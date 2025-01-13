Песков рассказал о российско-украинском обмене пленными - 13.01.2025 Украина.ру
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Песков рассказал о российско-украинском обмене пленными
Песков рассказал о российско-украинском обмене пленными - 13.01.2025 Украина.ру
Песков рассказал о российско-украинском обмене пленными
Российско-украинский процесс обмена пленными продолжается. Об этом 13 января заявил журналистам пресс-секретарь президента российского лидера Дмитрий Песков.
2025-01-13T13:01
2025-01-13T13:01
новости
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донецкая народная республика
курахово
дмитрий песков
вооруженные силы украины
всу
обмен пленными
сво
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"Мы продолжаем процесс обсуждения возможных обменов. Мы заинтересованы в этом. Процесс идет не легко, но для нас важна жизнь каждого нашего военного, который находится в плену. Эта работа будет продолжена", - сказал пресс-секретарь президента России.Тем временем стало известно о полуокружении тысячной группировки ВСУ в ДНР. Подробности в публикации Рогов: группировка ВСУ попала в полукотёл западнее КураховоТакже в новостях: Группа украинских пограничников сдалась в российский плен
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новости, россия, донецкая народная республика, курахово, дмитрий песков, вооруженные силы украины, всу, обмен пленными, сво
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Курахово, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, ВСУ, обмен пленными, СВО

Песков рассказал о российско-украинском обмене пленными

13:01 13.01.2025
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Российско-украинский процесс обмена пленными продолжается. Об этом 13 января заявил журналистам пресс-секретарь президента российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы продолжаем процесс обсуждения возможных обменов. Мы заинтересованы в этом. Процесс идет не легко, но для нас важна жизнь каждого нашего военного, который находится в плену. Эта работа будет продолжена", - сказал пресс-секретарь президента России.
Тем временем стало известно о полуокружении тысячной группировки ВСУ в ДНР. Подробности в публикации Рогов: группировка ВСУ попала в полукотёл западнее Курахово
Также в новостях: Группа украинских пограничников сдалась в российский плен
 
НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаКураховоДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВСУобмен пленнымиСВО
 
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