https://ukraina.ru/20250113/1060221978.html

"Слуга" исчезнет, Киев добивает энергетику Европы, Маск против Стармера. Главное на Украине на 13.00

"Слуга" исчезнет, Киев добивает энергетику Европы, Маск против Стармера. Главное на Украине на 13.00 - 13.01.2025 Украина.ру

"Слуга" исчезнет, Киев добивает энергетику Европы, Маск против Стармера. Главное на Украине на 13.00

Команда Владимира Зеленского сменит бренд "Слуга народа". Продвижение ВС РФ. ВСУ попытались атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани. Американский миллиардер Илон Маск обвинил премьер-министра Великобритании Кира Стармера во вмешательстве в выборы в США

2025-01-13T13:00

2025-01-13T13:00

2025-01-13T13:10

эксклюзив

украина

россия

сша

владимир зеленский

илон маск

владимир рогов

вооруженные силы украины

слуга народа

bloomberg

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0d/1060224050_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_8c081557260ccaac02c8180a7dfdc58e.jpg.webp

"Слуги" больше не будетКоманда Владимира Зеленского сменит бренд "Слуга народа" на ближайших выборах, "когда бы они ни состоялись". Об этом 13 января сообщило издание РБК-Украина со ссылкой на источники во власти. Причина – бренд "давно себя исчерпал и стал откровенно токсичным". Издание также отметило, что какое-то время в партии обсуждали идею о переименовании "Слуги народа" в "Дію" (с украинского – "Действие", также называется разработанное Фёдоровым приложение со всеми документами украинцев, аналог "Госуслуг"), однако в команде Зеленского отказались от этого варианта, так как он "не особо добавляет им рейтинга".Уточняется также, что в будущих избирательных списках переименованной политсилы может оказаться не более 10% действующих депутатов Верховной Рады, а также местные лидеры, "технари" от главы Офиса президента Андрея Ермака и, конечно, популярные волонтеры, блогеры, активисты и военные."Команда будет такой же пестрой, однако будут более тщательно проверять людей, чтобы они были более самостоятельные, независимые, чтобы избежать тех болезней, которые случились в этом созыве", – заверил один из источников издания.Примечательно, что сам Зеленский, президентский срок которого истек еще в мае прошлого года, до сих пор категорически отказывается от выборов, объясняя свое решение военным положением. Эксперты сходятся во мнении, что делает он это с целью сохранить власть, так как законного способа остаться у руля киевского режима у него уже нет.Продвижение ВС РФАрмия России продолжает работу по денацификации и демилитаризации Украины. В понедельник, 13 января, Минобороны РФ подтвердило освобождение населенного пункта Песчаное на Покровском (Красноармейском) направлении.Уточняется, что на территории около населенного пункта находится шахта № 3 украинского олигарха Рината Ахметова, где его "Метинвест" добывал половину всего своего объема коксующегося угля, необходимого для выплавки металла.Параллельно глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что под контроль российских сил перешел населенный пункт Шевченко, а с ним и литиевые месторождения, расположенные рядом.Пушилин также отметил, что освобождение Шевченко позволит российским подразделениям быстрее продвинуться к городу Красноармейск (Покровск) на западе республики.Также глава региона констатировал, что российским войскам остается примерно семь километров до западной границы ДНР с Днепропетровской областью. По информации председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, подразделения ВС РФ на отдельных участках подошли к административной границе Днепропетровской области на расстояние около пяти километров.Также Рогов сообщил об успехах российской армии на стыке Запорожской области и ДНР (Времевское направление). Он уточнил, что на этом участке ВСУ не могут проводить ротацию и несут колоссальные потери."Южнее Времевки наши войска выбили противника из села Нескучное и заканчивают там зачистку", – сообщил Рогов.Нескучное, Времевка и Великая Новоселка расположены на стыке Запорожской области, ДНР и Днепропетровской области Украины. По данным СМИ, Киев уже перебросил туда существенные силы.Атака по "Турецкому потоку"В понедельник, 13 января, Министерство обороны РФ сообщило о том, что на днях вооруженные силы Украины попытались атаковать дронами компрессорную станцию "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края.Уточняется, что эта станция обеспечивает подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток", и целью украинской провокации было прекращение поставок голубого топлива из РФ в европейские страны.В военном ведомстве уточнили, что ВСУ задействовали девять беспилотников самолетного типа. Российские подразделения ПВО сбили все дроны. Пострадавших среди обслуживающего персонала станции и разрушений нет. "Русская" осуществляет подачу газа в трубопровод "Турецкий поток" в штатном режиме.Также в понедельник, 13 января, американское издание Bloomberg констатировало, что энергетический голод в Европе, происходящий на фоне отказа Киева от транзита российского ресурса, угрожает спровоцировать глобальную борьбу за газ.По мнению авторов издания, в результате масштабного передела рынка больше всего пострадают более бедные страны от Азии до Южной Америки. В частности, Индия, Бангладеш и Египет, уверены американские журналисты, не смогут себе позволить голубое топливо по новой цене, которая очевидно взлетит в сложившихся обстоятельствах."В этом году в Европе наверняка возникнет энергетический дефицит. Это означает, что весь дополнительный объем СПГ, который появится на рынках в этом году, пойдет на восполнение дефицита российского газа", – приводит Bloomberg мнение аналитика Bank of America Франсиско Бланша.Подробнее об энергетической войне и роли Киева в ней – в материале Марины Поляковой Первые жертвы энергетического кризиса в Приднестровье. Как власти Украины и Молдавии провоцируют Россию.Маск обвинил СтармераАмериканский предприниматель Илон Маск, которому анонсировано место в администрации вновь избранного президента США Дональда Трампа, обвинил премьер-министра Великобритании Кира Стармера во вмешательстве в американские выборы. А именно, бизнесмен заявил, что Стармер отправил в США агентов для подрыва голосования.Стармер называет это обвинение ложью.Тем временем в сети обсуждают очередное предсказание американского мультсериала "Симпсоны", который якобы еще в 2003 году предрек масштабный пожар в Калифорнии. В одной из серий горит город с дорогими виллами, а также вывеска, стилизованная под известную надпись "Голливуд".Пользователи не увидели ничего сверхъестественного в этом "предсказании", так как пожары в Калифорнии – не редкость. Вопрос лишь в масштабах. А вот тот факт, что штат ранее подарил Киеву часть своего оборудования, предназначенного для пожаротушения, крайне негативно воспринимается гражданами США. Как и недавнее обещание Зеленского помочь с тушением.Какие события произошли за последние сутки - в материале Европа спорит о месте встречи Путина и Трампа, Зеленский решил тушить США. Главное на утро 13 января.

https://ukraina.ru/20250113/1060219049.html

https://ukraina.ru/20250109/1060163417.html

украина

россия

сша

донецкая народная республика

днепропетровская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, россия, сша, владимир зеленский, илон маск, владимир рогов, вооруженные силы украины, слуга народа, bloomberg, газ, турецкий поток, всу, вс рф, продвижение, освобождение, донецкая народная республика, днепропетровская область