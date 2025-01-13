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Армия России освободила Песчаное в ДНР
Армия России освободила Песчаное в ДНР - 13.01.2025 Украина.ру
Армия России освободила Песчаное в ДНР
Подразделения российской войсковой группировки "Центр" освободили населённый пункт Песчаное в ДНР. Об этом 13 января сообщило Минобороны РФ.
2025-01-13T12:25
2025-01-13T12:25
2025-01-13T12:25
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"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Песчаное Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.При этом было нанесено поражение живой силе и технике восьми механизированных бригад ВСУ и двух бригад Нацгвардии в районах населённых пунктов Дзержинск, Щербиновка, Димитров, Воздвиженка, Лысовка, Нововасилевка, Петропавловка и Новоелизаветовка (ДНР)."Противник потерял свыше 615 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая бронетранспортеры М113 производства США, VAB производства Франции и бронеавтомобиль "MaxxPro" американского производства", - констатировали в Минобороны России.Там также учли среди потерь ВСУ уничтоженными девять орудий полевой артиллерии. В их числе 155-мм САУ Braveheart британского производства и 155-мм гаубица М777 производства США.Также в новостях на эту тему: Медведчук рассказал, что не понимает "команда людоедов под руководством Зеленского"
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, донецкая народная республика, сша, вооруженные силы украины, нацгвардия, всу, потери всу, сво, днр, донбасс, минобороны рф, сводка, новые регионы
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, США, Вооруженные силы Украины, Нацгвардия, ВСУ, потери ВСУ, СВО, ДНР, Донбасс, Минобороны РФ, сводка, Новые регионы
Армия России освободила Песчаное в ДНР
Подразделения российской войсковой группировки "Центр" освободили населённый пункт Песчаное в ДНР. Об этом 13 января сообщило Минобороны РФ.