"Игра мускулами с элементами запугивания": Перенджиев о торге США и позиции России - 01.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260901/igra-muskulami-s-elementami-zapugivaniya-perendzhiev-o-torge-ssha-i-pozitsii-rossii-1082938281.html
"Игра мускулами с элементами запугивания": Перенджиев о торге США и позиции России
"Игра мускулами с элементами запугивания": Перенджиев о торге США и позиции России - 01.09.2026 Украина.ру
"Игра мускулами с элементами запугивания": Перенджиев о торге США и позиции России
США действительно пытались торговаться с позиции силы, используя элементы запугивания, но Россия не поддалась на этот сценарий. В ответ она перекрыла логистику ВСУ через Одесскую область, показав свою решимость. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2026-09-01T13:11
2026-09-01T13:11
новости
россия
сша
одесская область
александр перенджиев
джон рэтклифф
одесса
вс рф
главное
главные новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/11/1080312545_0:0:575:324_1920x0_80_0_0_05220bae7644c48eab65086847509627.png
Отвечая на вопрос о возможном торге со стороны США, эксперт заявил, что такая игра мускулами действительно была, но Россия не боится угроз.По словам Перенджиева, США, конечно, могут торговаться с позиции силы. "Наверняка там какая-то игра мускулами с элементами запугивания была. Обстановка действительно напряженная. Но я бы сказал, что мы их не боимся", — пояснил эксперт.В качестве доказательства он привёл действия России по перекрытию логистики через Большую Одессу. "Когда мы стали наносить удары по портам, противник попытался выстроить новую логистику через Констанцу. Так вот мы начали бить по погранпереходам в Одесской области. И теперь эта логистика перекрывается", — отметил Перенджиев.Он подчеркнул, что это новый шаг, которого раньше не делали. "Сейчас это уже воспринимается буднично. Но я просто напомню, что раньше мы этого не делали, а сейчас мы эту линию перешли", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью: "Александр Перенджиев: Россия готовится к тому, чтобы парализовать всю логистику между Польшей и Украиной" на сайте Украина.ру.Вероятно, Рэтклифф приезжал просить ослабить удары по энергетике, портам и зерновым терминалам на Украине. Подробнее об этом — в материале "Виталий Колпашников: Россия готовит гибридный ответ Европе за то, что она наносит по ней удары руками ВСУ" на сайте Украина.ру.
россия
сша
одесская область
одесса
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/11/1080312545_23:0:534:383_1920x0_80_0_0_1bdd1b5109b991d7601249d6a6c5b0ed.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, одесская область, александр перенджиев, джон рэтклифф, одесса, вс рф, главное, главные новости, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, война, война на украине, удары, новости сво
Новости, Россия, США, Одесская область, Александр Перенджиев, Джон Рэтклифф, Одесса, ВС РФ, главное, Главные новости, СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, война, война на Украине, удары, новости СВО

"Игра мускулами с элементами запугивания": Перенджиев о торге США и позиции России

13:11 01.09.2026
 
© ФотоСША, ЕС, Россия
США, ЕС, Россия - РИА Новости, 1920, 01.09.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
США действительно пытались торговаться с позиции силы, используя элементы запугивания, но Россия не поддалась на этот сценарий. В ответ она перекрыла логистику ВСУ через Одесскую область, показав свою решимость. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Отвечая на вопрос о возможном торге со стороны США, эксперт заявил, что такая игра мускулами действительно была, но Россия не боится угроз.
По словам Перенджиева, США, конечно, могут торговаться с позиции силы. "Наверняка там какая-то игра мускулами с элементами запугивания была. Обстановка действительно напряженная. Но я бы сказал, что мы их не боимся", — пояснил эксперт.
В качестве доказательства он привёл действия России по перекрытию логистики через Большую Одессу. "Когда мы стали наносить удары по портам, противник попытался выстроить новую логистику через Констанцу. Так вот мы начали бить по погранпереходам в Одесской области. И теперь эта логистика перекрывается", — отметил Перенджиев.
Он подчеркнул, что это новый шаг, которого раньше не делали. "Сейчас это уже воспринимается буднично. Но я просто напомню, что раньше мы этого не делали, а сейчас мы эту линию перешли", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью: "Александр Перенджиев: Россия готовится к тому, чтобы парализовать всю логистику между Польшей и Украиной" на сайте Украина.ру.
Вероятно, Рэтклифф приезжал просить ослабить удары по энергетике, портам и зерновым терминалам на Украине. Подробнее об этом — в материале "Виталий Колпашников: Россия готовит гибридный ответ Европе за то, что она наносит по ней удары руками ВСУ" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСШАОдесская областьАлександр ПеренджиевДжон РэтклиффОдессаВС РФглавноеГлавные новостиСВОновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВО сейчасдзен новости СВОвойнавойна на Украинеударыновости СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:20Генеральный секретарь ООН потребовал немедленно прекратить огонь на Украине
13:11"Игра мускулами с элементами запугивания": Перенджиев о торге США и позиции России
13:03Украинский дрон опять залетел в небо Эстонии: реакция властей
12:56Заседания под землей: Гончаренко* показал секретное укрытие депутатов от ударов ВС РФ
12:45Реактивные дроны меняют ход войны: что за паника в Киеве
12:25На Украине родителей будут штрафовать за русский язык в школьных чатах
12:25Европейцы остались в одиночестве в попытке изолировать Россию на G20
12:09FPV-дроны ВСУ атаковали автомобили в Белгородской области: пострадали мирные жители
12:02Карнавал в официальных кабинетах: Захарова высмеяла новое назначение Федорова в Италии
12:00Украина ещё может получить замороженные активы РФ – СМИ
11:33ЕС пытается выпросить перехватчики для Украины у третьих стран
11:15Маск стал хозяином украинского неба: без него ВСУ слепы и глухи
11:05ФСБ задержала на Камчатке россиянку за шпионаж в пользу Украины
10:55"Под ключ" за 70 тысяч: ТЦК Украины торгуют выездом из страны
10:47Трамп опять победил Иран. И снова сделал нефть дорогой
10:47Киев лишился почти половины поездов и железнодорожных путей
10:45Полковник Геннадий Алехин: Россия выносит командные пункты бригад ВСУ и готовится к наступлению на Изюм
10:26Антироссийский билль Грэма* завис в Конгрессе: что пошло не так
10:16Уничтожение "Аэробавовны" и цехов "Фламинго": ВС РФ разнесли военные узлы Киева
10:06Энергетические войны: Европа ставит антирекорды, США намерены забрать пятую часть венесуэльской нефти
Лента новостейМолния