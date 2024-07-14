https://ukraina.ru/20240714/1056247704.html

Смерть от глобалистов. Трампа предупредили, чтобы не мешал мировому господству транснационалов

Смерть от глобалистов. Трампа предупредили, чтобы не мешал мировому господству транснационалов - 14.07.2024 Украина.ру

Смерть от глобалистов. Трампа предупредили, чтобы не мешал мировому господству транснационалов

Ну, вот, собственно, и все. После покушения на экс-президента Дональда Трампа уже высказан один из двух самых важных тезисов, которые неизменно породит эта страшная ситуация.

2024-07-14T15:00

2024-07-14T15:00

2024-07-14T15:01

сша

америка

запад

дональд трамп

джо байден

виктор орбан

вконтакте

cnn

фбр

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0e/1056248784_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_deb167cb3ff7ef1f59c853a6054997d8.jpg

А именно – сказано, что "у правоохранительных органов нет данных о том, какими мотивами мог руководствоваться нападавший...".Понимаете? Нет, и все тут! Пытались убить кандидата в президенты, который намерен – и у него есть все шансы и возможности для этого -- вынести в одну калитку действующего президента США Джо Байдена, с маниакальным упрямством неадекватного человека хватающегося за подлокотники президентского кресла, готового ради этого на любые преступления и уже даже "от всего сердца" назвавшего Трампа "угрозой для нашей нации", а у правоохранителей нет версии, объясняющей, что во всем виновата борьба за власть.Даже если демократы в США начнут цинично и подло разгонять версию о том, что это "Трамп все подстроил, чтобы гарантировать себе победу", то все равно виноваты в стрельбе по Трамповому уху президентская гонка и все зарубы, возникшие по ходу ее. Клинч "или – или" страшен тем, что из него нет компромиссно-консенсусного выхода. Нет основы для договоренностей.В лучшем случае могут поговорить об отсрочке, но потом война вспыхнет с новой силой. И все очень просто: или остается Байден, чтобы потешать мир разновариантными выбриками своей усиливающейся деменции. Или приходит Трамп и на пути ко все той же деменции и знакомству со стариками Паркинсоном и Альцгеймером, "делает Америку снова великой" так, что застонет в агонии весь мир.В первую очередь – западный: "тиски любви от Донни" будут такими, что и пикнуть никто не посмеет. Если на первом сроке Трамп, по мнению многих, шел во власть без команды и без четко прописанных планов и установок, которые ему заменяли благие намерения и лозунги, то теперь он идет во власть во всеоружии. А главное — с такими советниками и спонсорами за спиной, что с ними не забалуешь. США в последние годы тоже подошли к выбору "или-или": или вернуть себе былое величие индустриальной супердержавы №1, или быть использованными, как инструмент разрушения и подчинения конкурентов, в руках глобалистов, которым не нужны никакие национальные государства. Особенно крепкие и обладающие всей полнотой суверенитета. Они мешают финансово-банковским гигантам собирать суперприбыли со всех стран мира и обдирать их, страны, при этом, как голодная коза липку.Поэтому предвыборная борьба в США сегодня – это не только схватка между демократами и республиканцами. Чисто американскими. Это отражение борьбы между промышленниками и банкирами. Между реальным сектором экономики, производящим все материальные ценности, и банками, делающими деньги, которые приятно хрустят, но которые нельзя намазать на хлеб вместо масла. Потому что если масла нет вообще, то и на них купить недостающее нельзя. Может, и банально и примитивно с точки зрения политэкономии, но факт.В США сшиблись интересы национальных капиталов и транснациональных. Лоб в лоб сошлись запросы так называемых изоляционистов, мечтающих о "снова великой" Америке, и глобалистов, которые смотрят на мир, как на свою вотчину, а на США -- как на способ получить мировое господство. И тут какой породы ни был бы конь Боливар, эту парочку он не вывезет. Потому что они желают смерти друг другу и вдвоем один круп нюхать не будут. Тут весь кайф – в единоличной победе.Поэтому и недоумевают умные пользователи в соцсетях, в частности, "вКонтакте": "А почему это еще нет данных??? Ведь у амеров в доказательной базе в отличие от нашей советской поисковой системы, как раз для раскрытия первичен и важнее мотив, а потом уже сбор улик и вещдоков? Сначала задается вопрос: кому это выгодно и кто за этим стоит"?А кто стоит, понятно. Просто нужно его правильно назвать. Но нельзя говорить, что это – единое и хорошо замаскированное, привыкшее рулить из тени и из-за кулис глубинное государство (deep state). Оно не едино, это две части глубинного государства. Они тоже договориться между собой не могут и не смогут. Может, дело с пулями и взрывами дойдет до "глубинных". Но позже.Сейчас, обменявшись выпадами-обвинениями, соболезнованиями и пожеланиями здоровья и долгих лет жизни "Трампу и его семье", набычившиеся и притаившиеся в разных углах ринга "глубинники" попытаются смикшировать ситуацию. Утопить ее в словесах насчет или "необходимости разбирательства" (республиканцы-трамписты), или наоборот – незначительности происшедшего, которого, дескать, и не было-то совсем и неча турусы на колесах разводить (демократы-байденисты).И тут, конечно, мы продолжим наблюдение окончательного погружения в смысловые нечистоты американских СМИ, которые, в первую очередь, поддерживают демократов. Им уже приказали или всячески затушевывать происшедшее, показывать покушения, как незначительный факт, или топить в незначительных, но многочисленных подробностях, акцентируя внимание не на самом факте попытки убийства, а на личности стрелявшего.И тут раньше всех, явно не соразмерив репутационные потери с кушем-гонораром за ложь, выстрелили, как уже написали многие пользователи соцсетей, "журнашлюшки" из The New York Times, озаглавив информацию о покушении так – "Трамп поспешно покинул сцену после хаоса на митинге". То есть, если верить этим журналистам, никаких выстрелов не было, покушения тоже, просто раздались какие-то хлопки, а Трамп, понимающий, что проигрывает Байдену, трусливо упал, а потом вообще убежал со сцены митинга. Бинго, Байден – наш президент!В том же духе выступили и другие демократические СМИ, с "телеиконы демостиля" - CNN.А аналогии с убийством в ноябре 1963 года президента Джона Кеннеди даже искать не надо. Они – налицо. Равно как и убийца-одиночка, который унес в могилу все следы преступления. В далеком 63-м убили Ли Харви Освальда, и концы навсегда ушли в бетон тюряги, где его хлопнули на глазах всей полиции и ФБР. Сейчас в США полиция сама пристрелила 20-летнего американца по имени Томас Мэтью Крукс. Он-де находился на крыше промышленного здания на расстоянии около 130 метров от места проведения митинга, где выступал Трамп. И он же, по мнению правоохранительных органов, оттуда начал стрельбу, в результате которой Трамп был ранен в ухо.Стрелок успел сделать до 10 выстрелов, в результате которых погиб один человек и двое были ранены, но и сам стрелок был убит полицией на месте. А рядом с ним была найдена полуавтоматическая винтовка AR.И об убитом несостоявшемся убийце уже известно, что он – не только задрот из антифа (то есть якобы противник фашистов), но и сторонник республиканцев. Кто бы сомневался?! Всё, мозаика сошлась, сейчас только начнется разгон нужной инфы и обработка мозгов американцев и всего мира. Понаблюдаем и посмеемся. Сквозь слезы.И второй тезис скоро будет высказан обязательно – о пророссийском следе во всем происшедшем. Просто на Западе все ищут новых, уже своих и дежурных Александра Петрова и Руслана Боширова, которые прибыли в это время в США полюбоваться крышей то ли гаража, то ли еще какой-то другой промышленной халабуды, на которой и притаился бедный Томас Мэтью Крукс.МИД России устами его официального представителя Марии Захаровой уже высказался свое мнение. Его суть безупречно свелась к тому, что не начинай США очередной виток всемирной эскалации, не поощряй они террор как вид борьбы (в первую очередь – в Украине с ее неонацистами, не жалеющими никого), не вооружай они всякую нечисть на планете, то и в США, может быть, стреляли бы меньше. Повторяю – может быть.И конечно же, нельзя обойти внимание тот факт, что за последние неполных два месяца глобалисты, что называется, кроваво совсем разбушевались: 15 мая 2024 года была совершена попытка убийства премьер-министра Словакии Роберта Фицо. За то, что не хочет во всем следовать курсу США. Точнее – нынешней демократической администрации Байдена.Фицо остался жив, но предупредил в письме своего венгерского коллегу Виктора Орбана, что тому тоже надо быть настороже. И буквально через месяц, 25 июня, в Германии в автокатастрофу Орбан и попал. Автомобиль пошел на таран и снес мотоцикл сопровождения главы венгерского правительства. В результате теракта полицейский мотоциклист погиб, но автомобиль Орбана не пострадал.Но приговор Орбану, видимо, остался неизменным, потому как он не "исправился" и выступил на стороне Трампа.А между этими событиями 19 мая 2024 года в непонятной (не сказать бы очень похожей на подстроенную) авиакатастрофе погиб президент Ирана Эбрахим Раиси. Человек, который тоже олицетворял для американских глобалистов "ось зла", ибо отказывался жить по демократическим указкам.Конечно, покушение на Трампа еще будет расследоваться. Но даже если будет выяснено, что убитый убийца Крукс был полным психом-неадекватом и совершенным одиночкой, у которого поехала крыша, то, по общему мнению, нужно тщательно изучать обстоятельства в которых он жил, и психолого-информационное воздействие, которому он подвергался. А все это давно известно – политическое обострение до звериного состояния на фоне чисто экономической жадности…Об истории покушений в США читайте в статье Владимира Скачко "За что в США убьют Трампа. Глубинное государство не хочет открывать правду о себе"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20240714/1056248161.html

сша

америка

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

сша, америка, запад, дональд трамп, джо байден, виктор орбан, вконтакте, cnn, фбр, мнения