Сийярто: атака ВСУ на объект "Турецкого потока" – покушение на суверенитет - 13.01.2025 Украина.ру
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Сийярто: атака ВСУ на объект "Турецкого потока" – покушение на суверенитет
Сийярто: атака ВСУ на объект "Турецкого потока" – покушение на суверенитет - 13.01.2025 Украина.ру
Сийярто: атака ВСУ на объект "Турецкого потока" – покушение на суверенитет
Атака украинских беспилотников на компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток" является покушением на государственный суверенитет. Об этом 13 января заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
2025-01-13T17:21
2025-01-13T17:49
новости
венгрия
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россия
петер сийярто
вооруженные силы украины
всу
бпла
беспилотники
турецкий поток
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"Трубопровод "Турецкий поток" имеет решающее значение для поставок природного газа в Венгрию и Центральную Европу. Этот транспортный маршрут надежно функционирует уже много лет, причем как транспортные компании, так и транзитные страны соблюдают свои договорные обязательства и ведут себя надежно. Мы рассчитываем на то, что все будут уважать безопасность и функциональность этого транспортного маршрута", – констатировал глава венгерской дипломатии.Сийярто также указал на политическое значение атаки украинских беспилотников на инфраструктуру подводного газопровода."Безопасность поставок энергии — это вопрос суверенитета, поэтому любые действия, угрожающие безопасности наших поставок энергии, следует рассматривать как посягательство на суверенитет", – подчеркнул в своём комментарии глава МИД Венгрии.Минобороны России сообщило об отражённой 11 января атаке украинских беспилотников на компрессорную станцию "Турецкого потока" близ Анапы в Краснодарском крае. По данным российского Министерства, все девять украинских БПЛА были уничтожены.Также 13 января Литва заявила об отправке на Украину большой партии беспилотников. Подробности в публикации Литва потратила миллионы евро на дроны для ВСУ - Шакалене
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новости, венгрия, литва, россия, петер сийярто, вооруженные силы украины, всу, бпла, беспилотники, турецкий поток, газопровод, российский газ, ес, украина-ес
Новости, Венгрия, Литва, Россия, Петер Сийярто, Вооруженные силы Украины, ВСУ, БПЛА, беспилотники, турецкий поток, газопровод, российский газ, ЕС, Украина-ЕС

Сийярто: атака ВСУ на объект "Турецкого потока" – покушение на суверенитет

17:21 13.01.2025 (обновлено: 17:49 13.01.2025)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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Атака украинских беспилотников на компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток" является покушением на государственный суверенитет. Об этом 13 января заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
"Трубопровод "Турецкий поток" имеет решающее значение для поставок природного газа в Венгрию и Центральную Европу. Этот транспортный маршрут надежно функционирует уже много лет, причем как транспортные компании, так и транзитные страны соблюдают свои договорные обязательства и ведут себя надежно. Мы рассчитываем на то, что все будут уважать безопасность и функциональность этого транспортного маршрута", – констатировал глава венгерской дипломатии.
Сийярто также указал на политическое значение атаки украинских беспилотников на инфраструктуру подводного газопровода.
Турецкий поток газопровод
14:35
В Думе РФ предупредили Европу после атаки ВСУ на "Турецкий поток"Украинская попытка атаковать компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток" недалеко от Анапы - это угроза Европе. Такое мнение 13 января в беседе с журналистами издания "Лента.ру" высказал депутат Госдумы РФ Андрей Колесник
"Безопасность поставок энергии — это вопрос суверенитета, поэтому любые действия, угрожающие безопасности наших поставок энергии, следует рассматривать как посягательство на суверенитет", – подчеркнул в своём комментарии глава МИД Венгрии.
Минобороны России сообщило об отражённой 11 января атаке украинских беспилотников на компрессорную станцию "Турецкого потока" близ Анапы в Краснодарском крае. По данным российского Министерства, все девять украинских БПЛА были уничтожены.
Также 13 января Литва заявила об отправке на Украину большой партии беспилотников. Подробности в публикации Литва потратила миллионы евро на дроны для ВСУ - Шакалене
 
НовостиВенгрияЛитваРоссияПетер СийяртоВооруженные силы УкраиныВСУБПЛАбеспилотникитурецкий потокгазопроводроссийский газЕСУкраина-ЕС
 
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