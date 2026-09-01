https://ukraina.ru/20260901/fsb-zaderzhala-na-kamchatke-rossiyanku-za-shpionazh-v-polzu-ukrainy-1082936089.html

ФСБ задержала на Камчатке россиянку за шпионаж в пользу Украины

ФСБ задержала на Камчатке россиянку за шпионаж в пользу Украины - 01.09.2026 Украина.ру

ФСБ задержала на Камчатке россиянку за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность ещё одного агента украинских спецслужб. На Камчатке арестована россиянка, подозреваемая в передаче секретных данных украинской разведке. Об этом 1 сентября сообщили в Центре общественных связей ведомства

2026-09-01T11:05

2026-09-01T11:05

2026-09-01T11:05

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По версии следствия, женщина действовала по прямому указанию иностранного спецподразделения и передала сведения, которые могли быть использованы против интересов России. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Суд отправил её под арест.В ФСБ подчеркнули: украинские спецслужбы не оставляют попыток вербовать россиян для нанесения ущерба стране. Подробнее – в материале Россия и правда - не Украина. Когда Киев насаждает терроризм, Москва бескомпромиссно с ним борется

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, фсб, россия, киев