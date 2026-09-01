ФСБ задержала на Камчатке россиянку за шпионаж в пользу Украины - 01.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260901/fsb-zaderzhala-na-kamchatke-rossiyanku-za-shpionazh-v-polzu-ukrainy-1082936089.html
ФСБ задержала на Камчатке россиянку за шпионаж в пользу Украины
ФСБ задержала на Камчатке россиянку за шпионаж в пользу Украины - 01.09.2026 Украина.ру
ФСБ задержала на Камчатке россиянку за шпионаж в пользу Украины
Сотрудники ФСБ пресекли деятельность ещё одного агента украинских спецслужб. На Камчатке арестована россиянка, подозреваемая в передаче секретных данных украинской разведке. Об этом 1 сентября сообщили в Центре общественных связей ведомства
2026-09-01T11:05
2026-09-01T11:05
новости
украина
фсб
россия
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/08/1081220389_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_9dd15ae5c163a260b583e314c5a4914c.jpg
По версии следствия, женщина действовала по прямому указанию иностранного спецподразделения и передала сведения, которые могли быть использованы против интересов России. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Суд отправил её под арест.В ФСБ подчеркнули: украинские спецслужбы не оставляют попыток вербовать россиян для нанесения ущерба стране. Подробнее – в материале Россия и правда - не Украина. Когда Киев насаждает терроризм, Москва бескомпромиссно с ним борется
украина
россия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/08/1081220389_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_977429b15213a472436a8c9c8985f960.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, фсб, россия, киев
Новости, Украина, ФСБ, Россия, Киев

ФСБ задержала на Камчатке россиянку за шпионаж в пользу Украины

11:05 01.09.2026
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.09.2026
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Сотрудники ФСБ пресекли деятельность ещё одного агента украинских спецслужб. На Камчатке арестована россиянка, подозреваемая в передаче секретных данных украинской разведке. Об этом 1 сентября сообщили в Центре общественных связей ведомства
По версии следствия, женщина действовала по прямому указанию иностранного спецподразделения и передала сведения, которые могли быть использованы против интересов России.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Суд отправил её под арест.
В ФСБ подчеркнули: украинские спецслужбы не оставляют попыток вербовать россиян для нанесения ущерба стране.
Подробнее – в материале Россия и правда - не Украина. Когда Киев насаждает терроризм, Москва бескомпромиссно с ним борется
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаФСБРоссияКиев
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:02Карнавал в официальных кабинетах: Захарова высмеяла новое назначение Федорова в Италии
12:00Украина ещё может получить замороженные активы РФ – СМИ
11:33ЕС пытается выпросить перехватчики для Украины у третьих стран
11:15Маск стал хозяином украинского неба: без него ВСУ слепы и глухи
11:05ФСБ задержала на Камчатке россиянку за шпионаж в пользу Украины
10:55"Под ключ" за 70 тысяч: ТЦК Украины торгуют выездом из страны
10:47Трамп опять победил Иран. И снова сделал нефть дорогой
10:47Киев лишился почти половины поездов и железнодорожных путей
10:45Полковник Геннадий Алехин: Россия выносит командные пункты бригад ВСУ и готовится к наступлению на Изюм
10:26Антироссийский билль Грэма* завис в Конгрессе: что пошло не так
10:16Уничтожение "Аэробавовны" и цехов "Фламинго": ВС РФ разнесли военные узлы Киева
10:06Энергетические войны: Европа ставит антирекорды, США намерены забрать пятую часть венесуэльской нефти
09:53САП требует арестовать 150 миллионов залога за экс-министра Галущенко
09:47"Неуловимый" Abrams уничтожили одним FPV-дроном
09:43Бравада ради траншей и удары по детсадам: Захарова раскрыла стратегию Киева
09:20Страны ЕС сдержанно отреагировали на новые финансовые запросы Зеленского
09:18Бессент поставил условие России: сначала Украина, потом снятие санкций
09:15Бойцы рассказали о работе операторов "Севера": уничтожение Starlink и парная охота на багги ВСУ
09:00Киев — теперь прифронтовой? Новый статус столицы Украины. Хроника событий на утро 1 сентября
08:50"Смена пластинки, а не музыки": глава заксобрания Запорожской области разнес идею выборов на Украине
Лента новостейМолния