https://ukraina.ru/20260901/igra-muskulami-s-elementami-zapugivaniya-perendzhiev-o-torge-ssha-i-pozitsii-rossii-1082938281.html

"Игра мускулами с элементами запугивания": Перенджиев о торге США и позиции России

"Игра мускулами с элементами запугивания": Перенджиев о торге США и позиции России - 01.09.2026 Украина.ру

"Игра мускулами с элементами запугивания": Перенджиев о торге США и позиции России

США действительно пытались торговаться с позиции силы, используя элементы запугивания, но Россия не поддалась на этот сценарий. В ответ она перекрыла логистику ВСУ через Одесскую область, показав свою решимость. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2026-09-01T13:11

2026-09-01T13:11

2026-09-01T13:11

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Отвечая на вопрос о возможном торге со стороны США, эксперт заявил, что такая игра мускулами действительно была, но Россия не боится угроз.По словам Перенджиева, США, конечно, могут торговаться с позиции силы. "Наверняка там какая-то игра мускулами с элементами запугивания была. Обстановка действительно напряженная. Но я бы сказал, что мы их не боимся", — пояснил эксперт.В качестве доказательства он привёл действия России по перекрытию логистики через Большую Одессу. "Когда мы стали наносить удары по портам, противник попытался выстроить новую логистику через Констанцу. Так вот мы начали бить по погранпереходам в Одесской области. И теперь эта логистика перекрывается", — отметил Перенджиев.Он подчеркнул, что это новый шаг, которого раньше не делали. "Сейчас это уже воспринимается буднично. Но я просто напомню, что раньше мы этого не делали, а сейчас мы эту линию перешли", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью: "Александр Перенджиев: Россия готовится к тому, чтобы парализовать всю логистику между Польшей и Украиной" на сайте Украина.ру.Вероятно, Рэтклифф приезжал просить ослабить удары по энергетике, портам и зерновым терминалам на Украине. Подробнее об этом — в материале "Виталий Колпашников: Россия готовит гибридный ответ Европе за то, что она наносит по ней удары руками ВСУ" на сайте Украина.ру.

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