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"Салорейх ещё сможет воевать". Украинские эксперты и политики о перспективах страны

"Салорейх ещё сможет воевать". Украинские эксперты и политики о перспективах страны - 13.01.2025 Украина.ру

"Салорейх ещё сможет воевать". Украинские эксперты и политики о перспективах страны

На Украине начинают задумываться, правильно ли они "идут в Европу", какова на самом деле эта Европа и что делать, если не на кого больше будет опереться в борьбе с Россией.

2025-01-13T06:50

2025-01-13T06:50

2025-01-13T06:50

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Экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин в своем блоге отметил, что будущий спецпосланник по Украине Кит Келлог в интервью Fox News сказал, что Трамп пытается спасти Украину, ее суверенитет, что он не пойдет на уступки России, но хочет закончить бойню в Украине так быстро, как он сможет. То есть, генеральная линия Трампа – прекращение войны на Украине.Эксперт подчеркнул, что речь, по словам Келлога, идет о небольшом отрезке времени – сто дней. И Трамп после вступления в должность будет говорить с президентом Владимиром Путиным и "президентом Украины Зеленским".Тут Соскин отметил, что "Келлог пока высказывает точку зрения, что есть президент Зеленский", назвав это заблуждением спецпредставителя – "потому что президента Зеленского нет, к сожалению, в Украине нет президента – есть узурпатор, нарушивший Конституцию, а президента нет".Экс-советник продолжил, что никакой помощи Киеву не будет, а будет процесс остановки этой бойни, и на это Келлог дает себе сто дней – "это очень хороший прогноз и цель".По мнению Соскина, намерение Зеленского продолжить бойню уже не пройдет, никто с ним отдельно разговаривать не будет. Более того, эксперт предположил, что людьми Трампа Зеленскому выдвинут ультиматум – от него требуют уйти в отставку. Зленский не согласен, но в таком случае, считает Соскин, он должен быть "изъят из процесса".Политолог добавил, что последний транш (500 млн долларов) Киеву выделен, ресурса у Киева больше не будет – "все усилия Зеленского дали нулевой выхлоп".Впрочем, не все так просто. Как пишет в своем блоге украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян, Салорейх (так она именует нацистский киевский режим) успел создать рекордные резервы золота и валюты."Объём золотовалютных резервов Киева на 1 января 2025 года достиг 43,8 миллиардов долларов США. Это почти на 10 % больше, чем было на 1 декабря 2024 и больше, чем когда либо имелось в резервах у Украины за всё время её существования. Эта сумма превышает дефицит бюджета Салорейха на 2025 год, который планируется покрывать за счёт денег "западных партнёров", - написала Монтян в своем телеграм-канале.Она продолжила: "Проще говоря, даже если завтра "партнёры" решат вообще перекрыть кислород Киеву и больше совсем не давать ему денег (чего не будет), то Салорейх сможет целый год воевать на те деньги, которые ему удалось отложить из щедрых западных дотаций за предыдущие годы".Но вот за что воевать? Все больше украинцев хотят мира. Об этом начинают говорить уже открыто — слишком велика цена войны, в деньгах ее не измерить.Украинский политолог Андрей Вигиринский напомнил в эфире интернет-канала Politeka, что прекращению активной фазы боевых действий должно предшествовать прекращение боевой риторики в выступлениях безответственных спикеров. По его словам, эмоциональный накал надо бы снизить, он оплачивается дорогой ценой.Он добавил, что именно Украина, как страна, на территории которой ведутся боевые действия, платит самую высокую цену: "она платит будущим своим - потому что поколения, которые уезжают, потому что инфраструктура, которая не восстановится за один год, потому что жизни людей, семейные хозяйства, уклады, которые люди выстраивали десятилетия, они не будут восстановлены быстро – поэтому цена для нас самая высокая".Однако, по мнению эксперта, надо определять так – "это цена, которая уплачена за то, чтобы продолжать существовать в качестве независимой страны" (вероятно, независимость именно от России украинский политолог считает независимостью вообще – Ред.). Эта цена, продолжил Вигиринский, "уже заплачена за то, что мы сохраняем" - а сохраняется, по его словам, возможность записывать интервью, "наши органы государственной власти – на их счастье – записывают свои обращения каждодневные и проводят заседания не в экзиле, не в Бельгии, не в Лондоне: не во Франции или в любых других географических точках…".Он также подчеркнул, что ценой обретения независимости Украиной был отказ от ядерного оружия, поэтому говорить сегодня о его обретении – "от лукавого".Что дальше? Вигиринский заявил, что сегодня необходимо прекращать активные боевые действия, а далее, поскольку территориальные вопросы неразрешимы – можно будет "только сосуществовать с Россией на динамике нескольких ближайших десятилетий"."Мы не видим Россию, Россия не видит нас. Мы делаем вид, что друг друга не существует", - так обрисовал он картинку будущего. По его словам, при этом всем Украина будет подчинять свою экономику одной угрозе – угрозе со стороны РФ.Однако при такой парадигме украинцы постепенно распространят свою ненависть и на Белоруссию, и на тех, кто, как им покажется, недостаточно их поддерживал – на Турцию, на Венгрию, на Румынию, на Польшу, сделал прогноз Вигиринский."И окажется, что мы в окружении врагов. Но в окружении врагов жить и развиваться весьма сложно", - констатировал политолог. По его мнению, Киеву (киевскому режиму – Ред.) нужно искать настоящего союзника. Однако в Европе таких нет, а опора на демократов в США тоже не привела к положительным результатам. Этот путь, по словам политолога, "не вел к победе, к выходу на границы 1991 года" - просто можно было апеллировать к кому-то и что-то получать для войны.А этот "кто-то" задавал тональность выступлению всех других участников. Теперь же тот, кто всем руководил, говорит – а я не буду. И кто вместо него? – задал вопрос эксперт. По его мнению, апеллировать Киеву сегодня уже не к кому. Демократов больше нет, не на кого опереться – и как обеспечить выполнение того, что в Киеве себе придумали? Последний пакет помощи выделен, а Трамп настроен на скорейшее завершение войны – вот это перспектива, которая уже наступила, констатировал Вигиринский.По его словам, бессмысленно требование (экс-генпрокурора и экс-главы МВД Украины – Ред.) Юрия Луценко воевать до тех пор, пока Украину не возьмут в НАТО. И вовсе не за репутацию Европы воюют украинцы (как их пытаются убедить). Евросоюз раздирают - и не факт, что он переживет нынешние трансформации.Эксперт добавил, что Украина сейчас идет "в Европу, нарисованную в сознании украинца, который не был в Европе" - но такой Европы не существует в действительности.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в статье Владимира Скачко "Мушкетеры Макрона-Трампа для Зеленского. Коллективному Западу нужна и выгодна война"

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политика, украина, киев, россия, владимир зеленский, дональд трамп, соскин, fox news, нато, ес, эксклюзив