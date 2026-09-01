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Генеральный секретарь ООН потребовал немедленно прекратить огонь на Украине

Генеральный секретарь ООН потребовал немедленно прекратить огонь на Украине - 01.09.2026 Украина.ру

Генеральный секретарь ООН потребовал немедленно прекратить огонь на Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш 1 сентября в ходе выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке призвал к полному и незамедлительному прекращению боевых действий на Украине

2026-09-01T13:20

2026-09-01T13:20

2026-09-01T13:20

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Он обозначил условия для начала диалога.По его словам, выполнение этого шага является единственным способом выработать долгосрочные соглашения, которые устроят международное сообщество.В Москве не раз говорили, что готовы к переговорам, но они должны проходить с учетом текущей ситуации на фронте и того, что новые регионы уже вошли в состав России. Главными препятствиями для мира российская сторона считает то, что Киев сам себе на законодательном уровне запретил вести диалог с Москвой, а Запад продолжает снабжать Украину оружием.Подробнее о затягивании конфликта - в материале Такер Карлсон заявил, что Украина как нация прекратит существование из-за затягивания конфликта Западом на сайте Украина.ру.

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новости, украина, москва, запад, антониу гутерреш, оон, шос, украина.ру