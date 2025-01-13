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Песков рассказал о российско-украинском обмене пленными
Песков рассказал о российско-украинском обмене пленными - 13.01.2025 Украина.ру
Песков рассказал о российско-украинском обмене пленными
Российско-украинский процесс обмена пленными продолжается. Об этом 13 января заявил журналистам пресс-секретарь президента российского лидера Дмитрий Песков.
2025-01-13T13:01
2025-01-13T13:01
2025-01-13T13:01
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"Мы продолжаем процесс обсуждения возможных обменов. Мы заинтересованы в этом. Процесс идет не легко, но для нас важна жизнь каждого нашего военного, который находится в плену. Эта работа будет продолжена", - сказал пресс-секретарь президента России.Тем временем стало известно о полуокружении тысячной группировки ВСУ в ДНР. Подробности в публикации Рогов: группировка ВСУ попала в полукотёл западнее КураховоТакже в новостях: Группа украинских пограничников сдалась в российский плен
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, донецкая народная республика, курахово, дмитрий песков, вооруженные силы украины, всу, обмен пленными, сво
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Курахово, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, ВСУ, обмен пленными, СВО
Песков рассказал о российско-украинском обмене пленными
Российско-украинский процесс обмена пленными продолжается. Об этом 13 января заявил журналистам пресс-секретарь президента российского лидера Дмитрий Песков.