ЕС пытается выпросить перехватчики для Украины у третьих стран - 01.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260901/es-pytaetsya-vyprosit-perekhvatchiki-dlya-ukrainy-u-tretikh-stran-1082936775.html
ЕС пытается выпросить перехватчики для Украины у третьих стран
ЕС пытается выпросить перехватчики для Украины у третьих стран - 01.09.2026 Украина.ру
ЕС пытается выпросить перехватчики для Украины у третьих стран
Европейский союз вынужден обращаться к государствам за пределами объединения с просьбой предоставить ракеты-перехватчики для систем ПВО Украины, однако этот процесс продвигается крайне тяжело, сообщила 1 сентября глава европейской дипломатии Кая Каллас перед встречей министров обороны стран ЕС в Ирландии
2026-09-01T11:33
2026-09-01T11:33
новости
украина
киев
ирландия
евросоюз
ес
нато
каллас кая
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0e/1078947562_0:0:2673:1504_1920x0_80_0_0_38604389b87d4db4518c3b30ba81d78e.jpg
По ее словам, обеспечение Киева комплексами противовоздушной обороны сейчас является главной проблемой всей западной военной помощи. В попытке найти хоть какие-то резервы, Каллас также призвала членов Евросоюза срочно отдать Украине даже те ракеты-перехватчики, у которых уже истекает срок годности.Вопрос дальнейшей военной поддержки Киева главы оборонных ведомств ЕС обсуждают во вторник при участии представителей НАТО и самой Украины. На повестку встречи вынесены темы интеграции военно-промышленных комплексов, оборонная часть ранее согласованного европейского кредита, а также распределение средств из Европейского фонда мира. В Москве же не раз указывали, что любые поставки западного вооружения Киеву лишь затягивают конфликт.Подробнее о затягивании конфликта - в материале Такер Карлсон заявил, что Украина как нация прекратит существование из-за затягивания конфликта Западом на сайте Украина.ру.
украина
киев
ирландия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0e/1078947562_0:0:2369:1776_1920x0_80_0_0_7b7fddd46790af1c635177179fec4f6a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, ирландия, евросоюз, ес, нато, каллас кая
Новости, Украина, Киев, Ирландия, Евросоюз, ЕС, НАТО, Каллас Кая

ЕС пытается выпросить перехватчики для Украины у третьих стран

11:33 01.09.2026
 
© REUTERS / Yves Herman
- РИА Новости, 1920, 01.09.2026
© REUTERS / Yves Herman
Читать в
ДзенTelegram
Европейский союз вынужден обращаться к государствам за пределами объединения с просьбой предоставить ракеты-перехватчики для систем ПВО Украины, однако этот процесс продвигается крайне тяжело, сообщила 1 сентября глава европейской дипломатии Кая Каллас перед встречей министров обороны стран ЕС в Ирландии
По ее словам, обеспечение Киева комплексами противовоздушной обороны сейчас является главной проблемой всей западной военной помощи.
В попытке найти хоть какие-то резервы, Каллас также призвала членов Евросоюза срочно отдать Украине даже те ракеты-перехватчики, у которых уже истекает срок годности.
Вопрос дальнейшей военной поддержки Киева главы оборонных ведомств ЕС обсуждают во вторник при участии представителей НАТО и самой Украины.
На повестку встречи вынесены темы интеграции военно-промышленных комплексов, оборонная часть ранее согласованного европейского кредита, а также распределение средств из Европейского фонда мира.
В Москве же не раз указывали, что любые поставки западного вооружения Киеву лишь затягивают конфликт.
Подробнее о затягивании конфликта - в материале Такер Карлсон заявил, что Украина как нация прекратит существование из-за затягивания конфликта Западом на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаКиевИрландияЕвросоюзЕСНАТОКаллас Кая
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:02Карнавал в официальных кабинетах: Захарова высмеяла новое назначение Федорова в Италии
12:00Украина ещё может получить замороженные активы РФ – СМИ
11:33ЕС пытается выпросить перехватчики для Украины у третьих стран
11:15Маск стал хозяином украинского неба: без него ВСУ слепы и глухи
11:05ФСБ задержала на Камчатке россиянку за шпионаж в пользу Украины
10:55"Под ключ" за 70 тысяч: ТЦК Украины торгуют выездом из страны
10:47Трамп опять победил Иран. И снова сделал нефть дорогой
10:47Киев лишился почти половины поездов и железнодорожных путей
10:45Полковник Геннадий Алехин: Россия выносит командные пункты бригад ВСУ и готовится к наступлению на Изюм
10:26Антироссийский билль Грэма* завис в Конгрессе: что пошло не так
10:16Уничтожение "Аэробавовны" и цехов "Фламинго": ВС РФ разнесли военные узлы Киева
10:06Энергетические войны: Европа ставит антирекорды, США намерены забрать пятую часть венесуэльской нефти
09:53САП требует арестовать 150 миллионов залога за экс-министра Галущенко
09:47"Неуловимый" Abrams уничтожили одним FPV-дроном
09:43Бравада ради траншей и удары по детсадам: Захарова раскрыла стратегию Киева
09:20Страны ЕС сдержанно отреагировали на новые финансовые запросы Зеленского
09:18Бессент поставил условие России: сначала Украина, потом снятие санкций
09:15Бойцы рассказали о работе операторов "Севера": уничтожение Starlink и парная охота на багги ВСУ
09:00Киев — теперь прифронтовой? Новый статус столицы Украины. Хроника событий на утро 1 сентября
08:50"Смена пластинки, а не музыки": глава заксобрания Запорожской области разнес идею выборов на Украине
Лента новостейМолния