Форсирование Днепра и другие ближайшие цели России: "Араб" о фронте, Трампе, Украине и Приднестровье - 13.01.2025 Украина.ру
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Форсирование Днепра и другие ближайшие цели России: "Араб" о фронте, Трампе, Украине и Приднестровье
Форсирование Днепра и другие ближайшие цели России: "Араб" о фронте, Трампе, Украине и Приднестровье - 13.01.2025 Украина.ру
Форсирование Днепра и другие ближайшие цели России: "Араб" о фронте, Трампе, Украине и Приднестровье
Заместитель начальника штаба 7-й штурмовой бригады имени Святого Георгия Дмитрий Джиникашвили (позывной "Араб") рассказал корреспонденту Украина.ру Александру... Украина.ру, 13.01.2025
2025-01-13T12:17
2025-01-13T12:41
видео
россия
приднестровье
украина
дональд трамп
александр чаленко
вооруженные силы украины
украина.ру
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Заместитель начальника штаба 7-й штурмовой бригады имени Святого Георгия Дмитрий Джиникашвили (позывной "Араб") рассказал корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о ситуации на фронте, о штурмовых действиях в городах и в степи, о противнике и о его силах, а также о ближайших угрозах и о шансах на мир после инаугурации Трампа. 00:38 – Прогноз на 2025 год;03:08 – Степи и штурм городов;05:32 – Сложности штурма Часова Яра;08:00 – Оценка нынешнего состояния ВСУ;10:07 – Тактика армии России;11:54 – Об угрозах для Приднестровья;15:32 – Трамп и СВО.#Араб #Чаленко #2025 #ЧасовЯр #Торецк #Курахово #Донбасс #Донецк #ДНР #Славянск #Краматорск #ВСУ #армия #СВО #спецоперация #война #конфликт #манёвры #тактика #стратегия #СДД #Днепропетровск #Запорожье #Мариуполь #дрон #дроны #БПЛА #беспилотник #РЭБ #президент #РЭР #река #FPV #степь #город #штурм #Молдавия #Молдова #Приднестровье #Одесса #Зеленский #Путин #Санду #Днепр #Трамп #США #Джиникашвили #Украина #ВСРФ #Россия #РФНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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видео, россия, приднестровье, украина, дональд трамп, александр чаленко, вооруженные силы украины, украина.ру, днепр
Видео, Россия, Приднестровье, Украина, Дональд Трамп, Александр Чаленко, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Днепр

Форсирование Днепра и другие ближайшие цели России: "Араб" о фронте, Трампе, Украине и Приднестровье

12:17 13.01.2025 (обновлено: 12:41 13.01.2025)
 
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Заместитель начальника штаба 7-й штурмовой бригады имени Святого Георгия Дмитрий Джиникашвили (позывной "Араб") рассказал корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о ситуации на фронте, о штурмовых действиях в городах и в степи, о противнике и о его силах, а также о ближайших угрозах и о шансах на мир после инаугурации Трампа.

00:38 – Прогноз на 2025 год;
03:08 – Степи и штурм городов;
05:32 – Сложности штурма Часова Яра;
08:00 – Оценка нынешнего состояния ВСУ;
10:07 – Тактика армии России;
11:54 – Об угрозах для Приднестровья;
15:32 – Трамп и СВО.

#Араб #Чаленко #2025 #ЧасовЯр #Торецк #Курахово #Донбасс #Донецк #ДНР #Славянск #Краматорск #ВСУ #армия #СВО #спецоперация #война #конфликт #манёвры #тактика #стратегия #СДД #Днепропетровск #Запорожье #Мариуполь #дрон #дроны #БПЛА #беспилотник #РЭБ #президент #РЭР #река #FPV #степь #город #штурм #Молдавия #Молдова #Приднестровье #Одесса #Зеленский #Путин #Санду #Днепр #Трамп #США #Джиникашвили #Украина #ВСРФ #Россия #РФ

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ВидеоРоссияПриднестровьеУкраинаДональд ТрампАлександр ЧаленкоВооруженные силы УкраиныУкраина.руДнепр
 
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