубица М777 производства США.Также в новостях на эту тему: Медведчук рассказал, что не понимает "команда людоедов под руководством Зеленского"

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