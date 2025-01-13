https://ukraina.ru/20250113/1060223679.html

Не вооружён и особо опасен для врагов России. Ко Дню российской печати

Не вооружён и особо опасен для врагов России. Ко Дню российской печати - 13.01.2025 Украина.ру

Не вооружён и особо опасен для врагов России. Ко Дню российской печати

В понедельник, 13 января, отмечается День российской печати. Работа журналистов в зоне спецоперации на Украине в очередной раз доказывает, что их профессия – по-прежнему одна из самых опасных в мире

2025-01-13T12:56

2025-01-13T12:56

2025-01-13T12:56

эксклюзив

россия

украина

михаил мишустин

журналисты

военкор

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Информационная и национальная безопасностьНакануне праздника, премьер-министр Михаил Мишустин вручил журналистам премии правительства России за 2024 год.В своем вступительном слове он напомнил, что этот праздник приурочен к выходу 2 января 1703 года первой российской печатной газеты "Ведомости", которая была создана по указу Петра I."Конечно, современные медиа очень отличаются от своих предшественников, однако многие традиции отечественной журналистики были заложены именно тогда. И среди них – искренний интерес к происходящим событиям, внимание к деталям, преданность своей стране", - отметил глава правительства.По предложению президента Владимира Путина, продолжил он, нынешний год объявлен Годом защитника Отечества, материалы российских журналистов – "живая хроника текущих событий, важная часть современной истории". Мишустин подчеркнул, что российские военные корреспонденты вносят весомый вклад в формирование информационной безопасности страны.По его словам, именно журналисты обеспечивают не только информационную, но и национальную безопасность, опровергают фейки, продолжают отстаивать позиции России.Среди награжденных правительственной премией – четверо сотрудников медиагруппы "Россия сегодня", которые, по словам премьера, обладают "большим опытом и мастерством"."Это уроженец Донецка Юрий Войткевич, он освещал события в Донбассе с самого начала. Под артиллерийским огнем в Мариуполе передавал оперативные материалы и его коллега – Андрей Казаков. Одним из первых фотожурналистов побывал в освобожденной Авдеевке в Донецкой Народной Республике Станислав Красильников. А Мария Марикян помогала беженцам в Курской области", - рассказал Мишустин.Помимо военкоров, он отдельно отметил работников СМИ в приграничных с Украиной российских регионах."Серьезнейшая нагрузка сейчас и у журналистов приграничных субъектов Российской Федерации. Они не просто ездят в командировки, а фактически живут в прифронтовых условиях. И порой оказываются посреди боевых действий", - сказал Мишустин.Именно так, при выполнении профессионального долга осенью прошлого года погибла главный редактор "Народной газеты" Большесолдатского района Курской области Юлия Кузнецова, добавил глава правительства. Журналистка вывозила архивные материалы издания на служебной машине, когда автомобиль был атакован украинским беспилотником. Решением президента страны Кузнецова посмертно была удостоена Ордена Мужества.Убийства и покушенияПомимо Кузнецовой, в списке погибших на Украине или в результате ее атак на российские регионы значатся более 30 журналистов. Этот отсчет идет с 2014 года, когда появились первые погибшие в зоне конфликта работники средств массовой информации.Среди них – фотокорреспондент "Россия сегодня" Андрей Стенин. Шестого августа 2014-го вместе с двумя коллегами-военкорами он находился в колонне, которую атаковали украинские военные в районе населенного пункта Снежное в ДНР.После начала СВО список погибших в результате действий украинской армии военных журналистов пополнился новыми именами.Последним из них на сегодняшний день является внештатный военкор "Известий" Александр Мартемьянов, погибший 4 января этого года. ВСУ снова атаковали гражданский автомобиль дроном, на этот раз на трассе Донецк-Горловка. Журналист от полученных ранений скончался мгновенно. В машине помимо него находились еще журналист РИА Новости, а также два корреспондента издания "Блокнот Донецк", они остались живы."Сознательное убийство российских журналистов — очередное жестокое преступление в череде кровавых злодеяний режима [Владимира] Зеленского, в открытую прибегающего к террористическим методам для ликвидации своих идеологических оппонентов", - прокомментировала у себя в телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Среди тех корреспондентов, которые стали жертвами украинской армии и спецслужб – военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, журналист телеканала "Россия-24" Борис Максудов, военкор "Известий" Семен Еремин, журналист НТВ Валерий Кожин и др.Одними из самых громких в этом ряду были убийства журналистки и политолога Дарьи Дугиной, а также военкора Владлена Татарского, который принимал участие в СВО в качестве добровольца. Оба они погибли в результате терактов – автомобиль, за рулем которого была Дугина был взорван в Подмосковье 20 августа 2022 года, а Татарский погиб в результате взрыва во время своего выступления в одном из кафе Санкт-Петербурга 2 апреля 2023 года.Гибель Дугиной и Татарского показала, что в опасности находятся не только те журналисты, которые работают вблизи линии фронта и ежедневно рискуют жизнью, но и те работники СМИ, которые выполняют свой профессиональный долг вдали от артиллерийской канонады.В 2022 году ФСБ задержала группу неонацистов, которые по заданию украинских спецслужб готовили убийство телеведущего Владимира Соловьева, которого хотели взорвать в его автомобиле. Отмечалось, что среди потенциальных объектов для покушения ими также обсуждались гендиректор "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, главред этой же медиагруппы и RT Маргарита Симоньян, журналисты ВГТРК Ольга Скабеева и Евгений Попов.Как отмечал Владимир Путин, попытки Украины запугать тех, кто работает в медийном пространстве обречены на провал, а российское государство сделает все, чтобы защитить журналистов.По его словам, в последние годы украинские власти часто устраивали убийства журналистов и политических деятелей на своей территории, а теперь эту практику они пытаются перенести в Россию.Украина и ее группа поддержки против журналистовВ 2018 году Украина заняла первое место в списке стран, где зафиксировано наибольшее количество случаев запугивания и дискриминации работников СМИ. Такие данные на конференции ОБСЕ тогда привел генсек Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес. Согласно этой информации, на тот момент на Украине совершалось 14% всех нарушений в отношении журналистов, в то время как средний показатель по странам Европы составлял 4%.Такая порочная практика со стороны Украины все эти годы не находила практически никакого осуждения со стороны западных стран, где когда-то еще совсем недавно принцип свободы слова и информации был возведен в ранг священной коровы. Напротив, звучат голоса одобрения и поддержки.Так, в конце мая прошлого года директор по юридическим вопросам проекта Docket, который создан фондом американской кинозвезды Джорджа Клуни Анна Нейстат заявила, что эта организация будет добиваться выдачи международных ордеров на арест ряда российских журналистов. Их планировалось обвинить в "пропаганде войны", такая статья есть в некоторых странах Европы.Заявление Нейстат спровоцировало скандал, гасить который пришлось лично Клуни. Он заявил, что его сотрудница будто бы просто оговорилась, и никто никого преследовать не намерен. Актер добавил, что его 90-летний отец является журналистом и что его фонд якобы много лет защищает работников прессы, а не охотится за ними.Российские правоохранительные органы, однако, в искренность голливудской звезды не поверили. Факты доказывают обратное – фонд Клуни давно ведет работу по дискредитации РФ, за что эту организацию признали в итоге нежелательной в России.О том, как Украина пришла к цензуре и сворачиванию свободы слова - в материале издания Украина.ру Свобода слова нон грата. Как десять лет назад в Украине стартовала официальная цензура.

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Павел Котов

Павел Котов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, россия, украина, михаил мишустин, журналисты, военкор