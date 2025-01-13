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Подполье сообщило о перемещении ВСУ в Николаевской и Херсонской областях

Подполье сообщило о перемещении ВСУ в Николаевской и Херсонской областях - 13.01.2025 Украина.ру

Подполье сообщило о перемещении ВСУ в Николаевской и Херсонской областях

В прибрежной зоне Николаевской и Херсонской областей активно перемещаются войска украинской армии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

2025-01-13T09:21

2025-01-13T09:21

2025-01-13T09:34

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"Что касается Николаева, там видно большое перемещение военных и техники, подвоз БК и дронов, в том числе водных. Движение идет не только по трассе, но и по реке Южный Буг. Буквально вчера, с наступлением темноты, несколько моторных лодок со стороны Николаева прошли в сторону Галициново, к утру они вернулись в Николаев", — сообщил Лебедев.Он также отметил, что по сообщениям николаевцев отмечено большое скопление военных в Галициново, Лупарево и Лиманах — это подготовленные профессиональные военные с хорошей технической базой.В микрорайоне Октябрьское на южной стороне Николаева ежедневно перемещается небольшими партиями военная техника, автобусы с военнослужащими, пикапы с установленными турелями в кузове, авто, буксирующие военные лодки - в том числе резиновые производства стран НАТО, сообщил Лебедев.По его словам, много военнослужащих заселяются в сёлах Прибугское, Широкая Балка (херсонская), Правдино, Александровка. Они заселяют брошенные дома самостоятельно, занимают школы, детские сады и административные здания. В посадках Александровского заказника Херсонской области напротив Кинбурнской косы через Днепровский лиман замечена новая замаскированная бронированная военная техника, а также проживающая в палатках группировка военных.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Европа спорит о месте встречи Путина и Трампа, Зеленский решил тушить США. Главное на утро 13 января

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новости, херсонская область, николаев, октябрьский, вооруженные силы украины, нато, всу, сво