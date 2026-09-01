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ЕС пытается выпросить перехватчики для Украины у третьих стран
ЕС пытается выпросить перехватчики для Украины у третьих стран - 01.09.2026 Украина.ру
ЕС пытается выпросить перехватчики для Украины у третьих стран
Европейский союз вынужден обращаться к государствам за пределами объединения с просьбой предоставить ракеты-перехватчики для систем ПВО Украины, однако этот процесс продвигается крайне тяжело, сообщила 1 сентября глава европейской дипломатии Кая Каллас перед встречей министров обороны стран ЕС в Ирландии
2026-09-01T11:33
2026-09-01T11:33
2026-09-01T11:33
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По ее словам, обеспечение Киева комплексами противовоздушной обороны сейчас является главной проблемой всей западной военной помощи. В попытке найти хоть какие-то резервы, Каллас также призвала членов Евросоюза срочно отдать Украине даже те ракеты-перехватчики, у которых уже истекает срок годности.Вопрос дальнейшей военной поддержки Киева главы оборонных ведомств ЕС обсуждают во вторник при участии представителей НАТО и самой Украины. На повестку встречи вынесены темы интеграции военно-промышленных комплексов, оборонная часть ранее согласованного европейского кредита, а также распределение средств из Европейского фонда мира. В Москве же не раз указывали, что любые поставки западного вооружения Киеву лишь затягивают конфликт.Подробнее о затягивании конфликта - в материале Такер Карлсон заявил, что Украина как нация прекратит существование из-за затягивания конфликта Западом на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, киев, ирландия, евросоюз, ес, нато, каллас кая
Новости, Украина, Киев, Ирландия, Евросоюз, ЕС, НАТО, Каллас Кая
ЕС пытается выпросить перехватчики для Украины у третьих стран
Европейский союз вынужден обращаться к государствам за пределами объединения с просьбой предоставить ракеты-перехватчики для систем ПВО Украины, однако этот процесс продвигается крайне тяжело, сообщила 1 сентября глава европейской дипломатии Кая Каллас перед встречей министров обороны стран ЕС в Ирландии
По ее словам, обеспечение Киева комплексами противовоздушной обороны сейчас является главной проблемой всей западной военной помощи.
В попытке найти хоть какие-то резервы, Каллас также призвала членов Евросоюза срочно отдать Украине даже те ракеты-перехватчики, у которых уже истекает срок годности.
Вопрос дальнейшей военной поддержки Киева главы оборонных ведомств ЕС обсуждают во вторник при участии представителей НАТО и самой Украины.
На повестку встречи вынесены темы интеграции военно-промышленных комплексов, оборонная часть ранее согласованного европейского кредита, а также распределение средств из Европейского фонда мира.
В Москве же не раз указывали, что любые поставки западного вооружения Киеву лишь затягивают конфликт.