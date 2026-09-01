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Полковник Геннадий Алехин: Россия выносит командные пункты бригад ВСУ и готовится к наступлению на Изюм

Полковник Геннадий Алехин: Россия выносит командные пункты бригад ВСУ и готовится к наступлению на Изюм - 01.09.2026 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: Россия выносит командные пункты бригад ВСУ и готовится к наступлению на Изюм

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

2026-09-01T10:45

2026-09-01T10:45

2026-09-01T10:49

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При очередной попытке вырваться из окружения юго-восточнее Волчанского района по направлению к Великому Бурлуку был уничтожен командный пункт 159-й бригады ВСУ. Наши огневые средства поражения уничтожили несколько единиц боевой техники, автомобильный транспорт с офицерским составом. Накануне появилась информация о массовом исчезновении военнослужащих 4-го отряда пограничной службы Украины в этом районе, которые не выходили на связь с середины июля.В населенном пункте Архангеловка Харьковской области уничтожен командный пункт бригадного уровня. Подтверждены потери среди офицерского состава. Село Архангеловка находится на берегу реки Сухой Торец. На противоположном берегу расположено село Подоловка. Рядом- железнодорожная станция Языково, всего в трех километрах от Барвенково. На этом участке фронта активно действую подразделения 6-й армии группировки войск "Запад" и авиация ВКС РФ. За минувшие сутки нанесен мощный удар по пункту дислокации ВСУ южнее Староверовки, а также по временному полевому парку боевых машин и техники противника в Нечволодовке. Дроны, РСЗО и авиация громит логистику ВСУ на Боровском направлении.ВС РФ контролируют порядка 2/3 территории Боровской общины Изюмского района. Заняты ключевые узлы на левом берегу Оскола: Боровая, Новоплатоновка, Дружелюбовка, Ольговка, Чернещина и Новый Мир. Наступление на этом участке проходит с севера (силами 2-й мотострелковой и 4-й танковой дивизий 1-й танковой армии) и с востока (подразделениями 3-й и 144-й мотострелковых дивизий 20-й общевойсковой армии).Администрация Боровской общины вынуждена признать, что логистические пути этого участка контролируются российскими FPV-дронами. Ситуация для ВСУ здесь ухудшается с каждым днём: община круглосуточно подвергается ударам БПЛА, РСЗО и корректируемых авиабомб. Также отдельно отмечается активное применение беспилотников "Молния". Возросшая активность на земле и в воздухе свидетельствует на последовательное усиление воздействия российских войск на транспортно-логистическую среду противника, что подтверждается заявлениями местных властей.Если еще совсем недавно речь шла преимущественно об атаках FPV-дронов, то сейчас сформировалась более многоуровневая система поражения с применением РСЗО, авиации и дальнобойных беспилотников. Накопительный эффект давления на украинский тыл создаёт благоприятные условия для дальнейшего укрепления и расширения полосы наступления наших войск для прорыва обороны противника в окрестностях Боровой.В зоне ответственности группировки войск "Север" продолжается более широкий охват района Казачьей Лопани по направлению к Золочеву и Слатино. За минувшие сутки противник предпринял контратаку в районе Терновой. Две боевые группы ВСУ были окружены и уничтожены силами разведки и ударных беспилотников.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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