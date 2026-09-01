https://ukraina.ru/20260901/tramp-opyat-pobedil-iran-i-snova-sdelal-neft-dorogoy-1082934820.html

Трамп опять победил Иран. И снова сделал нефть дорогой

Трамп опять победил Иран. И снова сделал нефть дорогой - 01.09.2026 Украина.ру

Трамп опять победил Иран. И снова сделал нефть дорогой

В Персидском заливе зафиксировано военное обострение. Американские войска в очередной раз нарушили режим перемирия, атаковав иранский остров Ларак. А войска Ирана немедленно нанесли ответный удар по военным базам США, расположенным в соседних арабских странах.

2026-09-01T10:47

2026-09-01T10:47

2026-09-01T10:47

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Пентагон заявил, что иранцы запускали с Ларака специально разработанные ракеты, позволяющие дистанционно минировать акваторию Ормузского пролива. Фактический урон от американского воздушного удара был невелик – в Белом доме заявили о поражении двух ракетных установок. Но его последствия вызвали на мировых биржах финансово-экономическое цунами, поднимая вверх нефтяные цены.Корпус стражей исламской революции наглядно продемонстрировал, что Тегеран использовал летнюю паузу для подготовки к новому этапу конфликта, пополняя ракетные арсеналы. Иранские баллистические ракеты и беспилотники сразу же атаковали американские военные объекты, с которых осуществлялось нападение на остров Ларак. Кроме того, иранцы ударили по американской военной базе в Иордании, что подтвердили спутниковые снимки с фиксацией разрушений.Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп развернул в соцсетях собственное наступление на врага. Он поспешил объявить эти события еще одной великой победой над Исламской Республикой, опубликовав сгенерированное искусственным интеллектом видео, на котором Америка наносит иранским войскам разгромное поражение.Однако своеобразный юмор американского президента снова не оценили. Эксперты констатируют: в роли проигравших выступают сами США. Иранцы подтвердили, что они осуществляют огневой контроль над Ормузом, где опять загорелись несколько танкеров. А американские военные базы в который раз показали свою уязвимость для ответных ударов, продемонстрировав слабость противовоздушной защиты.Вопрос о выводе американских войск из Залива стоит сейчас в полный рост – потому что арабские страны не хотят, чтобы их территория становилась мишенью для иранских контрударов. Еще полгода назад, до американского нападения на Иран, военное присутствие США в этом регионе казалось незыблемым. Но сегодня можно констатировать, что стратегическая ситуация на Ближнем Востоке полностью изменилась."За период конфликта с Ираном были разрушены порядка двадцати американских баз и уничтожены более 200 военных объектов США. Стоимость восстановления всей этой инфраструктуры оценивается в сотни миллиардов долларов. Таких дополнительных денег в бюджете Пентагона нет. К тому же нечем защищаться от повторных ударов со стороны Ирана – средства ПВО на грани истощения.До конца года Пентагон планирует свести к минимуму военное присутствие в Ираке и Сирии, закончив многолетнюю оккупацию этих стран. Уход из Персидского залива приведет к далеко идущим политическим последствиям. Ближневосточные монархии будут работать в условиях постамериканской системы в своем регионе", – комментирует ситуацию американист Малек Дудаков.Проблемы Саудовской Аравии свидетельствуют о том, насколько накладно быть сегодня союзником Вашингтона. Блокада Ормузского пролива и конфликт в Красном море, где против саудовцев действуют союзные Ирану йеменские хуситы, нанесла Эр-Рияду серьезный экономический ущерб – сократив источники наполнения бюджета, формировавшегося за счет продажи энергоносителей.Общий объем экспорта сырой нефти Саудовской Аравии составляет сейчас в среднем 3,23 миллиона баррелей в день – самый низкий ежемесячный показатель как минимум с начала восьмидесятых годов прошлого века.Импорт саудовской нефти в США вообще сократился до нуля – впервые с далекого 1985 года, что является для этого государства беспрецедентным событием. Саудовское руководство срочно запросило у международных банков кредит в размере 8 миллиардов долларов. Но в случае продолжения войны в Персидском заливе ситуация в королевстве может существенно осложниться.Накануне новой атаки на Иран в Белом доме провели очередную пиар-акцию, направленную на то, чтобы стабилизировать ситуацию на нефтяных рынках.Дональд Трамп торжественно объявил о том, что США заключили "крупнейшую в мировой истории нефтяную сделку" с Венесуэлой. Он утверждает, что Вашингтон получил контроль над более чем 65 миллиардами баррелей доказанных запасов венесуэльской нефти. Что якобы позволит удвоить стратегические резервы американской нефти и снизить цены на бензин для американского потребителя.Но эксперты сразу же назвали эти заявления блефом – отмечая, что в действительности Америка получила венесуэльскую нефть исключительно на словах."Трамп, конечно же, говорит неправду, утверждая, что венесуэльскую тяжелую нефть используют для пополнения американского стратегического нефтяного резерва. Венесуэльская нефть содержит 5,7% серы. Она обладает высокой кислотностью, которая может разъедать стены хранилищ. Если ее залить в хранилище, ее невозможно будет извлечь.В этой истории есть гораздо больше нюансов, например, тот факт, что добыть эти 65 миллиардов баррелей нефти невозможно без как минимум десятилетия инвестиций в инфраструктуру в Венесуэле, а также без как минимум 100 миллиардов долларов инвестиционных средств.Кроме того, необходимо найти экспертов со всего мира, которые знают, как это делать, и каким-то образом убедить их переехать в Венесуэлу. Так что нет, цены на бензин завтра не станут ниже. Это все просто иллюзия. Как обычно", – пишут об этом американские профильные блогеры.Мировые биржи упорно не верят Трампу. Они полностью игнорируют заявления о захвате венесуэльской нефти и чутко реагируют на события в Персидском заливе. Стоимость нефти марки Brent мгновенно отреагировала на обострение, достигнув планки 92 долларов за баррель, повышая цены на топливо в США.Такая ситуация существенно увеличит поступления в российский бюджет. По данным издания Bloomberg, импорт российской нефти в Индию достиг рекордного показателя – 2,8 миллионов баррелей в сутки, превысив половину от общего объема ежемесячных нефтяных закупок этой азиатской страны, и существенно повышая объемы торговли между Индией и Россией.Индийские нефтеперерабатывающие заводы наращивают поставки российских энергоресурсов на фоне снижения поставок из Персидского залива. При этом, Нью-Дели полностью игнорирует политическое давление со стороны США, не обращая внимания на угрозу введения 100-процентных вторичных пошлин на индийские товары. Потому что обеспечение внутреннего спроса на нефть является для Нарендры Моди ключевым вопросом обеспечения экономической безопасности.Внешнеполитическое влияние Америки падает. Вашингтон все больше ассоциируется в мире с эпатажными картинками в блоге Трампа, за которыми не стоит ничего, кроме пустого надувания воздуха и биржевых спекуляций. И становится очевидным, что нападение на Иран превратилось для США в полноценное стратегическое фиаско."В ближайшем будущем Ближний Восток останется внутри замкнутого цикла: ограниченные удары, ответы, короткие передышки – и так по кругу. Ормузский пролив так и будет главным козырем Тегерана, и США ничего не смогут с этим поделать", – констатирует журналист Руслан Осташко.Придет время, и это придется признать даже самому Трампу.

https://ukraina.ru/20260813/ssha-gotovyat-yadernyy-udar-po-iranu-drobnitskiy-raskryl-plany-pentagona-1082439840.html

https://ukraina.ru/20260901/energeticheskie-voyny-evropa-stavit-antirekordy-ssha-namereny-zabrat-pyatuyu-chast-venesuelskoy-nefti-1082933668.html

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Александр Сокуренко

эксклюзив, сша, иран, америка, малек дудаков, дональд трамп, пентагон, bloomberg, белый дом, brent