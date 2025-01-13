https://ukraina.ru/20250113/1060210630.html

Украина за неделю. Или Зеленский пересмотрит свои требования, или судьбу Украины будут решать без Украины

Украина за неделю. Или Зеленский пересмотрит свои требования, или судьбу Украины будут решать без Украины - 13.01.2025 Украина.ру

Украина за неделю. Или Зеленский пересмотрит свои требования, или судьбу Украины будут решать без Украины

Украина готовится к мобилизации забронированных работников стратегических предприятий, европейские страны НАТО думают, чем заместить военные поставки США, если Трамп откажется поддерживать Украину, а Трамп отвергает ультиматумы Зеленского и дает ему время на формирование реалистичного предложения по гарантиям безопасности для Украины.

2025-01-13T06:45

2025-01-13T06:45

2025-01-13T06:45

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Забронированным приготовитьсяДоверие граждан Украины ко всем институтам власти продолжает падать. Согласно результатам опроса КМИС, доверие к институту президента упало с 84% в конце 2022 года до 45% сейчас. Рейтинг доверия к Верховной Раде — 13%, к Кабмину — 20%, полиции — 37%. Рейтинг институтов, которые в пропаганде защищают страну от внешней угрозы (ВСУ) и внутренней угрозы (СБУ) все еще высок, но тоже падает. За время СВО уровень доверия к армии упал с 96% до 92%, а контрразведки — с 63% до 54%. Рейтинг доверия лично Зеленскому с 90% в мае 2022 года упал до 52% по стране сегодня. Причем на юге и востоке Украины ему доверяют чуть больше 40% опрошенных.Это не значит, что Зеленский стал "непроходным" на выборах, которые должны состояться после окончания военных действий и снятия военного положения, но это значит, что положение его нестабильно и нужно что-то активно предпринимать. Издание "Телеграф" утверждает, что Офис президента уговаривает рейтингового Залужного не идти на выборы, а в противном случае угрожает уголовными делами, например, по "сдаче" Херсонской области без боя в начале СВО. Если Залужный даст согласие, ему якобы обещают первое месте в списке "Слуги народа" и место спикера Верховной Рады. Экс-главком, с одной стороны, еще ни разу не заявлял о своих политических амбициях, но его фраза "сначала мы сохраним государственность, а потом уже поговорим" намекает на то, что варианты он рассматривает.Но для Зеленского может быть и другой вариант. Например, не отменять военное положение сразу после прекращения боевых действий. Об этом уже публично заявляет нардеп Юрчишин. Отмену могут тянуть бесконечно под сурдинку обеспечения безопасности населения. А без отмены военного положения не будет не только выборов, но и открытия границ.Все это, конечно, пока вилами по воде писано, потому что никто не понимает, какое погружение во внутриукраинские дела будет у новой администрации нового президента США. Какова будет (если вообще будет) сделка с Россией? Достаточно ли Трампу принудить стороны к подписанию мирного соглашения, чтобы освободить ресурсы Штатов для решения вопросов в Юго-восточной Азии и Латинской Америке, или он решит влиять на Киев так же тотально, как его предшественники?Пока же война продолжается и Рада принимает законопроект о базовой военной службе, согласно которому граждане Украины за границей смогут стать на воинский учет удаленно с 17 лет, а внутри страны вводится два вида военной подготовки: базовая военная подготовка и базовая военная служба. Первый вариант будут проходить в вузах признанные непригодными к службе по состоянию здоровья. Это вместо срочной службы и мобилизировать прошедших такую подготовку до 25 лет не будут. Тем не менее, власти постепенно приучают все население к тому, что в том или ином виде воевать с Россией придется если не всегда, то очень долго. "Оборонное сознание" и "формирование готовности граждан к выполнению конституционного долга по защите независимости и территориальной целостности Украины" — одни из пунктов, предусмотренных в законе "Об основных принципах государственной политики в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности", который был подготовлен в 2021 году (до СВО) и вступил в силу 1 января 2023 года.Кроме того, пока до 25 лет обещают не призывать, но чего стоят эти обещания, известно. Так Николаевский ТЦК в ответе на обращение нардепа Федиенко сообщил, что призывает забронированных сотрудников предприятий, просто аннулируя отсрочку от призыва. В "ошибке" потом разобрались, но демобилизовать уже никого невозможно. А Сухопутные войска нашли лазейку для мобилизации забронированных в том, что оформленная не в "Дие" (а на бумаге) бронь не появляется в реестре автоматически, а значит военкомам она не видна.28 февраля заканчивается бронь у всех военнообязанных. Предприятия будут иметь 72 часа на перебронирование сотрудников и в это время они могут быть оперативно мобилизованы, поскольку все их данные есть у ТЦК. А некоторые предприятия, у которых закончился госконтракт и не появился новый, просто потеряют статус критичного и их сотрудников можно будет мобилизовать совершенно законно.Мы неоднократно писали, что основным мобилизационным ресурсом на Украине сегодня являются отнюдь не молодые люди возрастом до 25 лет (их мало из-за демографической ямы, часть из них учится, часть успела выехать из страны до достижения 18 лет), а работники крупных и средних предприятий. Их и будут отправлять на войну. Премьер Шмыгаль утверждает, что после массовых проверок предприятий на предмет схем уклонения, число забронированных осталось таким же, как и раньше — 900-950 тысяч. Это, в отличие от молодежи, которую еще надо найти и где-то "вылавливать" по одному человеку, готовый ресурс для мобилизации.О таком ресурсе, как беженцы, тоже думают, но вернуть их не представляется почти никакой возможности. Министр единства Алексей Чернышов уверяет, что принудительных мер не будет (хотя еще недавно требовал от западных правительств отменять пособия украинским беженцам, чтобы заставить их вернуться), но людям предлагают ехать на Украину для работы в оборонпроме с обещанием бронирования от мобилизации. Учитывая описанные выше схемы мобилизации забронированных, выглядит такое предложение сомнительно.Если на уже выехавших Киев не может почти никак повлиять, то не успевшим выехать сильно не повезло. Полиция провела более 600 обысков по делам о незаконной переправке мужчин за границу в рамках "первого этапа спецоперации по перекрытию каналов вывоза". В результате задержаны более 60 подозреваемых в 22 регионах Украины.Но люди все-равно скрываются, пусть и внутри страны. В 2024 году более 6 млн военнообязанных не обновили свои учетные данные в положенный срок, и сейчас Рада приняла законопроект, по которому штраф за просрочку может быть уменьшен вдвое, если военнообязанные обновят свои данные в ближайшее время. Но здесь, скорее всего, даже полное снятие штрафов не поможет. Если люди дезертируют из армии, не боясь уголовной ответственности, то административной никого не напугаешь. Служащий в ВСУ журналист Владимир Бойко посчитал, что за 2024 год по СОЧ было открыто почти 90 тысяч уголовных производств и это на 368% больше, чем в 2023 году. Причем с каждым месяцем фиксируется рост: если в сентябре 2024 года было открыто около 8 тысяч производств, то в декабре — более 17 тысяч. Надо еще учесть, что уголовное производство открывают далеко не по каждому факту оставления воинской части.По словам представителя Сухопутных войск, за время СВО ТЦК подали в розыск более 500 тысяч уклонистов. Это, по сути, еще одна армия. ГБР сообщает, что после принятия закона, декриминализирующего первое оставление воинской части, в ВСУ вернулось всего 7 тысяч человек, из которых чуть больше 4 тысяч официально возобновили службу. Остальные и не думают возвращаться, хотя Рада надеется, что передумают — срок для добровольного возвращения из СОЧ продлен до 1 марта.Итог военной пропаганде Украины и принудительной мобилизации подводит коллегия Словаря современного украинского языка и сленга "Мыслово", которая определила слова 2024 года. Номер один — это "бусификация", а за ней — "СОЧ", "МСЭК" и "переговоры".Сможет ли Европа заменить СШАПока переговоры официально не начались, уходящая администрация Байдена отправляет Киеву остатки вооружений, на которые в прошлом году выделил средства Конгресс США. Финальный пакет помощи — всего на 500 млн долларов, и это значит, что около 4 млрд останутся неиспользованными и перейдут Трампу, который не факт, что захочет продолжать вооружение Украины. В последнем пакете, как всегда в последнее время, расходники для ПВО, кое-какие боеприпасы, запчасти и даже средства на обучение. Тяжелой техники нет.На фоне опасений, что США при Трампе вообще откажутся от помощи Украине, восемь стран НАТО на заседании "Рамштайн" утвердили дорожные карты по оборонному сотрудничеству с Киевом до 2027 года, т.е., скорее всего, на период уже после войны."Ориентируясь на целевые показатели потенциала к 2027 году, наши страны планируют тесно сотрудничать с Украиной, чтобы определить, как достичь этих контрольных показателей, сбалансировав потребности Украины как в военное время, так и в будущем, посредством наших соответствующих национальных пожертвований, закупок, инвестиций и усилий по расширению потенциала оборонной промышленной базы, в том числе за счет использования возможностей производства и поддержания национальной оборонной промышленности Украины", - говорится в сообщении.Впрочем, дорожная карта — это еще не подписанный договор, а только намерение. Крупнейшие европейские страны НАТО сейчас находятся в политическом кризисе, власть в них может поменяться. Шольц, как пишет "Шпигель" пытается заблокировать выделение Украине военного пакета на три миллиарда евро, по крайней мере оттянуть решение до выборов в конце февраля, а там еще неизвестно, кто победит и что будет дальше. Но даже если все будет по-прежнему, то тот факт, что лишь немногие страны ЕС дотянули свой оборонный бюджет до 2% ВВП (и протестуют против требований Трампа дотянуть их до 5%), говорит, что Европа вряд ли сможет полноценно заменить американские поставки.Да, нынешняя глава европейской дипломатии Кая Каллас говорит, что Евросоюз готов взять на себя такую инициативу, но она представляет Эстонию, поэтому слова могут быть лишь словами. Да, по итогам "Рамштайна" Британия, Латвия и некоторые другие страны договорились передать Украине 30 тысяч беспилотников на 45 млн фунтов. Да, Германия обещает передать еще 50 ракет для систем ПВО IRIS-T (это в рамках уже выделенных давно средств, ничего нового ФРГ пока не предлагает), да, министр обороны Польши Косиняк-Камыш сообщил, что в дорожной карте — "построение бронетанковых возможностей для Украины" (самое нужное и самое дефицитное), да, Украина получила первые 3 млрд евро доходов от замороженных российских активов, но все это крохи по сравнению с тем, что поставили, особенно в 2023 году, США. Эти крохи продлевают агонию, позволяют Киеву содержать обороняющуюся и отступающую армию, увеличивают количество смертей, но кардинально на ситуацию на фронте повлиять не могут.Перспективы европейского замещения американской помощи разобрал Кильский институт мировой экономики. По данным организации, вся совокупная военная помощь Европы (не только ЕС, но и Великобритании со Швейцарией) примерно равна помощи США. Замещение поставок из Штатов потребует увеличения помощи от Европы вдвое. Очевидно, что это невозможно. Главные европейские поставщики Украины — это Германия и Великобритания. ФРГ, даже если следующее правительство продолжит нынешнюю политику, что не факт, уже передала со складов все, что у нее было и новые поставки, среди которых в основном ПВО и расходники, идут исключительно с производства. Денег на его расширении у Германии в условиях удорожания энергоресурсов и закрытия многих производств, нет.Поставки из остальных стран несущественны. Крупнейшие Франция и Италия дали меньше, чем Польша. Для сравнения, помощь Германии за три года составила 11 млрд евро, а Франции и Италии вместе — 5,8 млрд. Скандинавы же отправили столько, что у самих уже ничего не осталось — Дания недавно подтвердила.Вклад США за время СВО — около 60 млрд. Суммы, очевидно, несопоставимые.С другой стороны, при нынешней тактике Украины (медленно отступать, вынуждая Россию "стачивать" свой наступательный потенциал, а затем предложить переговоры, когда Россия будет вынуждена либо снижать свои требования, либо проводить новую мобилизацию) полностью замещать американские поставки, может быть, и не понадобится. Вопрос, как всегда, в том, не развалится ли ВСУ до ожидаемого момента.Зеленский же на "Рамштайне" призвал ввести на Украину западных миротворцев до завершения военных действий. Это вряд ли возможно, поскольку приведет к прямому столкновению НАТО и РФ, но у Зеленского остается мало места для маневра, поэтому он предлагает все, что может.Условия Зеленского отклоненыГлавный маневр Зеленского на прошедшей неделе — это адресованное Трампу интервью у блогера Лекса Фридмана. Кроме матерной лексики и нескольких безумных предложений (например, конфискация Трампом 300 млрд замороженных российских активов, которые лежат в ЕС и Трамп при всем желании не может их конфисковать; или ультиматум, который США, ЕС и Украина должны вместе предъявить Путину), в нем президент Украины выдвинул свои переговорные условия:Зеленский упорно продвигает одну единственную мысль — приемлемые гарантии безопасности для Украины могут быть только при участии США, одного Евросоюза мало. Он говорит, что может быть и альтернатива приглашению в НАТО — гарантии, вроде тех, которые США дают Израилю. Но там Штаты непосредственно участвуют в отражении ракетных атак, задействуют свои силы ВМФ. Одно дело вести себя так с арабскими странами или организациями типа "Хамас" или "Хесболла", а другое — сбивать российские ракеты, а значит, снова же, вступить в прямое столкновение с РФ. Зеленскому это и нужно. США (и здесь без разницы, Байден или Трамп) — нет.Так что вряд ли адресованное Трампу интервью сыграло в плюс Зеленскому. Скорее показало его неадекватное восприятие реальности, заключающееся в нереалистичных требованиях и отсутствии компромиссных вариантов.С другой стороны, такие требования Зеленского усиливают позиции "партии войны" в России. Если условная "партия мира" считает, что спецоперация изначально пошла не по плану и сейчас издержки от ее продолжения таковы, что ставят под угрозу долгосрочное развитие страны, а потенциальные выгоды от занятия еще каких-то территорий сомнительны, то главный аргумент "партии войны" — если закончить СВО без установления в Киеве дружественной или хотя бы нейтральной по отношению к РФ власти, то впереди будет еще одна война. Сейчас на Западе кризис, ВС РФ наступают, в ВСУ массовые дезертирства, украинские граждане уклоняются от мобилизации и не хотят воевать, а к следующей войне Украину могут вооружить как положено, поэтому лучше сейчас "додавить" даже из последних сил, чем переносить войну на потом с неизвестными последствиями.Мы сейчас не ставим своей задачей разбирать силу аргументации двух российских "партий". Мы лишь хотим показать, что слова Зеленского о том, что "даже если нас заставят подписать с РФ прекращение огня, мы будем мстить, Россию мы в покое не оставим" (поэтому берите Украину в НАТО, чтобы Альянс сдерживал не только Москву, но и Киев), играют на руку российской "партии войны" и как бы подкрепляют ее аргументацию. Также мы неоднократно предполагали, что Зеленский хочет сорвать намечающиеся переговоры, но так, чтобы их срыв выглядел инициативой Кремля. Соответственно можно будет не снимать военное положение и не проводить выборов, не дав Западу повода обвинить Зеленского в узурпации власти. На некоторое время средства на продолжение войны в текущем режиме у Киева теперь есть. Если армия за условные полгода не развалится и ее удастся так или иначе пополнить мобилизованными, то можно и продержаться, сдав, например, Донбасс, что проблемой для Киева не является. А там в США и Европе может что-то поменяться — вдруг все-таки получится столкнуть НАТО с Россией.Трамп на своеобразный ультиматум Зеленского ответил следующим образом: чувства Путина по поводу расширения НАТО понятны; Украины в НАТО не будет; получит ли Киев гарантии от США, пока не известно. А спецпредставитель нового президента США Кит Келлог отменил свой визит на Украину, что на указанном фоне выглядит как прямое обращение к Зеленскому — США будут решать вопросы по Украине с Россией и без Украины, если Зеленский продолжит в том же духе. Все же помнят "план Келлога", который предполагает лишение Украины помощи, если она откажется от переговоров? А сейчас нежелание Зеленского идти на компромиссы выглядит именно как отказ Украины от реалистичных переговоров. Тем более, Песков подтвердил недавние слова Путина о том, что Россия готова начинать переговоры без каких-либо предварительных условий. По словам Трампа, Путин готов с ним встречаться, а Келлог в интервью Fox News сказал, что времени для поиска решений осталось мало, а Байден совершил большую ошибку, отказавшись говорить с Путиным после 2022 года. При этом Келлог говорит, что Трамп "не пытается дать что-то Путину или русским", а "пытается спасти Украину и сохранить ее суверенитет". Для Киева это означает, что, если он хочет сохранить суверенитет, то должен в ближайшее время предложить альтернативу по устраивающим его гарантиям безопасности, забыв как про НАТО, так и про "израильский вариант".Представитель МИД Швейцарии Николя Бидо уже предлагает швейцарскую площадку, для будущей встречи Трампа и Путина. Интересно, что, согласно данным CNN, переговоры об окончании войны начались бы в первой половине 2025 года, независимо от того, кто победил на американских выборах, а целью военных поставок Байден ставил "расширение возможностей Украины перед потенциальными переговорами".Подробнее о том, что сегодня мешает началу переговоров — в материале "Гарантии безопасности как камень преткновения. Военно-политические итоги 2024 года".

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_b75bde901aa6b1f3dc115ef5978b319c.jpg.webp

эксклюзив, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, нато, ес, вооруженные силы украины