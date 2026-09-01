ФСБ задержала на Камчатке россиянку за шпионаж в пользу Украины
Сотрудники ФСБ пресекли деятельность ещё одного агента украинских спецслужб. На Камчатке арестована россиянка, подозреваемая в передаче секретных данных украинской разведке. Об этом 1 сентября сообщили в Центре общественных связей ведомства
По версии следствия, женщина действовала по прямому указанию иностранного спецподразделения и передала сведения, которые могли быть использованы против интересов России.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Суд отправил её под арест.
В ФСБ подчеркнули: украинские спецслужбы не оставляют попыток вербовать россиян для нанесения ущерба стране.
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