"Если Запад даст добро": Корнев рассказал, какими ракетами Киев хочет уничтожать российскую авиацию

Адвокат Валентин Рыбин: Сначала я боролся с Украиной хитростью, а теперь защищаю Россию с оружием в руках

На фронте бывают самые неожиданные метаморфозы. Инженер может стать снайпером, а слесарь - командиром взвода. Одна из таких метаморфоз произошла с известным в России и на Украине адвокатом Валентином Рыбиным, добровольно сменившим шикарный костюм на военную форму. Это уже само по себе - нонсенс