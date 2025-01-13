Подполье сообщило о перемещении ВСУ в Николаевской и Херсонской областях - 13.01.2025 Украина.ру
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Подполье сообщило о перемещении ВСУ в Николаевской и Херсонской областях
Подполье сообщило о перемещении ВСУ в Николаевской и Херсонской областях - 13.01.2025 Украина.ру
Подполье сообщило о перемещении ВСУ в Николаевской и Херсонской областях
В прибрежной зоне Николаевской и Херсонской областей активно перемещаются войска украинской армии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
2025-01-13T09:21
2025-01-13T09:34
новости
херсонская область
николаев
октябрьский
вооруженные силы украины
нато
всу
сво
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"Что касается Николаева, там видно большое перемещение военных и техники, подвоз БК и дронов, в том числе водных. Движение идет не только по трассе, но и по реке Южный Буг. Буквально вчера, с наступлением темноты, несколько моторных лодок со стороны Николаева прошли в сторону Галициново, к утру они вернулись в Николаев", — сообщил Лебедев.Он также отметил, что по сообщениям николаевцев отмечено большое скопление военных в Галициново, Лупарево и Лиманах — это подготовленные профессиональные военные с хорошей технической базой.В микрорайоне Октябрьское на южной стороне Николаева ежедневно перемещается небольшими партиями военная техника, автобусы с военнослужащими, пикапы с установленными турелями в кузове, авто, буксирующие военные лодки - в том числе резиновые производства стран НАТО, сообщил Лебедев.По его словам, много военнослужащих заселяются в сёлах Прибугское, Широкая Балка (херсонская), Правдино, Александровка. Они заселяют брошенные дома самостоятельно, занимают школы, детские сады и административные здания. В посадках Александровского заказника Херсонской области напротив Кинбурнской косы через Днепровский лиман замечена новая замаскированная бронированная военная техника, а также проживающая в палатках группировка военных.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Европа спорит о месте встречи Путина и Трампа, Зеленский решил тушить США. Главное на утро 13 января
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новости, херсонская область, николаев, октябрьский, вооруженные силы украины, нато, всу, сво
Новости, Херсонская область, Николаев, Октябрьский, Вооруженные силы Украины, НАТО, ВСУ, СВО

Подполье сообщило о перемещении ВСУ в Николаевской и Херсонской областях

09:21 13.01.2025 (обновлено: 09:34 13.01.2025)
 
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© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони України
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В прибрежной зоне Николаевской и Херсонской областей активно перемещаются войска украинской армии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
"Что касается Николаева, там видно большое перемещение военных и техники, подвоз БК и дронов, в том числе водных. Движение идет не только по трассе, но и по реке Южный Буг. Буквально вчера, с наступлением темноты, несколько моторных лодок со стороны Николаева прошли в сторону Галициново, к утру они вернулись в Николаев", — сообщил Лебедев.
Он также отметил, что по сообщениям николаевцев отмечено большое скопление военных в Галициново, Лупарево и Лиманах — это подготовленные профессиональные военные с хорошей технической базой.
В микрорайоне Октябрьское на южной стороне Николаева ежедневно перемещается небольшими партиями военная техника, автобусы с военнослужащими, пикапы с установленными турелями в кузове, авто, буксирующие военные лодки - в том числе резиновые производства стран НАТО, сообщил Лебедев.
По его словам, много военнослужащих заселяются в сёлах Прибугское, Широкая Балка (херсонская), Правдино, Александровка. Они заселяют брошенные дома самостоятельно, занимают школы, детские сады и административные здания. В посадках Александровского заказника Херсонской области напротив Кинбурнской косы через Днепровский лиман замечена новая замаскированная бронированная военная техника, а также проживающая в палатках группировка военных.
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Европа спорит о месте встречи Путина и Трампа, Зеленский решил тушить США. Главное на утро 13 января
 
НовостиХерсонская областьНиколаевОктябрьскийВооруженные силы УкраиныНАТОВСУСВО
 
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