Заседания под землей: Гончаренко* показал секретное укрытие депутатов от ударов ВС РФ - 01.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260901/zasedaniya-pod-zemley-goncharenko-pokazal-sekretnoe-ukrytie-deputatov-ot-udarov-vs-rf-1082937854.html
Заседания под землей: Гончаренко* показал секретное укрытие депутатов от ударов ВС РФ
Заседания под землей: Гончаренко* показал секретное укрытие депутатов от ударов ВС РФ - 01.09.2026 Украина.ру
Заседания под землей: Гончаренко* показал секретное укрытие депутатов от ударов ВС РФ
В Верховной раде Украины подготовили подземный зал заседаний, оборудованный в подвальном укрытии парламента на случай воздушных тревог, сообщил в своем телеграм-канале народный депутат Алексей Гончаренко*
2026-09-01T12:56
2026-09-01T12:57
новости
россия
украина
киев
алексей гончаренко
верховная рада
минобороны
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1b/1058394816_0:195:1280:915_1920x0_80_0_0_da2095bd87904a2e6a4070677f2ee06e.jpg
По его словам, помещение не способно вместить всех парламентариев одновременно, из-за чего дополнительные стулья пришлось расставлять снаружи в коридоре. Народные избранники, которым не хватит места внутри, будут вынуждены следить за ходом заседаний по установленным на стенах экранам.Депутат также уточнил технические нюансы работы в экстремальных условиях. Для регистрации в системе подземного парламента нардепам придется использовать QR-коды, а сам процесс голосования по законопроектам будет осуществляться дистанционно через персональные мобильные телефоны и планшеты. Подчеркивается, что данная площадка не заменит основной сессионный зал и будет задействована исключительно в периоды объявления воздушной опасности.Обустройство резервного зала заседаний в укрытии связано с резким увеличением интенсивности и точности ударов ВС РФ по критической инфраструктуре в Киеве. Ранее украинский парламент неоднократно прерывал заседания и эвакуировал сотрудников из-за угрозы прилетов. О других успехах россиян - в материале Разгром военных предприятий, ликвидация портовых складов: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
россия
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1b/1058394816_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fa7edf8fc12ddf0b24826d962bf0f6bd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, киев, алексей гончаренко, верховная рада, минобороны, украина.ру
Новости, Россия, Украина, Киев, Алексей Гончаренко, Верховная Рада, Минобороны, Украина.ру

Заседания под землей: Гончаренко* показал секретное укрытие депутатов от ударов ВС РФ

12:56 01.09.2026 (обновлено: 12:57 01.09.2026)
 
© Фото : соцсетиАлексей Гончаренко
Алексей Гончаренко - РИА Новости, 1920, 01.09.2026
© Фото : соцсети
Читать в
ДзенTelegram
В Верховной раде Украины подготовили подземный зал заседаний, оборудованный в подвальном укрытии парламента на случай воздушных тревог, сообщил в своем телеграм-канале народный депутат Алексей Гончаренко*
По его словам, помещение не способно вместить всех парламентариев одновременно, из-за чего дополнительные стулья пришлось расставлять снаружи в коридоре.
Народные избранники, которым не хватит места внутри, будут вынуждены следить за ходом заседаний по установленным на стенах экранам.
Депутат также уточнил технические нюансы работы в экстремальных условиях. Для регистрации в системе подземного парламента нардепам придется использовать QR-коды, а сам процесс голосования по законопроектам будет осуществляться дистанционно через персональные мобильные телефоны и планшеты.
Подчеркивается, что данная площадка не заменит основной сессионный зал и будет задействована исключительно в периоды объявления воздушной опасности.
Обустройство резервного зала заседаний в укрытии связано с резким увеличением интенсивности и точности ударов ВС РФ по критической инфраструктуре в Киеве. Ранее украинский парламент неоднократно прерывал заседания и эвакуировал сотрудников из-за угрозы прилетов.
О других успехах россиян - в материале Разгром военных предприятий, ликвидация портовых складов: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь на сайте Украина.ру.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаКиевАлексей ГончаренкоВерховная РадаМинобороныУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:20Генеральный секретарь ООН потребовал немедленно прекратить огонь на Украине
13:11"Игра мускулами с элементами запугивания": Перенджиев о торге США и позиции России
13:03Украинский дрон опять залетел в небо Эстонии: реакция властей
12:56Заседания под землей: Гончаренко* показал секретное укрытие депутатов от ударов ВС РФ
12:45Реактивные дроны меняют ход войны: что за паника в Киеве
12:25На Украине родителей будут штрафовать за русский язык в школьных чатах
12:25Европейцы остались в одиночестве в попытке изолировать Россию на G20
12:09FPV-дроны ВСУ атаковали автомобили в Белгородской области: пострадали мирные жители
12:02Карнавал в официальных кабинетах: Захарова высмеяла новое назначение Федорова в Италии
12:00Украина ещё может получить замороженные активы РФ – СМИ
11:33ЕС пытается выпросить перехватчики для Украины у третьих стран
11:15Маск стал хозяином украинского неба: без него ВСУ слепы и глухи
11:05ФСБ задержала на Камчатке россиянку за шпионаж в пользу Украины
10:55"Под ключ" за 70 тысяч: ТЦК Украины торгуют выездом из страны
10:47Трамп опять победил Иран. И снова сделал нефть дорогой
10:47Киев лишился почти половины поездов и железнодорожных путей
10:45Полковник Геннадий Алехин: Россия выносит командные пункты бригад ВСУ и готовится к наступлению на Изюм
10:26Антироссийский билль Грэма* завис в Конгрессе: что пошло не так
10:16Уничтожение "Аэробавовны" и цехов "Фламинго": ВС РФ разнесли военные узлы Киева
10:06Энергетические войны: Европа ставит антирекорды, США намерены забрать пятую часть венесуэльской нефти
Лента новостейМолния