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ЕС пытается выпросить перехватчики для Украины у третьих стран

ЕС пытается выпросить перехватчики для Украины у третьих стран - 01.09.2026 Украина.ру

ЕС пытается выпросить перехватчики для Украины у третьих стран

Европейский союз вынужден обращаться к государствам за пределами объединения с просьбой предоставить ракеты-перехватчики для систем ПВО Украины, однако этот процесс продвигается крайне тяжело, сообщила 1 сентября глава европейской дипломатии Кая Каллас перед встречей министров обороны стран ЕС в Ирландии

2026-09-01T11:33

2026-09-01T11:33

2026-09-01T11:33

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По ее словам, обеспечение Киева комплексами противовоздушной обороны сейчас является главной проблемой всей западной военной помощи. В попытке найти хоть какие-то резервы, Каллас также призвала членов Евросоюза срочно отдать Украине даже те ракеты-перехватчики, у которых уже истекает срок годности.Вопрос дальнейшей военной поддержки Киева главы оборонных ведомств ЕС обсуждают во вторник при участии представителей НАТО и самой Украины. На повестку встречи вынесены темы интеграции военно-промышленных комплексов, оборонная часть ранее согласованного европейского кредита, а также распределение средств из Европейского фонда мира. В Москве же не раз указывали, что любые поставки западного вооружения Киеву лишь затягивают конфликт.Подробнее о затягивании конфликта - в материале Такер Карлсон заявил, что Украина как нация прекратит существование из-за затягивания конфликта Западом на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, ирландия, евросоюз, ес, нато, каллас кая