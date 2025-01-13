Форсирование Днепра и другие ближайшие цели России: "Араб" о фронте, Трампе, Украине и Приднестровье
12:17 13.01.2025 (обновлено: 12:41 13.01.2025)
Заместитель начальника штаба 7-й штурмовой бригады имени Святого Георгия Дмитрий Джиникашвили (позывной "Араб") рассказал корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о ситуации на фронте, о штурмовых действиях в городах и в степи, о противнике и о его силах, а также о ближайших угрозах и о шансах на мир после инаугурации Трампа.
00:38 – Прогноз на 2025 год;
03:08 – Степи и штурм городов;
05:32 – Сложности штурма Часова Яра;
08:00 – Оценка нынешнего состояния ВСУ;
10:07 – Тактика армии России;
11:54 – Об угрозах для Приднестровья;
15:32 – Трамп и СВО.
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00:38 – Прогноз на 2025 год;
03:08 – Степи и штурм городов;
05:32 – Сложности штурма Часова Яра;
08:00 – Оценка нынешнего состояния ВСУ;
10:07 – Тактика армии России;
11:54 – Об угрозах для Приднестровья;
15:32 – Трамп и СВО.
#Араб #Чаленко #2025 #ЧасовЯр #Торецк #Курахово #Донбасс #Донецк #ДНР #Славянск #Краматорск #ВСУ #армия #СВО #спецоперация #война #конфликт #манёвры #тактика #стратегия #СДД #Днепропетровск #Запорожье #Мариуполь #дрон #дроны #БПЛА #беспилотник #РЭБ #президент #РЭР #река #FPV #степь #город #штурм #Молдавия #Молдова #Приднестровье #Одесса #Зеленский #Путин #Санду #Днепр #Трамп #США #Джиникашвили #Украина #ВСРФ #Россия #РФ
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
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