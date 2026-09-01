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Заседания под землей: Гончаренко* показал секретное укрытие депутатов от ударов ВС РФ

Заседания под землей: Гончаренко* показал секретное укрытие депутатов от ударов ВС РФ - 01.09.2026 Украина.ру

Заседания под землей: Гончаренко* показал секретное укрытие депутатов от ударов ВС РФ

В Верховной раде Украины подготовили подземный зал заседаний, оборудованный в подвальном укрытии парламента на случай воздушных тревог, сообщил в своем телеграм-канале народный депутат Алексей Гончаренко*

2026-09-01T12:56

2026-09-01T12:56

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По его словам, помещение не способно вместить всех парламентариев одновременно, из-за чего дополнительные стулья пришлось расставлять снаружи в коридоре. Народные избранники, которым не хватит места внутри, будут вынуждены следить за ходом заседаний по установленным на стенах экранам.Депутат также уточнил технические нюансы работы в экстремальных условиях. Для регистрации в системе подземного парламента нардепам придется использовать QR-коды, а сам процесс голосования по законопроектам будет осуществляться дистанционно через персональные мобильные телефоны и планшеты. Подчеркивается, что данная площадка не заменит основной сессионный зал и будет задействована исключительно в периоды объявления воздушной опасности.Обустройство резервного зала заседаний в укрытии связано с резким увеличением интенсивности и точности ударов ВС РФ по критической инфраструктуре в Киеве. Ранее украинский парламент неоднократно прерывал заседания и эвакуировал сотрудников из-за угрозы прилетов. О других успехах россиян - в материале Разгром военных предприятий, ликвидация портовых складов: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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