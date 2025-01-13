Суд рассмотрит дело коммерсанта, освоившего выделенные Минобороны РФ деньги - 13.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250113/1060225593.html
Суд рассмотрит дело коммерсанта, освоившего выделенные Минобороны РФ деньги
Суд рассмотрит дело коммерсанта, освоившего выделенные Минобороны РФ деньги - 13.01.2025 Украина.ру
Суд рассмотрит дело коммерсанта, освоившего выделенные Минобороны РФ деньги
Расследовано и направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего гендиректора АО "Промгидромеханизация" ("ПГМ") Андрея Спирина, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ
2025-01-13T13:30
2025-01-13T13:30
новости
россия
ск рф
криминал
минобороны рф
оборонный бюджет
уголовное дело
суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101781/74/1017817464_0:418:2898:2048_1920x0_80_0_0_eed68e151aa66355ed7049d8ae5421a2.jpg
Военными следственными органами СК России завершено расследование уголовного дела в отношении гендиректора ПГМ. По итогам установлено, что в 2022 году Андрей Спирин использовал бюджетные денежные средства, выделенные АО "ПГМ" для строительства объектов Минобороны России. Он организовал работы по капремонту общежития главного здания МГУ имени М.В. Ломоносова в интересах подконтрольной ему организации – ООО "КвэстаКонстракшн"."Своими преступными действиями Спирин причинил государству ущерб в особо крупном размере", - констатировали следователи.Военными следователями наложен арест на имущество обвиняемого на полную сумму причиненного ущерба в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий."По уголовному делу допрошены свидетели, изъяты и осмотрены предметы и документы, проведены судебные экспертизы, очные ставки, проверки показаний на месте, собраны неопровержимые доказательства по уголовному делу, которые полностью подтверждают вину обвиняемого", - сказано в официальном сообщении.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Ранее на эту тему: Техдиректор "СпецТехМет" обвинён в мошенничестве при исполнении гособоронзаказа
https://ukraina.ru/20241202/1059368695.html
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101781/74/1017817464_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0d5d5ce7ea6da7db99cb37cb30c37385.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, ск рф, криминал, минобороны рф, оборонный бюджет, уголовное дело, суд
Новости, Россия, СК РФ, криминал, Минобороны РФ, оборонный бюджет, уголовное дело, Суд

Суд рассмотрит дело коммерсанта, освоившего выделенные Минобороны РФ деньги

13:30 13.01.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева
Ситуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Расследовано и направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего гендиректора АО "Промгидромеханизация" ("ПГМ") Андрея Спирина, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ
Военными следственными органами СК России завершено расследование уголовного дела в отношении гендиректора ПГМ. По итогам установлено, что в 2022 году Андрей Спирин использовал бюджетные денежные средства, выделенные АО "ПГМ" для строительства объектов Минобороны России. Он организовал работы по капремонту общежития главного здания МГУ имени М.В. Ломоносова в интересах подконтрольной ему организации – ООО "КвэстаКонстракшн".
"Своими преступными действиями Спирин причинил государству ущерб в особо крупном размере", - констатировали следователи.
Ситуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
2 декабря 2024, 19:00
СК РФ установил расхитителей средств строительства Нахимовского военно-морского училища в Калининграде Новые фигуранты появились в уголовном деле о хищении бюджетных денежных средств при строительстве Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. Об этом 2 декабря сообщил Следственный комитет России.
Военными следователями наложен арест на имущество обвиняемого на полную сумму причиненного ущерба в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий.
"По уголовному делу допрошены свидетели, изъяты и осмотрены предметы и документы, проведены судебные экспертизы, очные ставки, проверки показаний на месте, собраны неопровержимые доказательства по уголовному делу, которые полностью подтверждают вину обвиняемого", - сказано в официальном сообщении.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее на эту тему: Техдиректор "СпецТехМет" обвинён в мошенничестве при исполнении гособоронзаказа
 
НовостиРоссияСК РФкриминалМинобороны РФоборонный бюджетуголовное делоСуд
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:01В Кремле прокомментировали быстрое присвоение звания Героя России якутскому штурмовику
14:38Победа Милановича. Почему Хорватия не стала Украиной
14:35В Думе РФ предупредили Европу после атаки ВСУ на "Турецкий поток"
14:02Дочь Фарион оценила жизнь матери в гривнах
13:54Литва потратит миллионы евро на дроны для ВСУ - Шакалене
13:30Суд рассмотрит дело коммерсанта, освоившего выделенные Минобороны РФ деньги
13:08"Политкорректность – просто мусор". Киселев о новом стиле в американских международных отношениях
13:01Песков рассказал о российско-украинском обмене пленными
13:00"Слуга" исчезнет, Киев добивает энергетику Европы, Маск против Стармера. Главное на Украине на 13.00
12:56Не вооружён и особо опасен для врагов России. Ко Дню российской печати
12:44Рогов: группировка ВСУ попала в полукотёл западнее Курахово
12:29Знатный сказочник и "украинский шептун" Трампа, которого сравнивают с Берией: кто возглавит ФБР
12:25Армия России освободила Песчаное в ДНР
12:17Форсирование Днепра и другие ближайшие цели России: "Араб" о фронте, Трампе, Украине и Приднестровье
12:15Медведчук рассказал, что не понимает "команда людоедов под руководством Зеленского"
12:02Ростислав Ищенко: Если Украина прекратит транзит российской нефти, от нее не останется даже названия
11:18Медведев оценил "начало активностей команды Трампа на украинском треке"
10:42Украинские БПЛА атаковали компрессорную станцию "Турецкого потока"
10:30Группа украинских пограничников сдалась в российский плен
10:09Задержанных в ЛНР боевиков батальона "Айдар"* осудили на 18 лет
Лента новостейМолния