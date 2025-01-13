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Сийярто: атака ВСУ на объект "Турецкого потока" – покушение на суверенитет
Сийярто: атака ВСУ на объект "Турецкого потока" – покушение на суверенитет - 13.01.2025 Украина.ру
Сийярто: атака ВСУ на объект "Турецкого потока" – покушение на суверенитет
Атака украинских беспилотников на компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток" является покушением на государственный суверенитет. Об этом 13 января заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
2025-01-13T17:21
2025-01-13T17:21
2025-01-13T17:49
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"Трубопровод "Турецкий поток" имеет решающее значение для поставок природного газа в Венгрию и Центральную Европу. Этот транспортный маршрут надежно функционирует уже много лет, причем как транспортные компании, так и транзитные страны соблюдают свои договорные обязательства и ведут себя надежно. Мы рассчитываем на то, что все будут уважать безопасность и функциональность этого транспортного маршрута", – констатировал глава венгерской дипломатии.Сийярто также указал на политическое значение атаки украинских беспилотников на инфраструктуру подводного газопровода."Безопасность поставок энергии — это вопрос суверенитета, поэтому любые действия, угрожающие безопасности наших поставок энергии, следует рассматривать как посягательство на суверенитет", – подчеркнул в своём комментарии глава МИД Венгрии.Минобороны России сообщило об отражённой 11 января атаке украинских беспилотников на компрессорную станцию "Турецкого потока" близ Анапы в Краснодарском крае. По данным российского Министерства, все девять украинских БПЛА были уничтожены.Также 13 января Литва заявила об отправке на Украину большой партии беспилотников. Подробности в публикации Литва потратила миллионы евро на дроны для ВСУ - Шакалене
https://ukraina.ru/20250113/1060227449.html
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новости, венгрия, литва, россия, петер сийярто, вооруженные силы украины, всу, бпла, беспилотники, турецкий поток, газопровод, российский газ, ес, украина-ес
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Сийярто: атака ВСУ на объект "Турецкого потока" – покушение на суверенитет
17:21 13.01.2025 (обновлено: 17:49 13.01.2025)
Атака украинских беспилотников на компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток" является покушением на государственный суверенитет. Об этом 13 января заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто