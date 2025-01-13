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Литва потратит миллионы евро на дроны для ВСУ - Шакалене
Литва потратит миллионы евро на дроны для ВСУ - Шакалене - 13.01.2025 Украина.ру
Литва потратит миллионы евро на дроны для ВСУ - Шакалене
Пять миллионов евро потратило правительство Литвы на закупку беспилотников для украинской армии. Об этом заявила литовский министр обороны Довиле Шакалене.
2025-01-13T13:54
2025-01-13T13:54
2025-01-13T13:54
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"Литва на этой неделе отправит Украине 4500 дронов стоимостью пять миллионов евро", - написала Шакалене в своём аккаунте соцсети.О сообщила также, что литовское правительство одобрило ускоренную процедуру передачи Киеву государственных активов.Литва входит в "дроновую коалицию", созданную США в рамках Контактной группы по милитаризации Украины ("формат Рамштайн"). Формально коалицию возглавляют Британия и Латвия.Ранее в новостях: Британия анонсировала отправку 30 тыс беспилотников для ВСУ
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Украина.ру
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новости, литва, украина, вооруженные силы украины, контактная группа, дроны, сво, бывший ссср, прибалтика, постсоветское пространство, военная помощь, всу
Новости, Литва, Украина, Вооруженные силы Украины, Контактная группа, дроны, СВО, бывший СССР, Прибалтика, постсоветское пространство, военная помощь, ВСУ
Литва потратит миллионы евро на дроны для ВСУ - Шакалене
Пять миллионов евро потратило правительство Литвы на закупку беспилотников для украинской армии. Об этом заявила литовский министр обороны Довиле Шакалене.
"Литва на этой неделе отправит Украине 4500 дронов стоимостью пять миллионов евро", - написала Шакалене в своём аккаунте соцсети.
О сообщила также, что литовское правительство одобрило ускоренную процедуру передачи Киеву
государственных активов.
Литва входит в "дроновую коалицию", созданную США
в рамках Контактной группы
по милитаризации Украины ("формат Рамштайн"). Формально коалицию возглавляют Британия
и Латвия
.