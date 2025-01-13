https://ukraina.ru/20250113/1060218362.html
Подполье сообщило о перемещении ВСУ в Николаевской и Херсонской областях
Подполье сообщило о перемещении ВСУ в Николаевской и Херсонской областях - 13.01.2025 Украина.ру
Подполье сообщило о перемещении ВСУ в Николаевской и Херсонской областях
В прибрежной зоне Николаевской и Херсонской областей активно перемещаются войска украинской армии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
2025-01-13T09:21
2025-01-13T09:21
2025-01-13T09:34
новости
херсонская область
николаев
октябрьский
вооруженные силы украины
нато
всу
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102221/69/1022216941_0:258:1735:1233_1920x0_80_0_0_a95e1d028f4f3bac9db01ed53cb546e9.jpg
"Что касается Николаева, там видно большое перемещение военных и техники, подвоз БК и дронов, в том числе водных. Движение идет не только по трассе, но и по реке Южный Буг. Буквально вчера, с наступлением темноты, несколько моторных лодок со стороны Николаева прошли в сторону Галициново, к утру они вернулись в Николаев", — сообщил Лебедев.Он также отметил, что по сообщениям николаевцев отмечено большое скопление военных в Галициново, Лупарево и Лиманах — это подготовленные профессиональные военные с хорошей технической базой.В микрорайоне Октябрьское на южной стороне Николаева ежедневно перемещается небольшими партиями военная техника, автобусы с военнослужащими, пикапы с установленными турелями в кузове, авто, буксирующие военные лодки - в том числе резиновые производства стран НАТО, сообщил Лебедев.По его словам, много военнослужащих заселяются в сёлах Прибугское, Широкая Балка (херсонская), Правдино, Александровка. Они заселяют брошенные дома самостоятельно, занимают школы, детские сады и административные здания. В посадках Александровского заказника Херсонской области напротив Кинбурнской косы через Днепровский лиман замечена новая замаскированная бронированная военная техника, а также проживающая в палатках группировка военных.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Европа спорит о месте встречи Путина и Трампа, Зеленский решил тушить США. Главное на утро 13 января
херсонская область
николаев
октябрьский
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102221/69/1022216941_0:0:1733:1300_1920x0_80_0_0_7ca2f47336f49da0a58a66421b7eb330.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсонская область, николаев, октябрьский, вооруженные силы украины, нато, всу, сво
Новости, Херсонская область, Николаев, Октябрьский, Вооруженные силы Украины, НАТО, ВСУ, СВО
Подполье сообщило о перемещении ВСУ в Николаевской и Херсонской областях
09:21 13.01.2025 (обновлено: 09:34 13.01.2025)
В прибрежной зоне Николаевской и Херсонской областей активно перемещаются войска украинской армии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
"Что касается Николаева, там видно большое перемещение военных и техники, подвоз БК и дронов, в том числе водных. Движение идет не только по трассе, но и по реке Южный Буг. Буквально вчера, с наступлением темноты, несколько моторных лодок со стороны Николаева прошли в сторону Галициново, к утру они вернулись в Николаев", — сообщил Лебедев.
Он также отметил, что по сообщениям николаевцев отмечено большое скопление военных в Галициново, Лупарево и Лиманах — это подготовленные профессиональные военные с хорошей технической базой.
В микрорайоне Октябрьское
на южной стороне Николаева ежедневно перемещается небольшими партиями военная техника, автобусы с военнослужащими, пикапы с установленными турелями в кузове, авто, буксирующие военные лодки - в том числе резиновые производства стран НАТО
, сообщил Лебедев.
По его словам, много военнослужащих заселяются в сёлах Прибугское, Широкая Балка (херсонская), Правдино, Александровка. Они заселяют брошенные дома самостоятельно, занимают школы, детские сады и административные здания. В посадках Александровского заказника Херсонской области напротив Кинбурнской косы через Днепровский лиман замечена новая замаскированная бронированная военная техника, а также проживающая в палатках группировка военных.