"Если Запад даст добро": Корнев рассказал, какими ракетами Киев хочет уничтожать российскую авиацию
Киевский режим подчеркивает, что может попытаться уничтожить российские военные самолеты на аэродромах, если Запад даст добро на применение этих ракет без всяких ограничений. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что киевский режим может сдержать продвижение ВС РФ, если будут выполнены два условия: если Запад обеспечит бесперебойные поставки снарядов и если ВСУ найдут способ уничтожать прямо на аэродромах российскую авиацию.
Для реализации этого плана у Украины есть только одно средство — американские ракеты ATACMS с дальностью действия в 300 километров, которые могут работать по российским прифронтовым аэродромам, рассказал обозреватель.
На втором месте из текущих вооружений стоят крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, которые могут выполнять те же самые задачи, добавил он.
"На третьем месте в сослагательном наклонении можно упомянуть средства поражения воздушного базирования, которые в будущем могли бы применять F-16, если бы они оказались на вооружении Украины", - подчеркнул Корнев.
При этом сам киевский режим подчеркивает, что может попытаться уничтожить наши самолеты на аэродромах, если Запад даст добро на применение этих ракет без всяких ограничений, резюмировал собеседник издания.
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