https://ukraina.ru/20250113/1060229127.html

Неумолимо приближаются переговоры с США. Когда на Украине начнут делить шкуру еще не убитого медведя

Неумолимо приближаются переговоры с США. Когда на Украине начнут делить шкуру еще не убитого медведя - 13.01.2025 Украина.ру

Неумолимо приближаются переговоры с США. Когда на Украине начнут делить шкуру еще не убитого медведя

Когда медведь должен начать бояться за свою шкуру? Правильно, не тогда, когда ее заочно уже поделили и подошли к берлоге с рогатиной, а тогда, когда загодя заговорили, что в медвежьем меху было бы тепло. В связи с этими разговорами медведь и должен понять: согреются за счет его шкуры.

2025-01-13T15:53

2025-01-13T15:53

2025-01-13T15:53

запад

россия

сша

евросоюз

владимир путин

владимир зеленский

дональд трамп

сергей лавров

украина

европа

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Так и в политике – последствия заочного определения судьбы еще страшнее: когда те, кто сильнее, тебя уже приговорили и заочно раздерибанили или сговорились за твоей спиной что-то поиметь за твой счет, поздно что-то предпринимать. Это как с "боржоми": водичку поздно пить с отвалившимися почками.Самые ушлые европолитики, несмотря на откровенные и общие проамериканскую сервильность и ранние врожденные или благоприобретенные деменционные проявления, понимают, что за их спиной их же судьбу решат на счет раз и мнения на этот счет не спросят. И поэтому они, что называется, уже суетятся под клиентом, хотя клиент только намекнул, что какие-то наметки планов у него уже есть. Как США и Россия, которые ведут (или только налаживают) заочные и очень трудные первые контакты насчет будущего мироустройства. Взамен мира старого, который еще не рухнул окончательно, но за который, по мнению умных наблюдателей, никто уже ломаного гроша не даст.Вот издание Euractiv и сообщило, что многие европейские политики встревожились, что, как выразились журналисты, Европа может сесть только на "раскладной стул" (фактически – приставной) за стол переговоров по Украине, которые между собой начнут президента США и России Дональд Трамп и Владимира Путин. И не просто начнут переговариваться, но и договорятся без учета замечаний европейцев. И что Трамп вообще проведет двухсторонние переговоры с Путиным "через голову" европейцев. "Европейцы хотят гарантировать получения места за столом любых будущих мирных переговоров по Украине, но они рискуют получить только раскладной стул", – констатируют в Euractiv. И дрожат так, что уже даже что-то неприлично вибрирует из Европы…А ведь к тотальному и унизительному европролету все, похоже, и идет. Трамп все откровеннее говорит о той роли, которую он отводит Европе и европейцам – заносить зад и подчищать собственными ресурсами то, что не могут и уже не хотят делать американцы. Новый президент США хочет, чтобы именно Европа платила в Украине за милитаристские игрища неонацистов тамошнего просроченного недофюрера Владимира Зеленского, который в своем стремлении сохранить власть при помощи войны уже краев не видит. И вообще сами учились защищать себя в военном отношении, доведя траты на это дело до 5% ВВП. И как члены НАТО, и как пристегнутые.Вот потому-то в Европе политики наперегонки то ли предлагают свои страны в качестве площадки для российско-американских переговоров, то ли сами хотят смотаться (и мотаются по мере сил и возможностей, как лидеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо) в столицу "страшной путинской России", то ли хотят выступить посредниками в налаживании контактов Трамп-Путин, то ли норовят позвонить в Москву и напомнит о себе, грешных, то ли фонтанируют какими-то вспомогательными идеями, которые, по их мнению, могут облегчить контакты по линии Москва – Вашингтон.Только за последние дни свои услуги предложили Швейцария и Сербия. Раньше это было Словакия и Венгрия. А лидеры Германии и Франции либо уже звонили в Москву, либо обещают это сделать, чтобы себя обозначить лидерами в миротворческом процессе или просто не отстать от уходящего поезда..Подстегивают Европу и позиция администрации Трампа, и сам Трамп, которые в последнее время говорят то, о чем еще пару недель и подумать вслух нельзя было. Например, сам Трамп заявил, что понимает позицию России в вопросе неприятия вступления Украины в НАТО, ибо это угрожает безопасности России. А именно это стало причиной, собственно, спецвоенной операции (СВО) России в Украине, которую сейчас и пытаются уладить миром.А советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что США вполне могут признать Крым российской территорией, которую Украина не сможет вернуть никогда, а, значит, нужно согласиться со статус-кво. "Я просто не думаю, что реалистично говорить о том, что мы выдворим всех россиян с каждого сантиметра украинской земли. Даже Крым. Президент Трамп признал эту реальность, и я считаю это огромным шагом вперед. Весь мир теперь признает эту реальность", – заявил Уолтц в эфире американской телесети ABC.Советник уверен, что Трамп и Путин на своей встрече и будут об этом говорить. Когда – не известно, но то, что будут, – это точно. "Мы еще не установили точные рамки для этого, мы работаем над этим. Но я действительно ожидаю хотя бы звонка в ближайшие дни или недели. Это будет первый шаг, и мы будем двигаться дальше", — сказал Уолтц.И будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог мог отменить визит в Киев из-за выступлений того же Зеленского, который позволил себе публично не согласиться с нарративами Трампа по Украине и миру в ней. И говорят об этом не где-нибудь, а в самой Украине.Следует так же отметить, что коллективный Запада гонят к миру разные причины. Европу, в первую очередь, экономические проблемы. Разрыв связей с Россией, санкционная война с нею, что привело континент к энергетическому голоданию, вынуждают многих политиков все более сдержанно относиться в практике русофобии и "отмене России" во многих отраслях. Европа все откровеннее мечтает о возврате к "старым добрым временам", что вполне возможно, когда наступит мир и появятся условия для прекращения санкционных распрей.Второй момент: рост пророссийских настроений и понимания необходимости прагматичного сотрудничества с Россией влияют на политическую ситуацию внутри евростран, давая преимущества оппозиции. Например, в Германии партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) активно набирает очки и уже угрожает стать властью после выборов 23 февраля сего года из-за того, что ее лидеры выступают за возврат сотрудничества с Москвой. Та же сопредседатель АдГ Алис Вайдель даже пообещала, что будет запускать единственную сохранившуюся ветку газопровода "Северный поток", чтобы снизить энергонапряженность в немецкой экономике новыми закупками российского природного газа.И это вполне возможно, ибо, к примеру, представитель швейцарской компании Transliq AG Роберт Бехлер еще в декабре прошлого года сообщал, что максимальные расходы на ремонт газопровода "Северный поток-2" могут достигнуть 633 млн евро. Это много, но немцы, если надо, такую сумму вполне осилят…Наконец, в-третьих, США и многие их нынешние безропотные евросоюзники должны понимать, что излишнее педалирование русофобии, нагнетание милитаристской истерии, продолжение войны с Россией, чреватое новыми экономическими потерями или перерастанием конфликта в губительную Третью мировую, могут иметь и геополитические последствия.С одной стороны, это может вызвать, что называется, бунт на корабле у союзников США – они просто начнут выходить из-под контроля. Например, уже упомянутая Вайдель из АдГ недавно в интервью The American Conservative заявила, что Германия, идя вслед за США и их политикой, достигла "точки абсолютного ничтожества", а немцы стали рабами. Но увидела в этом суперпреимущество – возможность побороться за свою свободу и уйти из-под приказов Вашингтона: "Мы будем координировать свои действия с США по этому вопросу. Но для этого США предстоит определиться с тем, в каком мире они хотят жить. Потому что если это будет империя, то вам предстоит сражаться за нее самим, проливать кровь и жертвовать своей собственностью. Не ждите, что закабаленные возьмутся за эту борьбу вместо вас. Это невозможно. Этому не бывать. Сражаясь, раб неизменно потребует в качестве награды свободы. А эта свобода означает, что люди пойдут своим путем и будут искать собственного счастья. Если же они этого не сделают, значит они рабы. А рабы не воюют. И не вините их в этом. Поэтому когда президент Дональд Трамп требует, чтобы Германия в будущем взяла на себя ответственность за собственную безопасность, он также должен четко сознавать и все последствия".Согласитесь, это слова не рабыни.С другой стороны, США понимают, что противостоять их давлению другие страны могут, входя в союзы либо с Россией, либо между собой, но минуя Вашингтон, которому это сломает все задуманные Трампом планы. И страны уже стараются обезопасить себя от американского диктата.Например, шлют свой сигнал Трампу Россия и Иран. Президент Ирана Масуд Пезешкиан 17 января 2025 года приедет в Москву для переговоров. И все ждут, что будет с подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он придет на смену устаревшему договору 2001 года и однозначно повысит уровень отношений Москвы и Тегерана в условиях их острого конфликта с Западом, ибо одним из приоритетов станет сотрудничество c Москвой в сфере безопасности и обороны.И случится это как раз накануне инаугурации избранного президента США Трампа, который, как известно не исключает войны с Ираном и нанесения ударов по ядерным объектам Исламской Республики, чем и позволял себе бахвалиться.На такое же поведение намекают США и Россия с Турцией. Главы МИД двух стран Сергей Лавров и Хакан Фидан во время телефонного разговора обсудили важность организации инклюзивного национального диалога в Сирии. А также отметили важность недопущения действий, направленных на создание рисков для энергобезопасности в регионе и вообще по миру. То есть выступили против того, что США намеренно делают инструментом своей политики. Причем на Ближнем Востоке.Такое развитие событий, связанное с обузданием амбиций и стремления к диктату США объективно выгодно России. Во-первых, потому что мирные переговоры вносятся в повестку дня не под диктат Запада, как этого ему хотелось. И Запад делал все, чтобы сесть за стол переговоров с Россией с позиции силы. Именно для этого режим Зеленского и пустился во все тяжкие государственного терроризма в войне с Россией. Однако ни запугать, ни нанести поражение, ни завоевать какие-то мифические преимущества Западу не удалось.Наоборот – как раз брожения на Западе, его неготовность к войне и изменения политического ландшафта внутри западных стран привели к тому, что есть сейчас – мир выгоден и Западу и он его уже просит. Как заявил премьер-министр Венгрии, до конца 2024 года председательствовавшей в Совете ЕС, "полгода назад еще никто не хотел слышать о мире, а сегодня все об этом говорят. Мы открыли дверь для начала переговоров по существу. Это самый большой результат председательства Венгрии в ЕС". И это правда. Но Венгрия – член ЕС и НАТО.Во-вторых, мир будут достигаться с учетом интересов России, которая требует:а) гарантии своей безопасности на украинском направлении. И ей это обещают, тормозя натовские устремления неонацистов Зеленского. Причем сказал это сам Трамп. Если тактически не врал, конечно;б) мир может быть только в случае освобождения конституционных территорий России. То есть всех новых регионов, где сегодня идет война – ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Части их находятся сегодня под украинской оккупацией и должны быть освобождены. Так гласит Конституция России, запрещающая кому-либо торговать российскими землями. Значит, будут освобождать, для чего и идет тяжелая, но победная для России СВО. Отсюда и разговоры на запада о признании территорий – того же Крыма – российскими. Как говорится, лиха беда – начало. Не понимать этого – упрощать ситуацию до полного ее непонимания.А что же Украина в этих раскладах? А вот она-то как раз, несмотря на обещания "ничего об Украине без Украины", оказывается тем самым медведем в берлоге, шкуру которого под сурдинку стали уже примерять на себя охотники...О том, кто будет главным в решении судьбы Украины, и кто на каких окажется ролях - в статье Захара Виноградова "Равнобедренный треугольник международной политики. Большая игра началась"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20241001/1057812600.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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