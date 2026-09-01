Генеральный секретарь ООН потребовал немедленно прекратить огонь на Украине - 01.09.2026 Украина.ру
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Генеральный секретарь ООН потребовал немедленно прекратить огонь на Украине
Генеральный секретарь ООН потребовал немедленно прекратить огонь на Украине - 01.09.2026 Украина.ру
Генеральный секретарь ООН потребовал немедленно прекратить огонь на Украине
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш 1 сентября в ходе выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке призвал к полному и незамедлительному прекращению боевых действий на Украине
2026-09-01T13:20
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Он обозначил условия для начала диалога.По его словам, выполнение этого шага является единственным способом выработать долгосрочные соглашения, которые устроят международное сообщество.В Москве не раз говорили, что готовы к переговорам, но они должны проходить с учетом текущей ситуации на фронте и того, что новые регионы уже вошли в состав России. Главными препятствиями для мира российская сторона считает то, что Киев сам себе на законодательном уровне запретил вести диалог с Москвой, а Запад продолжает снабжать Украину оружием.Подробнее о затягивании конфликта - в материале Такер Карлсон заявил, что Украина как нация прекратит существование из-за затягивания конфликта Западом на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, москва, запад, антониу гутерреш, оон, шос, украина.ру
Новости, Украина, Москва, Запад, Антониу Гутерреш, ООН, ШОС, Украина.ру

Генеральный секретарь ООН потребовал немедленно прекратить огонь на Украине

13:20 01.09.2026
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с избранным Генсеком ООН А. Гутеррешем
Президент РФ В. Путин встретился с избранным Генсеком ООН А. Гутеррешем - РИА Новости, 1920, 01.09.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш 1 сентября в ходе выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке призвал к полному и незамедлительному прекращению боевых действий на Украине
Он обозначил условия для начала диалога.
"После более чем четырех лет настало время для полного и немедленного прекращения огня на Украине. Это откроет путь к переговорам о справедливом, прочном и всеобъемлющем мире в соответствии с международным правом, включая устав ООН и соответствующие резолюции", - сказал Гуттереш.
По его словам, выполнение этого шага является единственным способом выработать долгосрочные соглашения, которые устроят международное сообщество.
В Москве не раз говорили, что готовы к переговорам, но они должны проходить с учетом текущей ситуации на фронте и того, что новые регионы уже вошли в состав России. Главными препятствиями для мира российская сторона считает то, что Киев сам себе на законодательном уровне запретил вести диалог с Москвой, а Запад продолжает снабжать Украину оружием.
Подробнее о затягивании конфликта - в материале Такер Карлсон заявил, что Украина как нация прекратит существование из-за затягивания конфликта Западом на сайте Украина.ру.
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