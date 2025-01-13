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Песков рассказал о российско-украинском обмене пленными

Песков рассказал о российско-украинском обмене пленными - 13.01.2025 Украина.ру

Песков рассказал о российско-украинском обмене пленными

Российско-украинский процесс обмена пленными продолжается. Об этом 13 января заявил журналистам пресс-секретарь президента российского лидера Дмитрий Песков.

2025-01-13T13:01

2025-01-13T13:01

2025-01-13T13:01

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обмен пленными

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"Мы продолжаем процесс обсуждения возможных обменов. Мы заинтересованы в этом. Процесс идет не легко, но для нас важна жизнь каждого нашего военного, который находится в плену. Эта работа будет продолжена", - сказал пресс-секретарь президента России.Тем временем стало известно о полуокружении тысячной группировки ВСУ в ДНР. Подробности в публикации Рогов: группировка ВСУ попала в полукотёл западнее КураховоТакже в новостях: Группа украинских пограничников сдалась в российский плен

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, донецкая народная республика, курахово, дмитрий песков, вооруженные силы украины, всу, обмен пленными, сво