https://ukraina.ru/20250113/1060225593.html
Суд рассмотрит дело коммерсанта, освоившего выделенные Минобороны РФ деньги
Суд рассмотрит дело коммерсанта, освоившего выделенные Минобороны РФ деньги - 13.01.2025 Украина.ру
Суд рассмотрит дело коммерсанта, освоившего выделенные Минобороны РФ деньги
Расследовано и направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего гендиректора АО "Промгидромеханизация" ("ПГМ") Андрея Спирина, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ
2025-01-13T13:30
2025-01-13T13:30
2025-01-13T13:30
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Военными следственными органами СК России завершено расследование уголовного дела в отношении гендиректора ПГМ. По итогам установлено, что в 2022 году Андрей Спирин использовал бюджетные денежные средства, выделенные АО "ПГМ" для строительства объектов Минобороны России. Он организовал работы по капремонту общежития главного здания МГУ имени М.В. Ломоносова в интересах подконтрольной ему организации – ООО "КвэстаКонстракшн"."Своими преступными действиями Спирин причинил государству ущерб в особо крупном размере", - констатировали следователи.Военными следователями наложен арест на имущество обвиняемого на полную сумму причиненного ущерба в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий."По уголовному делу допрошены свидетели, изъяты и осмотрены предметы и документы, проведены судебные экспертизы, очные ставки, проверки показаний на месте, собраны неопровержимые доказательства по уголовному делу, которые полностью подтверждают вину обвиняемого", - сказано в официальном сообщении.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Ранее на эту тему: Техдиректор "СпецТехМет" обвинён в мошенничестве при исполнении гособоронзаказа
https://ukraina.ru/20241202/1059368695.html
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новости, россия, ск рф, криминал, минобороны рф, оборонный бюджет, уголовное дело, суд
Новости, Россия, СК РФ, криминал, Минобороны РФ, оборонный бюджет, уголовное дело, Суд
Суд рассмотрит дело коммерсанта, освоившего выделенные Минобороны РФ деньги
Расследовано и направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего гендиректора АО "Промгидромеханизация" ("ПГМ") Андрея Спирина, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ
Военными следственными органами СК России завершено расследование уголовного дела в отношении гендиректора ПГМ. По итогам установлено, что в 2022 году Андрей Спирин использовал бюджетные денежные средства, выделенные АО "ПГМ" для строительства объектов Минобороны России. Он организовал работы по капремонту общежития главного здания МГУ имени М.В. Ломоносова в интересах подконтрольной ему организации – ООО "КвэстаКонстракшн".
"Своими преступными действиями Спирин причинил государству ущерб в особо крупном размере", - констатировали следователи.
Военными следователями наложен арест на имущество обвиняемого на полную сумму причиненного ущерба в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий.
"По уголовному делу допрошены свидетели, изъяты и осмотрены предметы и документы, проведены судебные экспертизы, очные ставки, проверки показаний на месте, собраны неопровержимые доказательства по уголовному делу, которые полностью подтверждают вину обвиняемого", - сказано в официальном сообщении.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.