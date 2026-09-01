FPV-дроны ВСУ атаковали автомобили в Белгородской области: пострадали мирные жители - 01.09.2026 Украина.ру
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FPV-дроны ВСУ атаковали автомобили в Белгородской области: пострадали мирные жители
FPV-дроны ВСУ атаковали автомобили в Белгородской области: пострадали мирные жители - 01.09.2026 Украина.ру
FPV-дроны ВСУ атаковали автомобили в Белгородской области: пострадали мирные жители
ВСУ продолжают террор против мирного населения Белгородской области. За сутки в результате ракетных обстрелов и ударов дронов пострадали четыре человека. Об этом 1 сентября сообщили в региональном оперштабе
2026-09-01T12:09
2026-09-01T12:21
спецоперация
сво
белгородская область
украина
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вооруженные силы украины
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Под удар попал областной центр: после ракетного обстрела двоих мужчин с множественными осколочными ранениями экстренно доставляют в городскую больницу. В Ракитянском округе беспилотник атаковал автомобиль на трассе — водитель получил ранения грудной клетки и руки, но смог сам добраться до медиков. В Шебекинском округе FPV-дрон ударил по машине в селе Купино: у мужчины осколочные ранения голени и головы.Кроме того, зафиксированы разрушения в Шебекино, Бобраве, Маломихайловке, Красном Октябре, Солоти, Грайвороне и Красной Яруге. Повреждены частные дома, автомобили, автобусы, коммерческий объект и складские помещения предприятия.О других новостях этого дня — в ежедневном обзоре Киев — теперь прифронтовой? Новый статус столицы Украины. Хроника событий на утро 1 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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спецоперация, сво, белгородская область, украина, купино, вооруженные силы украины, украина.ру
Спецоперация, СВО, Белгородская область, Украина, Купино, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

FPV-дроны ВСУ атаковали автомобили в Белгородской области: пострадали мирные жители

12:09 01.09.2026 (обновлено: 12:21 01.09.2026)
 
© РИА Новости . Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.09.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ВСУ продолжают террор против мирного населения Белгородской области. За сутки в результате ракетных обстрелов и ударов дронов пострадали четыре человека. Об этом 1 сентября сообщили в региональном оперштабе
Под удар попал областной центр: после ракетного обстрела двоих мужчин с множественными осколочными ранениями экстренно доставляют в городскую больницу.
В Ракитянском округе беспилотник атаковал автомобиль на трассе — водитель получил ранения грудной клетки и руки, но смог сам добраться до медиков. В Шебекинском округе FPV-дрон ударил по машине в селе Купино: у мужчины осколочные ранения голени и головы.
Кроме того, зафиксированы разрушения в Шебекино, Бобраве, Маломихайловке, Красном Октябре, Солоти, Грайвороне и Красной Яруге. Повреждены частные дома, автомобили, автобусы, коммерческий объект и складские помещения предприятия.
О других новостях этого дня — в ежедневном обзоре Киев — теперь прифронтовой? Новый статус столицы Украины. Хроника событий на утро 1 сентября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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