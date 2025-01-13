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Литва потратит миллионы евро на дроны для ВСУ - Шакалене

Литва потратит миллионы евро на дроны для ВСУ - Шакалене - 13.01.2025 Украина.ру

Литва потратит миллионы евро на дроны для ВСУ - Шакалене

Пять миллионов евро потратило правительство Литвы на закупку беспилотников для украинской армии. Об этом заявила литовский министр обороны Довиле Шакалене.

2025-01-13T13:54

2025-01-13T13:54

2025-01-13T13:54

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"Литва на этой неделе отправит Украине 4500 дронов стоимостью пять миллионов евро", - написала Шакалене в своём аккаунте соцсети.О сообщила также, что литовское правительство одобрило ускоренную процедуру передачи Киеву государственных активов.Литва входит в "дроновую коалицию", созданную США в рамках Контактной группы по милитаризации Украины ("формат Рамштайн"). Формально коалицию возглавляют Британия и Латвия.Ранее в новостях: Британия анонсировала отправку 30 тыс беспилотников для ВСУ

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новости, литва, украина, вооруженные силы украины, контактная группа, дроны, сво, бывший ссср, прибалтика, постсоветское пространство, военная помощь, всу